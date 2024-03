Cestovních kanceláří přibývá, na předpandemická čísla ale nedosáhnou

Oblast cestovního ruchu byla pandemií koronaviru zasažena velmi výrazně. „Stovky agentur, zejména těch malých, které fungovaly na rodinné bázi, byly nuceny úplně skončit a další ztratily svou nezávislost, tedy vstoupily do řetězců velkých cestovních kanceláří a agentur jako frančízanti,“ vysvětluje mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Pokles počtu cestovních kanceláří se však nerovná úpadku. „Jde o prosté pozastavení či ukončení činnosti. V současné době se pozastavené živnostenské činnosti obnovují a rovněž i vznikají nové CK,“ doplňuje Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Od roku 2018 do roku 2022 ukončila svoji činnost téměř třetina cestovních kanceláří na českém trhu.

V loňském roce začala poprvé od vypuknutí pandemie čísla cestovních kanceláří růst. Jde však o pozvolný a pomalý růst o jednotky subjektů. „Důvodem je zejména náročnost získání koncese CK, která je závislá na udělení pojištění pro případ úpadku, kdy se zvyšují finanční nároky ze stran pojišťoven a jejich zajišťoven,“ vysvětluje Martina Košlíková, ředitelka kanceláře České unie cestovního ruchu.

Stav jako před pandemií je spíš nereálný

Možnost, že by se počet cestovních kanceláří znovu vyšplhal na předpandemická čísla, je spíše nereálná. „Vzniklo několik nových cestovních kanceláří, ale jsem si jistý, že na čísla před covidem se už nevrátíme,“ myslí si Jan Papež.

Stejnou myšlenku sdílí i další. „Nepředpokládáme, že počty dosáhnou úrovně jako před covidem. Některé cestovní kanceláře se transformovaly na cestovní agentury, jiné úplně zanikly a obnovení své činnosti již neplánují,“ říká Jan Větrovský, ředitel oddělení underwritingu Slavia pojišťovny.

„V některých případech došlo také k ukončení činnosti z důvodu generační obměny,“ dodává Martina Košlíková.

Řada z cestovních kanceláří, které v ČR v minulosti působily, se tak již nevrátí. „Na českém trhu došlo k jakémusi „pročištění“ a nyní provozují svou činnost většinou dlouholeté a solidní cestovní kanceláře,“ říká Kateřina Chaloupková.

Podle Jana Papeže je takový pohled neadekvátní. „Je trochu nefér používat na situaci kolem covidu výraz „pročištění“. To totiž evokuje pocit, že kanceláře, které skončily, byly nekvalitní, špatné a poškozovaly trh,“ vysvětluje.

Naopak je podle něj škoda, že řada zaniklých cestovních kanceláří své služby už neposkytuje. „Skončilo mnoho kanceláří, které obohacovaly svým produktem pestrost nabídky a poskytovaly dobré služby. Ty nyní na trhu chybí a tzv. konsolidace trhu je v některých případech na úkor pestrosti,“ dodává.

Neznamená to však, že současné cestovní kanceláře by pro klienty nebyly zajímavé. Ani pandemie neukázala, že by Češi raději cestovali více po vlastní ose. „Češi individuální turistiku nepreferují – to je takový mýtus, který se opakuje stále dokola. Čísla hovoří o tom, že se za posledních deset let vlastně nic nezměnilo. Počty klientů cestovních kanceláří a individuálních cestujících jsou cca stejné,“ říká Papež.

Češi služeb CK stále využívají

V loňském roce využilo služeb cestovní kanceláře či agentury při organizaci zahraniční dovolené 48,6 procent českých cestujících, což představuje 2,5 milionu lidí. „Poptávané jsou zejména letecké zájezdy do Řecka, Španělska, Egypta, Turecka a Bulharska, a dále pobyty s vlastní či autobusovou dopravou do Chorvatska, Itálie a Rakouska,“ vyjmenovává Kateřina Chaloupková.

Řada individuálních cestujících také často využije alespoň jednu službu cestovní kanceláře, například nákup letenky, ubytování, pronájem auta apod. „Otázka uživení tedy nestojí na tom, zda lidé cestují s CK nebo individuálně, ale na tom, zda CK dokáže nabídnout služby, o které je zájem,“ doplňuje Papež.

Otázku zájmu řeší cestovní kanceláře i v závislosti na své velikosti. „Velké cestovní kanceláře mají zhruba osmdesátiprocentní podíl na trhu a jsou zaměřené převážně na ´masový´ turismus,“ říká Jan Větrovský. Naopak malé cestovní kanceláře se více soustředí na personalizované nabídky. „U malých a středních CK je velmi důležitá specializace, ať už na destinace či typy zájezdů, neboť tyto subjekty zpravidla čerpají ze své dlouholeté a věrné klientely,“ uzavírá Kateřina Chaloupková.