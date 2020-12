Invia přišla o významnou cestovku, Exim Tours přerušila spolupráci

„K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po zralé strategické úvaze, co bude pro společnosti ze skupiny DER Touristik Eastern Europe a její klienty do budoucna nejlepší. Do obchodní strategie značek Exim Tours, CK Fischer a Nev-Dama momentálně spolupráce s agenturou Invia nezapadá, proto jsme se ji rozhodli dále neprodlužovat,“ uvedl šéf Exim Tours a předseda představenstva DER Touristik Eastern Europe Jiří Jelínek. Zájezdy bude nabízet například na portálu eTravel.cz, který rovněž patří do skupiny, i u provizních prodejců.



Nabídka Exim Tours podle jejího mluvčího Petra Kostky v současné době čítá desítky tisíc zájezdů do celého světa, včetně nejoblíbenějších destinací českých turistů jako jsou Egypt, Turecko, Tunisko nebo Kapverdské ostrovy.

Generální ředitel Invia pro Česko, Slovensko a Maďarsko Michal Tůma řekl, že klienti agentury Invia dávali v poslední době přednost pobytům od jiných CK. Doplnil, že spolupráce s Exim Tours trvala 15 let a obě strany se rozcházejí v dobrém.

Invia nabídne vlastní zájezdy

Invia podle Tůmy v posledních týdnech intenzivně pracovala na rozšíření spolupráce s dalšími CK z České republiky i zahraničí. Od ledna se tak nabídka agentury rozroste o 80 tisíc hotelů. Lidé budou moci vybírat pobyty od českých, německých, polských, rakouských a slovenských CK. Agentura nabídne i vlastní zájezdy. Prodává pobyty více než 300 CK, její služby jsou dostupné on-line i v kamenných pobočkách.

Exim Tours v roce 2018 prodala v ČR zájezdy za zhruba šest miliard korun, což bylo o přibližně čtvrtinu více oproti předchozímu roku. Zisk po zdanění dosáhl asi 233 milionů korun.

Invia.cz v roce 2018 zvýšila meziročně vlastní tržby o 21 procent na 826 milionů korun. V meziročním srovnání vykázala téměř shodný zisk 121 milionů korun. Hodnotu prodaných služeb zvýšila meziročně o 18 procent na 6,8 miliardy korun.