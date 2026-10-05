„Cena letenky se vyvíjí dynamicky a ovlivňuje ji řada faktorů. Roli hraje například poptávka, sezona, obsazenost konkrétního letu, délka trasy nebo ceny paliva. Neexistuje proto žádný univerzální den ani hodina, kdy by byly letenky automaticky nejlevnější,“ říká technologický ředitel společnosti Kiwi.com Stanislav Komanec.
Větší rozdíl než okamžik nákupu může být samotný termín letu. Pátky, soboty, neděle a období kolem státních svátků bývají kvůli vyšší poptávce obvykle dražší. Kdo může odlet posunout o den nebo dva, může proto najít levnější variantu.
|
Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí ČSA a skupiny Smartwings
U kratších evropských letů se podle údajů Kiwi.com vyplatí hledat spojení zhruba dva měsíce až dva týdny před odletem. U některých destinací je vhodné začít dříve. Do Spojených států portál doporučuje hledat letenky čtyři až šest měsíců před cestou. Do Španělska, Nizozemska, Thajska, Švédska, Chorvatska či Turecka pak dva až čtyři měsíce před odletem.
Pokud je cena příliš vysoká, mohou cestující sledovat její vývoj a nastavit si upozornění. Čekání ale není jistotou, že letenka zlevní. U vytížených termínů, například o Vánocích, během letních prázdnin nebo prodloužených víkendů, mohou ceny naopak růst.
Při hledání se vyplatí porovnat i odlet z více letišť. Přímý let z Prahy může být pohodlnější, nemusí však být nejlevnější. Nabídku mohou rozšířit například Vídeň, Berlín nebo Drážďany. Mezi Čechy jsou podle Kiwi.com stále oblíbenější také polské Katovice a Vratislav. V posledním roce posílila i Bratislava, zejména díky novým přímým linkám.
Cestující by ale měli k ceně letenky připočítat dopravu na letiště, parkování i čas potřebný na cestu. Výhodnější letenka z větší vzdálenosti se může po započtení těchto výdajů prodražit. Je tedy důležité si vše řádné propočítat.
Mapové a flexibilní vyhledávání může pomoci hlavně lidem, kteří nemají pevně daný cíl nebo datum. Ukáže například, že odlet o několik dní dříve či později nebo cesta do jiné destinace vyjde levněji. Stejný let ale nebude levnější jen proto, že ho cestující našel přes mapu místo běžného vyhledávání.
Nestačí sledovat základní cenu
Při nákupu není nutné spoléhat pouze na web dopravce. Přímý prodej může být výhodný, neplatí však, že vždy nabídne nejnižší cenu.
„Online prodejci letenek mohou díky partnerstvím, různým tarifům nebo vlastním slevovým programům nabídnout cenu, která je stejná nebo nižší než veřejná cena u dopravce,“ uvádí Komanec.
Cestující by proto měli porovnat nabídky více prodejců i samotných aerolinek. Anonymní režim prohlížeče sám o sobě levnější letenku nezaručí. Cena se může při opakovaném hledání změnit, hlavním důvodem ale bývá vývoj poptávky, obsazenosti letů a dostupnosti jednotlivých tarifů.
Aerolinky při stanovování cen zohledňují mimo jiné vytíženost konkrétního letu, oblibu trasy i zájem cestujících. Algoritmy pak ceny průběžně upravují.
Nízká základní cena navíc nemusí znamenat nejlevnější cestu. U nízkonákladových dopravců se často zvlášť platí za odbavené zavazadlo, výběr sedadla nebo změnu rezervace. Tradiční dopravce může mít některé z těchto služeb zahrnuté v ceně.
Důležitá je proto konečná částka za srovnatelnou cestu. Vedle letenky by do ní cestující měli zahrnout zavazadlo, výběr sedadla, odbavení, dopravu na letiště i přesun z letiště do cílového města. Nízkonákladové společnosti často využívají letiště vzdálenější od centra, což může cestu prodloužit a ve skutečnosti i prodražit.
Přestupy letenku zlevní
Vyplatí se porovnávat přímé lety se spoji s přestupem. Přestupní spojení nebo kombinace letů různých dopravců mohou vyjít levněji, zároveň ale vyžadují pečlivější kontrolu podmínek a dostatek času na cestu.
Výslednou cenu ovlivňuje také zavazadlo. U krátkých cest nebo prodloužených víkendů mnohdy stačí příruční zavazadlo, které se bez problémů vejde pod sedadlo. Cestující tím neušetří jen za odbavený kufr, ale často také čas na letišti. Nemusí čekat před letem u odbavovací přepážky ani po příletu u pásu na zavazadla.
Pokud cestují dva lidé a chtějí sedět vedle sebe, mohou si místo vybrat už při rezervaci. Cena konkrétního sedadla se běžně odvíjí hlavně od jeho umístění v letadle a pravidel dopravce, nikoli od toho, zda lidé cestují společně. Automatické přidělení místa zdarma sice může snížit náklady, nezaručí však, že budou spolucestující sedět vedle sebe.
Vyšší cestovní třída nebývá levnější alternativou k ekonomické třídě. Aerolinky mohou krátce před odletem nabídnout slevu nebo změnu třídy. „Zlevněná byznys třída ale jen výjimečně klesne pod cenu běžné ekonomické letenky. Společnost může nabídnout lepší poměr mezi cenou a službami, nikoli automaticky nejnižší cenu,“ uvedl Komanec.
Dražší tarif ani vyšší cestovní třída zároveň nejsou pojistkou proti zpoždění či zrušení letu. Počasí, stávka nebo provozní komplikace na letišti mohou ovlivnit všechny cestující. Při výběru tarifu je proto vhodné zaměřit se hlavně na služby, které lidé skutečně využijí, například možnost změny cesty nebo vrácení peněz.
Doporučený předstih pro nákup letenek podle destinace
Španělsko: dva až čtyři měsíce
Itálie: dva týdny až dva měsíce
Velká Británie: dva týdny až dva měsíce
Francie: dva týdny až dva měsíce
Řecko: dva týdny až dva měsíce
Portugalsko: dva týdny až dva měsíce
Dánsko: dva týdny až dva měsíce
Nizozemsko: dva až čtyři měsíce
Polsko: dva týdny až dva měsíce
Thajsko: dva až čtyři měsíce
Spojené státy: čtyři až šest měsíců
Švédsko: dva až čtyři měsíce
Chorvatsko: dva až čtyři měsíce
Norsko: dva týdny až dva měsíce
Turecko: dva až čtyři měsíce
Údaje se vztahují k odletům z Prahy nebo Vídně.