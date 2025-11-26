Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Podle aktuálních dat společnosti HotelTime Solutions, která analyzovala vzorek 719 hotelů v 21 zemích s celkovou kapacitou 40 282 pokojů, vzrostl počet pokojů obsazených jednou osobou za poslední dva roky o 10,2 procenta. Tento trend je patrný napříč všemi kategoriemi hotelů, nejvýrazněji však u městských čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových.
Čeští singles nejčastěji míří do Egypta, Řecka, Turecka, Španělska a Tuniska. Typicky na devítidenní až jedenáctidenní pobyty ve čtyřhvězdičkových hotelech s all inclusive.