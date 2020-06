V Británii a Švédsku pojišťovny na koronavirus nepojistí, úrazy ale pokryjí

Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

„UNIQA se bude řídit pravidelně aktualizovaným označením cílových zemí pobytu klientů s cestovním pojištěním. Na územích zelených a oranžových bude cestovní pojištění UNIQA platné v plném rozsahu, včetně krytí pro případné onemocnění koronavirem. Státy označené červenou barvou budou mít z cestovního pojištění vyloučeno krytí pro potíže spojené s koronavirem,“ uvedla mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.



Rovněž pro Generali Českou pojišťovnu v tuto chvíli zůstává klíčové vyjádření ministerstva zahraničních věcí.

„Naše cestovní pojištění se vztahuje na situaci, kdy klient vycestuje do země, která je z pohledu výskytu a možné nákazy koronaviru bezproblémová. Jinými slovy ta země, kam ministerstvo zahraničí nedoporučí necestovat. Podle tzv. semaforu tak jde o země označené zeleně a oranžově,“ řekl mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Podobně jsou na tom ostatní pojišťovny. „Allianz v současnosti nekryje léčení covid-19 v červených zemích. Ale pokud si do takové země někdo zakoupí pojištění na léto či podzim, situace se zřejmě změní. Jinak všechna rizika do všech zemí pojišťujeme standardně. I v té nejčervenější zemi si můžete zlomit nohu, mít alergickou reakci, střevní potíže, infarkt či dopravní nehodu. A všechna tato rizika pojišťujeme i nadále,“ uvedl mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Pokud po letošním 15. červnu Světová zdravotnická organizace WHO zruší celosvětovou pandemii a epidemii, bude Kooperativa k datu jejího zrušení i onemocnění covid-19 posuzovat jako standardní onemocnění, které bude z cestovního pojištění plně kryto, doplnil mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

V případě, že jde o oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, ale ministerstvo zahraničí vydá výjimku pro určitou skupinu osob (např. pendleři, diplomaté, námořníci, řidiči kamionů), nebo území (např. některé spolkové země v Německu), na tyto osoby nebo území se podle mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renaty Čapkové vztahuje pojištění i pro případ, kdy onemocní nebo jsou hospitalizováni v souvislosti s covid-19.

Pouze u ERV Evropské pojišťovny je onemocnění covid-19 z pojistné ochrany vyloučeno, protože jde o pandemii.

„Aktuálně jednáme s mateřskou společností i se zajistiteli, abychom byli brzy schopni toto riziko krýt. Nicméně při cestách do evropských zemí by se klienti v případě nákazy covid-19 a umístění do karantény stali součástí místního zdravotního systému, takže by jejich léčebné výlohy mohly být hrazeny z EHIC (kartička zdravotního pojištění),“ uvedl mluvčí Vlastimil Divoký.

Pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění v červených zemích nebo regionech pouze v případě, kdy není vyhlášen obecný zákaz či obecné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle www.mzv.cz. Současně turista musí dodržovat všechna opatření a nařízení platná v daném státě.