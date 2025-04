Analytický tým XTB porovnal inflační vývoj v zahraničí s inflačním vývojem v Česku. Následně tento inflační rozdíl očistil o pohyb měnového kurzu, aby zjistil, jak se spotřebitelský koš pro české turisty změnil ve vyjádření v korunách.

Ze srovnání nejlépe vyšly vzdálenější krajiny. Vůbec největší zlevnění proti loňsku analytici změřili v Brazílii. Následuje Jižní Korea, Nový Zéland, Tchaj-wan, Kanada, Austrálie a Spojené státy.

„Z pohledu šetření mohou být obzvláště zajímavou destinací Spojené státy americké, které nejenže v našem srovnání vyšly meziročně levněji, ale probíhající obchodní válka zřejmě povede ke zdražování v americké ekonomice a dovolená by tam tak v dalších letech mohla být podstatně dražší. Obzvláště pokud posílí nyní vcelku slabý dolar,“ upozornil hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

Turecko či Egypt se letos nevyplatí

Naopak v Turecku letos turisté proti loňsku nic neušetří, a to i přes výrazné oslabení tamní měny proti koruně. Růst cen v Turecku totiž vymazal veškeré oslabení turecké liry, dokonce jej překonal. „Na příkladu Turecka je vidět, že pro zhodnocení ceny dovolené nelze sledovat pouze vývoj měnových kurzů, ale také inflaci na daném místě,“ upozornil analytický tým XTB.

Proti turecké liře koruna posílila o 30,7 procenta. Turecká inflace ale dosáhla závratného tempa 38,1 procenta meziročně. Turecko tak s přihlédnutím k české inflaci vyjde o zhruba 2,9 procenta dráž než loni, spočítali analytici.

„Na první pohled by se dalo čekat, že když turecká lira oslabuje, měly by být dovolené v Turecku pro Čechy levnější. Jenže v realitě to tak často nefunguje. Ceny pro turisty jsou obvykle v dolarech a eurech. Jde o ceny letenek či hotelů nebo třeba výletů. V Turecku kvůli vysoké inflaci prudce rostou také ceny v lirách. Podobně to platí také v Egyptě, i když tamní inflace nedosahuje tureckých rekordů,“ shrnul šéf výzkumu XTB Jiří Tyleček.

Pokud navíc zůstane stabilní poptávka po dovolených v těchto destinacích, výrazných slev se turisté nedočkají. Velmi také záleží na destinaci a sezoně. V přímořských letoviscích v hlavní sezoně jsou obvykle v přepočtu vyšší ceny než v Česku.

O poznání lépe vychází Brazílie. Brazilský reál proti české koruně výrazně oslabil – v meziročním vyjádření o 26,27 procenta. Brazilská inflace v meziročním srovnání ale atakovala „pouze“ hranici 5,5 procenta. „I proto je Brazílie z pohledu korunového cestovatele meziročně o tolik levnější,“ uvádí dále analýza.

Záleží i na typu dovolené

Ekonom Peterka zdůraznil, že je nutné zohlednit také typ dovolené. „V momentě, kdy cestující vyrazí na stále více populární all inclusive dovolenou, místní ceny ho nemusí tolik zajímat. Více je bude zajímat cenotvorba a výše marží českých cestovních kanceláří, které budou reflektovat mimo jiné cenový a mzdový vývoj převážně v České republice. Pro porovnání ceny takového typu dovolené bude stále nejvíce určující samotná nabídka poskytovatelů zájezdů,“ uvedl Peterka.

Dále je podle něj nutné vzít v potaz i samotný spotřební koš, který se využije pro porovnání inflace. „Ve spotřebním koši jsou v různých poměrech zastoupeny zboží a služby, které vychází z nějaké obvyklé spotřeby obyvatel v dané zemi. Jsou tam tak například i ceny automobilů nebo bílé elektroniky, kterou běžný turista nekupuje.

Inflace jako taková tak plně nereflektuje změnu cen ve spotřebitelském koši dovolenkářů. Nehledě na to, že v turistických oblastech se často platí podstatně vyšší ,turistické‘ ceny, a tak informace o cenách z běžných míst v zemi nemusí být plně vypovídající,“ upozornil dále Peterka.