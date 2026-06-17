„Jsme jedna ze zemí, která si vybírá levnější ubytování typu Bed and Breakfast. Máme slabší kupní sílu než západní kolegové,“ uvedl obchodní ředitel Redion Lukáš Soural. Ve srovnání se Švýcary, Australany nebo Američany si Češi mohou dovolit dovolenou o polovinu lacinější.
Kromě levnějšího typu ubytování dokážou čeští turisté proti bohatším turistům ze zemí západní Evropy a dalších vysokopříjmových národů ušetřit na výběru destinace a termínu. Obecně platí, že Češi létají s rodinou a volí pro letní dovolenou zpravidla prázdninové měsíce.
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„Češi jako jeden z mála národů, ještě společně se Slováky, létají v letních měsících do oblastí jako je Turecko nebo Egypt. Němec nebo Francouz by do těchto oblastí neletěl, protože nebude trávit dovolenou v zemi, kde je 40 nebo 50 stupňů. U těchto destinací si vybírají jaro nebo podzim, kdy jsou tyto destinace o něco dražší,“ uvedl Soural.
Kdo chce zůstat v Česku?
Alespoň na jednu čtyř- a vícedenní dovolenou plánuje vyrazit 87 procent Čechů. Devětadvacet procent plánuje během roku dvě dovolené. Tři dovolené na déle než tři přenocování pak podle průzkumu Holiday Barometr chystá pětina lidí. Proti loňsku se zvýšil počet těch, kteří alespoň u jedné z těchto dovolených plánují zůstat v Česku. Zatímco loni to byla zhruba třetina, dnes se tento počet blíží polovině z oslovené tisícovky českých respondentů.
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Nejčastějšími cílovými destinacemi bude pro Čechy Itálie, Chorvatsko a Španělsko, stále převládá osobní automobilová doprava. Tu volí 53 procent lidí, zatímco evropský průměr je 46 procent. Vyšší je i podíl autobusové dopravy (18 procent proti deseti procentům evropského průměru). Celkem 44 procent pak uvádělo leteckou dopravu (respondenti mohli volit více možností – pozn. red.)
Loni Češi podle dat prezentovaných jednou z největších asistenčních a pojišťovacích skupin, která do nedávna na českém trhu působila pod názvem Europ Asistance, strávili na dovolené 12 až 13 dní. Letos to bude o den méně. „Zdražení tedy může být významnější v poměru na jeden den strávený den,“ uvedl produktový manažer Redion Michael Kasl.
I přes všeobecné zdražování dovolených i dalších služeb se podle něj stále nepodařilo dosáhnout stejných útrat (při započtení inflačního rozdílu) jako před vypuknutím covidové krize v roce 2019.