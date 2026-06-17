Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Za dovolenou Češi utratí 36 tisíc. Více šetří jen Poláci, zjistil průzkum

Tomáš Cafourek
  14:26
Čeští turisté plánují za letní dovolenou utratit v průměru zhruba 36 tisíc korun. Ve srovnání s loňskem tak očekávají zhruba šestiprocentní nárůst nákladů. I tak utratí za dovolenou prakticky nejméně, šetrnější jsou pouze Poláci. Vyplývá to z průzkumu mezi 26 evropskými i mimoevropskými státy zpracovaného pro poskytovatele cestovního pojištění a asistenčních služeb Redion.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Jsme jedna ze zemí, která si vybírá levnější ubytování typu Bed and Breakfast. Máme slabší kupní sílu než západní kolegové,“ uvedl obchodní ředitel Redion Lukáš Soural. Ve srovnání se Švýcary, Australany nebo Američany si Češi mohou dovolit dovolenou o polovinu lacinější.

Kromě levnějšího typu ubytování dokážou čeští turisté proti bohatším turistům ze zemí západní Evropy a dalších vysokopříjmových národů ušetřit na výběru destinace a termínu. Obecně platí, že Češi létají s rodinou a volí pro letní dovolenou zpravidla prázdninové měsíce.

Dovolená v Chorvatsku podražila o čtyři tisíce, země cílí na movitější klienty

„Češi jako jeden z mála národů, ještě společně se Slováky, létají v letních měsících do oblastí jako je Turecko nebo Egypt. Němec nebo Francouz by do těchto oblastí neletěl, protože nebude trávit dovolenou v zemi, kde je 40 nebo 50 stupňů. U těchto destinací si vybírají jaro nebo podzim, kdy jsou tyto destinace o něco dražší,“ uvedl Soural.

Kdo chce zůstat v Česku?

Alespoň na jednu čtyř- a vícedenní dovolenou plánuje vyrazit 87 procent Čechů. Devětadvacet procent plánuje během roku dvě dovolené. Tři dovolené na déle než tři přenocování pak podle průzkumu Holiday Barometr chystá pětina lidí. Proti loňsku se zvýšil počet těch, kteří alespoň u jedné z těchto dovolených plánují zůstat v Česku. Zatímco loni to byla zhruba třetina, dnes se tento počet blíží polovině z oslovené tisícovky českých respondentů.

Stát stopl dotace na podporu turistiky, kraje se bojí odlivu návštěvníků

Nejčastějšími cílovými destinacemi bude pro Čechy Itálie, Chorvatsko a Španělsko, stále převládá osobní automobilová doprava. Tu volí 53 procent lidí, zatímco evropský průměr je 46 procent. Vyšší je i podíl autobusové dopravy (18 procent proti deseti procentům evropského průměru). Celkem 44 procent pak uvádělo leteckou dopravu (respondenti mohli volit více možností – pozn. red.)

Loni Češi podle dat prezentovaných jednou z největších asistenčních a pojišťovacích skupin, která do nedávna na českém trhu působila pod názvem Europ Asistance, strávili na dovolené 12 až 13 dní. Letos to bude o den méně. „Zdražení tedy může být významnější v poměru na jeden den strávený den,“ uvedl produktový manažer Redion Michael Kasl.

I přes všeobecné zdražování dovolených i dalších služeb se podle něj stále nepodařilo dosáhnout stejných útrat (při započtení inflačního rozdílu) jako před vypuknutím covidové krize v roce 2019.

Utratíte za letní dovolenou více či méně, než je průměrná částka 36 tisíc Kč?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy

Švýcarské město Lucern omývané vodami stejnojmenného jezera (11. listopadu 2020)

Už za pár dnů čeká Švýcarsko důležité referendum, které může zásadně ovlivnit jeho vztahy s Evropskou unií i budoucnost tamní ekonomiky. Obyvatelé rozhodnou, zda má země omezit počet obyvatel na...

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

Za dovolenou Češi utratí 36 tisíc. Více šetří jen Poláci, zjistil průzkum

Ilustrační snímek

Čeští turisté plánují za letní dovolenou utratit v průměru zhruba 36 tisíc korun. Ve srovnání s loňskem tak očekávají zhruba šestiprocentní nárůst nákladů. I tak utratí za dovolenou prakticky...

17. června 2026  14:26

Společnost Mondelez obhajuje setrvání v Rusku. Připouští, že tím režimu pomáhá

Generální ředitel společnosti Mondelez International Dirk Van de Put

Americký potravinářský kolos Mondelez obhajuje své rozhodnutí pokračovat v podnikání v Rusku. Přiznává ale, že svými daněmi pomáhá Kremlu financovat válečné tažení na Ukrajině. V rozhovoru s BBC to...

17. června 2026  13:29

Evropská komise si všimla bytové krize v Česku. Zvyšte daň z nemovitosti, radí

Výstavbu nejvíce zpomaluje zdlouhavé schvalování.

Nedostupné bydlení v Česku je problém, který už řeší i Evropská komise. Ve své pravidelné zprávě zhodnotila stav s byty a doporučila, aby Česko změnilo daň z nemovitosti, posílilo nabídku cenové...

17. června 2026

SpaceX dál posiluje. Překonal Amazon a je pátou nejhodnotnější firmou světa

Billboard společnosti SpaceX v ulicích New Yorku v den uvedení jejích akcií na...

Vesmírná společnost SpaceX v úterý překonala tržní hodnotou Amazonu a krátce předstihla i Microsoft. Během mimořádně volatilního obchodního dne se posunula na páté místo mezi nejhodnotnějšími firmami...

17. června 2026  12:48

Lodě míří k Hormuzskému průlivu, svět vyhlíží návrat ropy na trh

Tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu (16. června 2026)

Ropný trh se připravuje na možné uvolnění jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů světa. Zatímco se Spojené státy a Írán blíží k podpisu mírové dohody, která by měla ukončit vzájemné námořní...

17. června 2026  10:48

United Airlines natřely letadla na modro. Speciálním designem slaví 250 let USA

United Airlines představily speciální nátěr k 250. výročí vzniku USA. (15. 6....

V létě se na obloze objeví dvě letadla aerolinek United Airlines s 50 hvězdami na tmavě modrém podkladu, vedle nichž bude sedm červených a bílých pruhů. Speciální nátěr, který společnost představila...

17. června 2026  9:14

Vracení zboží bude jednodušší. E-shopy přidaly tlačítko pro zrušení smlouvy

ilustrační snímek

Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet má být od 19. června 2026 jednodušší. Podle nové unijní úpravy mají e-shopy a další firmy nově nabídnout viditelné tlačítko, přes které zákazník smlouvu...

17. června 2026

Stavíme za 80 tisíc za metr. Stavbaři za drahé byty nemohou, říká šéf Hochtiefu

Premium
Předseda představenstva Hochtief ČR Tomáš Koranda

Cena výstavby je jenom zlomek z toho, co kupující v ceně bydlení platí. Za zdražováním je potřeba hledat jiné důvody, říká předseda představenstva tuzemské pobočky stavební firmy Hochtief Tomáš...

17. června 2026

Sucho, kroupy i mráz. Každý rok čekáme jiný extrém, říká ředitel Habánských sklepů

Petr Ptáček, ředitel Habánských sklepů

Vyšší teploty a sucho způsobují, že voda z krajiny mizí rychleji a vinaři na jižní Moravě se učí fungovat v nových podmínkách. „Sucho není jen problém vinohradů, ale celé ekonomiky zemědělství,” říká...

16. června 2026

Investoři odhazují zábrany. Naděje na konec konfliktu s Íránem vystřelila akcie vzhůru

Závěrečná hodnota indexu Dow Jones Industrial Average na tabuli newyorské burzy...

Pondělí přineslo světovým akciovým trhům jeden z nejsilnějších růstů letošního roku. Investory povzbudily zprávy, že konflikt na Blízkém východě se zřejmě blíží ke konci. Spojené státy a Írán by...

16. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Inspekce odhalila falšované medy ze Slovenska. Prodával je Kaufland

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalila v tržní síti dva...

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odhalila v tržní síti dva falšované medy. V obou případech jde o výrobky slovenské společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi, které se prodávaly...

16. června 2026  16:36

Rolex zvyšuje cenu svých zlatých hodinek. Letos už podruhé

Švýcarská firma Rolex zvýšila v červnu globální cenu svých zlatých hodinek v...

Švýcarská firma Rolex tento měsíc zvýšila globální cenu svých zlatých hodinek v průměru o pět procent. Podnik reaguje na silnou poptávku po svém prémiovém zboží, přestože širšímu trhu s luxusem se v...

16. června 2026  13:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.