Reklamací zpožděných letů prudce přibývá, lidé řeší i ztráty zavazadel

“Evidujeme padesátiprocentní nárůst žádostí ohledně řešení problémů s letem ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Cestující nejčastěji řeší zpožděný, nebo zrušený let,“ říká František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim, která poskytuje asistenční služby v cestovním ruchu a pomáhá cestujícím vyřizovat nároky na odškodnění.

Kromě zpožděných či zrušených letů také momentálně řeší ztráty zavazadel. „Jde o mnohem častější problém, než tomu bývalo v roce 2019. Zavazadla se nedostávají do letadel včas, jelikož letištím chybí pracovní síla. Pokud to přeženu, tak práci, kterou kdysi vykonávali čtyři lidé, dneska dělá pouze jeden. Do letadla se nestihne vše včas naložit a část zavazadel zůstane na letišti,“ vysvětluje Herynk.

Podle jednatele společnosti ClaimCloud, která rovněž pomáhá cestujícím s kompenzacemi, však aktuální situace odpovídá „předcovidovému“ stavu. „Lidé chtějí po dvou letech letět na dovolenou. Zájezdy jsou vyprodané a letecké společnosti dělají, co můžou. Samozřejmě dochází k rušení i zpoždění letů. Když se pokazí jedno letadlo, má to dopady i na následující rotace v daném dni. Nevymyká se to však běžnému chování v ‚předcovidové‘ době,“ míní jednatel společnosti Petr Tomeček.

Vrchol teprve přijde

Počty cestujících se během prázdnin ještě zvýší, společně s tím pravděpodobně naroste i množství problémů. „Začala charterová sezona, do pravidelných linek vstupuje i charterová doprava, to bude obrovský nápor cestujících. Čekací doba na odbavení nemusí být dvě nebo tři hodiny, ale může se protáhnout až na čtyři,“ myslí si František Herynk.

Cestující se podle něj mají obrnit trpělivostí a počítat s komplikacemi. „Pravděpodobnost vzniku problému je v letošním létě mnohem větší než kdy předtím,“ doplňuje Herynk.

Letiště Václava Havla v současnosti odhaduje, že za celý letošní rok odbaví přes deset milionů cestujících. Mluvčí letiště Klára Divíšková uvedla, že během dvou prázdninových měsíců letiště očekává dohromady až 2,7 milionu pasažérů. I proto pražské letiště vydalo tipy, na koho se obracet při řešení nenadálých situací.

NA KOHO SE OBRÁTÍM, KDYŽ... je zpožděný, zrušený let leteckou společnost, prodejce letenek dlouho čekám na zavazadlo, mám jej zničené nebo ztracené přepážku reklamace zavazadel letecké společnosti, resp. odbavovací společnosti, která zastupuje vaši leteckou společnost se mi něco stalo při bezpečnostní kontrole příslušné letiště jsem ztratil doklady policie jsem něco zapomněl na palubě letadla handlingová společnost jsem ztratil něco v prostorách letiště příslušné letiště Zdroj: Letiště Praha

V případě zpoždění či zrušení letu platí, že by se měl letecký dopravce o zákazníka postarat. „Pokud je zpoždění více než dvě hodiny a zároveň jde o let do 1 500 kilometrů, letecká společnost by měla dát cestujícím voucher na občerstvení, případně nabídnout například vodu a bagetu. Pokud se tak nestane, cestující si může zakoupit občerstvení sám a následně vše nárokovat u letecké společnosti. Vouchery bývají většinou v hodnotě deseti eur,“ říká Petr Tomeček ze společnosti ClaimCloud. V případě letu nad 1 500 kilometrů je zde hraniční hodnota tři hodiny.

Účtenky mají důležitý význam

Aerolinky by měly cestujícím v určitých případech zajistit také ubytování, a to například v situaci, kdy je let zrušen a další se uskuteční až další den. „Pokud se tak nestane, pasažér si může zajistit ubytování, případně stravu na vlastní náklady sám. Je však nutné si uchovávat účtenky,“ dodává Petr Tomeček.

Z jakékoliv dokladu o zaplacení musí být přitom vždy jasně patrné, co vše cestující hradil. „Nestačí pouze lístek z platebního terminálu. Na účtence musí být rozepsáno, že například deset eur stála bageta a pět eur voda,“ uvádí příklad Tomeček.

Určité potřeby si člověk může zakoupit i při ztrátě zavazadla. „V případě ztráty zavazadel neexistuje fixní náhrada. Musí se prokazovat vyloženě vzniklá škoda. To znamená, že pokud člověk cestuje na dovolenou a opozdí se mu zavazadlo, tak si nepůjde koupit namísto trička či plavek oblek,“ vysvětluje Tomeček.

Cestující se mohou se svými stížnostmi obracet také na Úřad pro civilní letectví. Ten pro klienta prověří, za jakých okolností ke zrušení či zpoždění letu došlo a zda je cestujícímu dána možnost plnění ze strany aerolinky.

„Nejdříve se musí cestující s problémem obrátit na leteckého dopravce. Pokud mu neposkytne odpověď, nebo je odpověď dopravce neuspokojivá, až poté se mohou obrátit na Úřad pro civilní letectví,“ vysvětluje tiskový mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Aktuální počet stížností nechce komentovat, nemají totiž podle něj žádnou vypovídací hodnotu. „Řešíme až poslední fázi a případy, kdy se cestující s aerolinkami nedohodne. Navíc doba dovolených teprve začíná, letní sezonu bude možné okomentovat až na podzim, nebo v zimě,“ doplňuje Hezký.

Podle Tomečka se aerolinky často do proplácení kompenzací dobrovolně nehrnou. „Týká se to především nízkonákladových společností. I proto lidé využívají našich služeb. Letecké společnosti už vědí, s kým mluví, a jak moc si mohou dovolit oponovat,“ uvádí Tomeček.