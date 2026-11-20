Vyplývá to ze 16. ročníku průzkumu J&T Banka Wealth Report mezi lidmi, kteří mají k investování volný majetek v hodnotě alespoň jednoho milionu dolarů (zhruba dvacet tři milionů korun), nepočítaje vlastní bydlení.
„Drtivá většina dolarových milionářů potvrzuje, že nejdůležitější je pro ně bezpečí v Česku. Mají tu silné kořeny, byznysové vazby a věří, že země má další generaci co nabídnout,“ vysvětluje Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.
Plán B pro ně proto není budování druhého domova za hranicemi, ale jejich pojistka proti nejistotě je čistě finanční. Část majetku v cizích měnách drží více než třetina z nich (v běžné populaci je to jen šest procent). Napříč více zeměmi rozkládá investice 33 procent respondentů oproti každému desátému v běžné populaci. Zhruba pětina má rezervu ve zlatě. Naopak žádný krok na ochranu majetku nepodnikla čtvrtina milionářů.
Průzkum zároveň ukázal, že zatímco široká veřejnost se nejvíce obává inflace a cen energií, dolaroví milionáři se zaměřují s větším nadhledem na dlouhodobější trendy. „Kdo v Česku vlastní nebo řídí firmu a má tu většinu majetku, sleduje dlouhodobé otázky, jako jsou předvídatelná pravidla nebo schopnost Evropy držet krok s USA a Čínou,“ říká ekonom J&T Banky Adam Ruschka. Milionáře stejně jako veřejnost znepokojuje válka na Ukrajině a krize na Blízkém východě. Ceny energií a inflaci ale zařadili až na páté a šesté místo.
Navzdory obavám z vnějších vlivů zůstávají majetní Češi věrní domovu. Čtyři z pěti drží většinu svých investic v tuzemsku a druhé občanství či rezidenci v cizině má nebo zvažuje jen třináct procent z nich.
Děti pošlou na českou vysokou
Silné pouto potvrzuje i pohled na vzdělání další generace: domácí vysoké školy by svým potomkům doporučilo 77 procent dotázaných. Studium v zahraničí berou spíše jako cennou zkušenost navíc, nikoli jako nutnost. V éře umělé inteligence se mění i pohled na to, co by měla další generace studovat. Mezi nejperspektivnějšími obory si první místo drží technika, hned na druhou příčku ale poskočila řemesla, kterým věří více než polovina milionářů. Řemesla tak poprvé předstihla obor informačních technologií, který je silně ovlivněn nástupem umělé inteligence.
Majetek letos vzrostl 85 procentům českých dolarových milionářů, i když pomaleji než loni – o více než deset procent si polepšila jen pětina z nich, zatímco minulý rok to byla třetina. Roste však jejich optimismus: další zhodnocení očekává 79 procent respondentů. Přitom ještě před pěti lety to byly jen dvě třetiny. Domácí ekonomickou situaci hodnotí bez přehnaného nadšení, přesto dlouhodobě dávají investičnímu potenciálu u nás lepší hodnocení než široká veřejnost.
Většina dolarových milionářů si základ jmění vydělala podnikáním. Ve chvíli, kdy už volné peníze mají, nejvýrazněji se jim je daří zhodnocovat investicemi. Akcie jako nejvýraznější zdroj posledního růstu uvádí už polovina z nich, přičemž v roce 2020 to byla necelá třetina.
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Akcie vydělaly dolarovým milionářům víc než jejich podnikání, ukázala analýza
Největší investiční potenciál vidí čeští milionáři nadále ve Spojených státech. Přestože Asie jako celek nenaplnila dřívější očekávání a důvěra v Indii či jihovýchodní Asii oslabila, do Číny se jejich zájem i přes značnou rizikovost v posledních letech opět vrací. Příhodnou dobu pro nákup firem dodávajících software a hardware pro umělou inteligenci vidí dvě třetiny dotázaných, i když 61 procent vnímá riziko splasknutí bubliny.
Ačkoliv se obávají klesající konkurenceschopnosti starého kontinentu, v praxi začínají cíleně vyhledávat i evropské akcie – zejména v oblasti zbrojního průmyslu, energetiky a umělé inteligence. Rychle roste také obliba investic do firem mimo burzu. Zatímco v roce 2022 takto zhodnocovalo peníze 14 procent respondentů, letos už je to 26 procent.
Vzhledem k tomu, že polistopadová generace zakladatelů firem stárne, stále intenzivněji řeší, jak a komu vybudovaný majetek předat. Průměrnému českému dolarovému milionáři je dnes 59 let. Mladších čtyřiceti let je mezi nimi jen zhruba šest procent. Přesný plán nástupnictví má přitom zatím necelá třetina z nich a polovina o něm teprve přemýšlí. Mnohem více než daně či právní paragrafy je přitom trápí, že nevědí, komu firmu jednou předají.