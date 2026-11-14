Důkazem tohoto posunu je nedávno oznámená transakce na britském trhu. Investiční skupina Rockaway Capital kupuje od mezinárodní skupiny Travelopia (spadající pod americký gigant KKR) stoprocentní podíl v britské společnosti Experience Education. Ta se specializuje výhradně na organizaci školních pobytů, lyžařských kurzů, jazykových zájezdů a outdoorových expedic. Firma s ročními tržbami dosahujícími téměř 2,5 miliardy korun vysílá ročně na pobyty přes 100 tisíc žáků a spolupracuje s přibližně 1 400 školami.
Pravidla, která nepustí každého. Rozhoduje zde důvěra
Na rozdíl od klasického cestovního ruchu nebo e-commerce nerozhoduje ve vzdělávacím cestování pouze nejnižší cena na srovnávači nebo marketingová kampaň na sociálních sítích. Rozhodovací proces je nesmírně složitý – propojuje školu, pedagogy, rodiče a samotné studenty.
Zásadní roli hrají bezpečnostní předpisy, akreditace (například britská certifikace Learning Outside the Classroom) a prověřené krizové protokoly. Pro nováčky na trhu představují tyto požadavky obrovskou bariéru vstupu. Zavedené značky jako Travelbound, SkiBound nebo World Challenge, které spadají pod Experience Education, staví na více než padesátileté historii a zavedených vztazích se školami.
„Naše značky už více než 50 let dávají mladým lidem zážitky, které si nesou po celý život. Rockaway sdílí naše přesvědčení o významu vzdělávání mimo školní třídu. Přináší dlouhodobý přístup, kapitál a zkušenosti z cestovního ruchu, které nám pomohou oslovit více škol, investovat do našich lidí a produktů a růst prostřednictvím akvizic,“ uvádí John Upton, výkonný ředitel Experience Education.
Strategie Buy-and-Build. Proč je trh ideální pro konsolidaci?
Odvětví školního cestování je v celé Evropě historicky velmi roztříštěné. Vedle velkých hráčů na něm působí stovky menších, úzce specializovaných rodinných firem – například provozovatelé vodáckých kurzů, horské chaty nebo lokální agentury pro sportovní turnaje.
Právě tato fragmentace vytváří ideální prostředí pro takzvanou investiční strategii buy-and-build. Etablovaný investor kupuje silnou základní platformu se zavedenou infrastrukturou, k níž postupně připojuje menší specializované firmy (add-on akvizice). Společná administrativa, sdílené technologie, silnější pozice při vyjednávání cen s dopravci a ubytovateli pak vytvářejí zásadní provozní úspory z rozsahu.
Akvizici realizuje private equity tým fondu Rockaway Fund, otevřeného investičního fondu skupiny Rockaway Capital, který umožňuje externím investorům podílet se na investičních příležitostech skupiny. Private equity tým se zaměřuje na investice do etablovaných firem s potenciálem dalšího rozvoje.
„Společnost Experience Education je lídrem britského trhu. Uvnitř velké skupiny KKR se jí nedostávalo patřičné pozornosti, což vnímáme jako obrovskou příležitost. Trh je v tomto segmentu stále velmi fragmentovaný a naším plánem je udělat z Experience Education základ přední evropské skupiny vzdělávacího cestování, organicky i akvizicemi nejen v Británii, ale i na evropském kontinentu,“ vysvětluje Robert Chmelař, řídící partner private equity týmu Rockaway Capital.
Byznys Experience Education v kostce
- Základní akviziční platforma: Experience Education – zavedená britská skupina s tržbami téměř 2,5 mld. Kč, kompletní infrastrukturou a navázanou spoluprací s 1 400 školami.
- SkiBound: Školní lyžařské pobyty a zimní sporty.
- World Challenge & JCA: Outdoorové expedice, rozvojové pobyty a týmové aktivity.
- Masterclass & Edwin Doran: Mezinárodní sportovní kempy, turnaje a soustředění.
- Travelbound: Dějepisné, geografické a jazykové vzdělávací zájezdy.
- Očekávané synergie: Společný nákup dopravních a ubytovacích kapacit ve velkém objemu, sdílená administrativa, IT systémy, financování a rozšiřování osvědčeného modelu do kontinentální Evropy.
Zkušenosti z knižního trhu i turismu
„V minulosti jsme opakovaně ukázali, že dokážeme kvalitní firmy nejen koupit, ale také je dlouhodobě rozvíjet, škálovat a posouvat na další trhy. Právě na tomto track recordu a zkušenostech chceme stavět i nyní při vstupu na britský trh,“ dodává k expanzi zakladatel a šéf skupiny Jakub Havrlant.
Přestože transakce podléhá schválení regulatorních orgánů a její dokončení se očekává do konce roku, jasně naznačuje širší trend: české investiční skupiny se už nevyhýbají nákupům zavedených platforem v západní Evropě. Místo budování firem „na zelené louce“ kupují fungující tržní podíly a vztahy se skutečnými zákazníky, na kterých následně staví nadnárodní platformy.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rockaway Capital.