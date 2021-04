Začala sklizeň českého chřestu. Úroda je průměrná, za hranice neputuje nic

Ta totiž v pondělí v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku oficiálně začala a prodej pro veřejnost zde zahájí koncem týdne. „Sezona začala oproti minulému roku později, důvodem je nejen počasí, ale i problém s odbytem,“ řekl jednatel společnosti Český chřest Jiří Šafář.

Loni sklizeň začínala v prvních dubnových dnech. Kdyby v podobném termínu začala i letos, nebylo by chřest kde a komu prodávat, protože se nekonaly farmářské trhy a lidé nemohli cestovat mezi okresy, aby si chřest koupili přímo v Hostíně.

„Místo dvou měsíců budeme mít na prodej měsíc a půl,“ uvedl Šafář k aktuální sezoně. Původně ji očekával rekordní, ale nyní podle odhadů spíše průměrnou se sklizní do 300 tun chřestu.

Zásadní problém jsou zavřené či jen částečně fungující restaurace. „Odhaduji, že to bude dvacet třicet procent odběru chřestu,“ srovnal jednatel objem prodeje chřestu restauracím s minulým rokem. Doufá, že český chřest budou nabízet všechny české supermarkety. Kvóty na české potraviny však nepodporuje, podle něj si zákazník má právo vybrat.

Chřest v Hostíně a okolí letos roste přibližně na 200 hektarech půdy, sklizeň zeleného chřestu začne zhruba za dva týdny. Jeho podíl k bílému chřestu bude 70 ku 30 procentům. Původně měl být poměr bílého chřestu kolem 40 procent, ale právě kvůli zpoždění zahájení sezony se nesklízel. V porovnání s předchozími lety v současné situaci nejde žádný chřest na vývoz, protože provoz restaurací v řadě evropských zemí je také značně omezený.

Dovoz z ciziny podle Šafáře bývá někdy nevalné kvality a zatímco v Čechách se pěstuje chřest šetrně k životnímu prostředí, v jiných státech se více používají pesticidy i herbicidy. Není výjimkou, že chřest do Česka míří třeba 2 tisíce kilometrů například ze Španělska, i proto je využívání lokálních zdrojů ekologičtější.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana by státní instituce jako školy, nemocnice či úřady mohly lokální trh nyní více podpořit, umožní jim to minulý týden Sněmovnou schválená novela zákona o potravinách, která dovoluje upřednostnit v tendru tuzemské potraviny.

Toman v pondělí také apeloval na obchodní řetězce, aby upřednostňovaly sezonní tuzemskou zeleninu a ovoce, ale ani podle ministra to neznamená, že by zákazník neměl mít na výběr i zahraniční produkty. Podpora tuzemských pěstitelů může mít kladný dopad i na životní prostředí. „Myslím, že to přispěje i k biodiverzitě,“ doplnil Toman.

Předseda Zelinářské unie Čech a a Moravy Petr Hanka připomněl, že soběstačnost Česka v pěstování zeleniny je nízká. „Česká republika produkuje kolem 24 kilogramů na osobu při spotřebě 87 kilogramů,“ řekl Hanka. Kritizoval cenu jako prioritu při výběru zeleniny. „Nízká cena nemusí znamená jen, že zboží bylo z přebytků, ale může znamenat, že tam je i nějaký zdravotní problém nebo nějaký důvod, proč se to zboží může prodávat pod cenou,“ dodal předseda

.