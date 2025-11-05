V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila

  17:53
V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata, jejichž těžba by byla ekonomicky výhodná. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let, nyní se o jejím obnovení znovu diskutuje například ve Zlatých Horách na Jesenicku. V tamním ložisku se podle odhadů skrývá přes 3,5 tuny zlata, místní samospráva je však k těmto plánům zatím odmítavá.
Na území ČR geologové evidují 15 ložisek zlata. Odhadované zásoby 77 tun představují 0,15 procenta celosvětových zásob, které obnáší přibližně 59 tisíc tun. Zlato se v Česku těžilo do roku 1994, kdy byla v Zlatých Horách ukončena těžba polymetalické rudy složené z několika různých prvků včetně zlata.

„Využívání zásob zlatonosných rud na ložiscích brání nedořešené střety zájmů s ochranou životního prostředí a z hlediska světového i ojedinělý zákaz kyanizace v hornictví v ČR. K tomu navíc v roce 1999 přistoupilo usnesení vlády, kde bylo konstatováno, že těžba zlata je na území ČR nežádoucí. Následující vlády rozšířily zákaz i na samotný průzkum zlatonosných rud,“ stojí ve zprávě České geologické služby.

Zlato je nejdražší v dějinách, na ceně se podepisují úrokové sazby i americká vláda

S rostoucí cenou zlata na světových trzích se přistup státu změnil a podnik Diamo začal před pěti s přípravou průzkumu zásob v oblasti zrušeného ložiska zlata ve Zlatých Horách. Výsledek průzkumu budou zástupci Diama publikovat ve čtvrtek ve Zlatých Horách na druhém dni sympozia věnovaném těžbě nerostných surovin.

Podle ředitele odboru hornictví a surovinové politiky ministerstva průmyslu a obchodu Václava Zemka si stát objednal průzkum ložiska zlata kvůli tomu, aby měl reálnou představu o jeho vydatnosti a experti pak mohli spočítat, zda by se případná těžba vyplatila.

Zimbabwe zažívá zlatou horečku. Nárůst ceny kovu je znát na každém kroku

Pokud průzkum vyzní ve prospět obnovení dobýváni zlata, samotnou těžbu by muselo povolit ministerstvo životního prostředí a také Český báňský úřad. „Cesta k těžbě je u nás velice dlouhá. Dbá se na lokální zájmy i na ochranu životního prostředí. Legislativa je v této oblasti velmi moderní a přísná. Nehrozí scénář, že by někdo těžil proti vůli místních lidí,“ uvedl Zemek.

Než vsadíte na zlato: Jaké jsou plusy a minusy investování do žlutého kovu

Zastupitelé Zlatých Hor v záři záměr obnovit těžbu zlata v katastru města odmítli. „Diskutovalo se o přínosech pro rozvoj města a neshledali jsme v tomto směru v této chvíli žádné příznivé dopady, které by měly napomoci rozvoji města,“ uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác. Předpokládané ložisko leží podle něj z 90 procent na katastru města, část je v sousední obci Heřmanovice.

Zásoby zlata v ČR

Zásoby zlata v České republice přesahují 238 tun. Z toho zhruba 48,7 tuny tvoří bilanční, tedy vytěžitelné a ekonomicky rentabilní zásoby, dalších 28,6 tun spadá do kategorie vyhledaných ložisek. Zbytek představují nebilanční zásoby, které není možné z různých důvodů těžit – například kvůli špatným geologickým podmínkám, ochraně přírody či nerentabilitě.

Nejvýznamnější zlatonosná ložiska se nacházejí mimo jiné v okolí Jílového u Prahy, Kašperských Hor, Mokrska nebo Zlatých Hor na Jesenicku. Podle údajů České geologické služby jde o místa s největším potenciálem pro případné obnovení těžby drahého kovu.

Od záměru obnovit u Zlatých Hor těžbu zlata ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2016 prozatím upustilo, protože podle tehdejších propočtů by se kvůli nízkým cenám tohoto drahého kovu nevyplatila. Cena zlata od té doby vzrostla a přiblížila se k hranici, kdy by těžba tohoto kovu u Zlatých Hor mohla být rentabilní.

Zlato jako symbol chudoby. Obyvatelé venezuelského města bankovkám nevěří

V polovině října cena zlata vystoupala na novém maximu a poprvé překonala hranici 4300 dolarů (zhruba 89 110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). To by při 77 tunách dělalo v přepočtu hodně přes 220 miliard korun – ovšem bez započtení nákladů na těžbu a zpracování nerostů.

5. listopadu 2025

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.