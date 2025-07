Už loni v létě oblétla média zpráva, že polské mzdy jsou vyšší než ty české. Není to přitom tak dávno, co parkoviště polských supermarketů obléhaly české vozy, jejichž majitelé se do země ve velkém vypravovali za levnými nákupy.

Náš přezíravý pohled na Polsko se mění. A je to dobře. Pocit konkurenčního prostředí nás může motivovat, abychom zase začali dohánět vyspělé ekonomiky. David Navrátil hlavní ekonom České spořitelny