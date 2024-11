Tři zahraniční investoři budou žalovat Česko kvůli změnám solárních dotací

Vyplývá to z tiskového prohlášení právního zástupce firem, rozhodnutí následně potvrdily přímo také společnosti Enery a Photon Energy.

Vláda chce v příštím roce vyčlenit ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie 8,5 miliardy korun, stejně jako letos. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přitom původně pro rok 2025 podle stávajících pravidel počítalo s částkou 31,2 miliardy korun.

O riziku arbitráží hovořil například partner právní kanceláře Doucha Šikola advokáti Pavel Doucha. „Návrh je v rozporu s evropským právem, které státům zakazuje retroaktivně zasahovat do garantované podpory. Může proto dojít k mezinárodním arbitrážím, pro něž existuje precedens například ze sporu, který Česká republika prohrála ve Švýcarsku,“ uvedl.

Ministr financí Zbyněk Stanjura obavy z dopadů možných právních sporů odmítal. „Arbitráží se vláda neobává, opatření jsou plně v souladu s evropskou legislativou,“ řekl. Po náběhu všech opatření mohou být podle Stanjury úspory pro rozpočet a pro daňové poplatníky v řádu miliard až nižších desítek miliard korun.

Podle šéfa solární asociace Jana Krčmáře vláda chystané návrhy do poslední chvíle tajila a s nikým je nekonzultovala. „Je to bomba hozená do energetiky, firmy mohou krachovat, výrazně to ohrožuje stabilitu nejen solární energetiky a obnovitelných zdrojů,“ uvedl šéf Solární asociace.