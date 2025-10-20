Úplný zákaz dovozu ruského plynu by měl být zaveden od 1. ledna 2028. Kompromis podle informací ČTK nepodpořily pouze Maďarsko a právě Slovensko, které mají k návrhu dlouhodobé výhrady.
„Já jsem slovenské kolegyni nabízel několikrát, naposledy, když jsme se setkali před 14 dny v Bratislavě na Evropském jaderném fóru. Pokud bude Slovensko potřebovat těsnější spolupráci s Českou republikou, Česká republika je na to připravena,“ řekl ještě před zahájením dnešního jednání Vlček.
Ministr také připustil, že obavy Bratislavy a Budapešti ohledně dopadů ukončení dovozu ruského plynu na jeho dodávky či cenu energií jsou relevantní.
„Kladu si ale otázku, proč na to tyto členské státy v předchozích letech nereagovaly tak, jako reagovala Česká republika. My jsme na to reagovali, zmodernizovali jsme ropovod TAL, zajistili jsme si plynové zásobníky, a tak dále,“ dodal Vlček.
Do České republiky v současnosti teče ropa jen západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL.
Do začátku letošního jara tekla ropa do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku března však byly dodávky z něj zastaveny. Od té doby je Družba nevyužívaná.