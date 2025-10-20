Česko pomůže Slovensku v případě ukončení dodávek ruského plynu, slíbil ministr

Česká republika je připravena Slovensku pomoci v případě, že se ocitne v problémech kvůli odstřižení od dodávek ruského plynu. Novinářům v Lucemburku to řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Unijní ministři energetiky v pondělí podpořili návrh na postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie.
Úplný zákaz dovozu ruského plynu by měl být zaveden od 1. ledna 2028. Kompromis podle informací ČTK nepodpořily pouze Maďarsko a právě Slovensko, které mají k návrhu dlouhodobé výhrady.

„Já jsem slovenské kolegyni nabízel několikrát, naposledy, když jsme se setkali před 14 dny v Bratislavě na Evropském jaderném fóru. Pokud bude Slovensko potřebovat těsnější spolupráci s Českou republikou, Česká republika je na to připravena,“ řekl ještě před zahájením dnešního jednání Vlček.

Ruské dodávky jsou bezpečné, nechci se zalíbit, reaguje Fico na Trumpův tlak

Ministr také připustil, že obavy Bratislavy a Budapešti ohledně dopadů ukončení dovozu ruského plynu na jeho dodávky či cenu energií jsou relevantní.

„Kladu si ale otázku, proč na to tyto členské státy v předchozích letech nereagovaly tak, jako reagovala Česká republika. My jsme na to reagovali, zmodernizovali jsme ropovod TAL, zajistili jsme si plynové zásobníky, a tak dále,“ dodal Vlček.

Maďarsko a Slovensko zablokovaly prohlášení o zákazu dovozu ruského plynu do EU

Do České republiky v současnosti teče ropa jen západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL.

Do začátku letošního jara tekla ropa do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku března však byly dodávky z něj zastaveny. Od té doby je Družba nevyužívaná.

Čína mění Tibetskou náhorní plošinu v solární komplex. Zásobuje i datová centra

Na Tibetské náhorní plošině ve výšce 3 tisíce metrů nad mořem a na rozloze 420 kilometrů čtverečních Čína zprovoznila obrovskou solární farmu. Instalovaný výkon se pohybuje okolo 17 tisíc megawattů,...

19. října 2025

Evropa chce řešit bytovou krizi. Navrhne pravidla pro krátkodobé pronájmy

Evropská komise plánuje zavedení pravidel pro regulaci krátkodobých pronájmů, která mají pomoci řešit rostoucí problémy s dostupností bydlení v Evropské unii. „Připravovaný plán bydlení se bude týkat...

19. října 2025

