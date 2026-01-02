Česko se aktuálně řadí mezi nejvýkonnější hospodářství Evropské unie. Potvrzuje to i žebříček nejúspěšnějších ekonomik roku 2025 prestižního britského týdeníku The Economist z kraje loňského prosince, ve kterém se Česko umístilo na šestém místě. Před sebou nechalo jen Portugalsko, Irsko, Izrael, Kolumbii a Španělsko. Solidní hospodářský růst by si tuzemská ekonomika navíc měla udržet i v roce 2026.
Růst české ekonomiky v roce 2026 by mohl být srovnatelný se Spojenými státy. Je třeba se ale zároveň dívat na dlouhodobé trendy a strukturu české ekonomiky.