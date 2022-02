Experti problémy s ropou nečekají. Její zásoby jsou v Česku na tři měsíce

„Pravděpodobnost krajně závažného vojenského konfliktu na Ukrajině není příliš vysoká. Aby vojenský spor představoval pro Česko z pohledu zásob ropy vážný problém, musely by být její dodávky na území České republiky přerušeny na několik týdnů,“ říká analytik Lukáš Kovanda.

Na ruských dodávkách zemního plynu je v současné chvíli závislá většina Evropy. Česko ale může do jisté míry spoléhat na zásoby Správy státních hmotných rezerv, které mají vydržet minimálně tři měsíce. Válka by na Ukrajině musela trvat dlouhé týdny, aby se to v Česku citelněji projevilo.

„Pro případné přerušení dodávek ropy ropovodem Družba je na základě zkušeností se zastavením tohoto ropovodu pokryto na 90 dní výroby. Využití nouzových zásob je po schválení o uvolnění vládou ČR možné v řádu dní. Podle vyjádření zástupců skupiny Orlen Unipetrol RPA je eventuální případně začít přepravovat ruskou ropu ropovodem IKL se skluzem zhruba dva měsíce od vypuknutí krize,“ uvedla Aneta Procházková ze Správy státních hmotných rezerv.

V případě dlouhodobého válečného sporu na Ukrajině má Česká republika případně i další možnosti, jak se k ropě dostat. Nabízela by se možnost importu suroviny ve zkapalněné podobě třeba ze Spojených států nebo Kataru. V případě války mohla nakupovat strategické hmotné rezervy jako celek i Evropská unie.

Ukrajinsko-ruský konflikt by přinesl i další vlnu zdražování. Zdražily by pohonné hmoty, v delším časovém horizontu pak plyn, a tedy i elektřina pro domácnosti. Odborníci uvádí, že míra zdražení by závisela na závažnosti a délce války.

„Konflikt na Ukrajině by kromě zdražení energií vedl k nutnosti vydávat více peněz na zbrojení. To by zatížilo již dnes napjaté státní rozpočty v zemích Evropské unie. Rovněž lze kalkulovat se zdražením potravin či dopravy. Takže z pohledu občanů by to bylo velice nepříjemné, již dnes se totiž potýkáme s vysokou inflací,“ dodal ekonom Štěpán Křeček.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo obavy Kyjeva i Západu z toho, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině.