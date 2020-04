Krize může zbavit Česko cejchu montovny. Bude záležet na menších firmách

11:33 , aktualizováno 11:33

Řada tuzemských podniků čeká, až se bude moci znovu pustit do práce. Jenže hospodářství po celém světě se zhurta mění a domácí dodavatelé mohou vypadnout ze hry. Podle ekonomů by se podniky měly soustředit na finální produkty. Zvyšuje to jejich šance na přežití.