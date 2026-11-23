Pokud vše půjde hladce, od 1. ledna příštího roku bude mít Česko první veřejnou plnicí stanici na zelený vodík. Nacházet se bude v Napajedlech na Zlínsku nedaleko sjezdu z dálnice D55. Projekt společnosti Solar Global je unikátní i tím, že palivo vzniká přímo v areálu pomocí elektřiny získané ze střešní fotovoltaiky. Momentálně zde probíhá zkušební provoz, při kterém se ověřují mimo jiné schopnosti zařízení dosahovat potřebných tlaků. Osobní auto zde lze naplnit vodíkem přibližně za pět minut, autobusu nebo nákladnímu vozu to zabere zhruba čtvrt hodiny.
Právě v Napajedlech začal před třemi lety fungovat první komerční elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku. Elektrolýza rozkládá vodu pomocí elektrického proudu na vodík a kyslík. Aby šlo o zelený vodík, musí pocházet elektřina z obnovitelných zdrojů, například ze slunce nebo z větru.
Vedle průmyslu najde zelený vodík uplatnění i v dopravě, zejména autobusové a těžké nákladní, kde může doplnit bateriové pohony díky rychlému tankování a dlouhému dojezdu.
Michal Jakšíkobchodbí ředitel společnosti Solar Global