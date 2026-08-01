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Zájem o Česko roste nejrychleji v Evropě. Tradiční destinace ztrácejí, říká průzkum

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  9:00
Kutná Hora, pohled na středověkou perlu od základnových stanic Cetinu a O2

Kutná Hora, pohled na středověkou perlu od základnových stanic Cetinu a O2 | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

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Podle nejnovějšího průzkumu, který společně zveřejnily společnosti Amadeus Travel Intelligence a UN Tourism, si evropský cestovní ruch zachovává stabilní růst i přes vyšší ceny. Mezi nejrychleji rostoucí cílové destinace v Evropě se zařadilo Česko, které přesvědčivě obsadilo první příčku.

Turistický průmysl v posledním období čelí rostoucím nákladům na cestování i vysokým cenám leteckého paliva. Navzdory tomu data ukazují, že Evropa zůstává největším turistickým regionem světa. Jen za první čtvrtletí roku 2026 přivítala přes 130 milionů mezinárodních turistů. Celkový objem osobní letecké dopravy vzrostl od května 2025 do dubna 2026 meziročně o 2,3 procenta a obsazenost hotelů se pak zvýšila o 2 procenta.

Turistů v Česku přibývá. Loni se jich v zemi ubytovalo 23,55 milionu

Poptávce po evropských destinacích i nadále ve vyhledávanosti a rezervacích dominuje Španělsko. Z hlediska meziročního tempa růstu rezervací v rámci top evropských trhů však skokově zvítězilo Česko s nárůstem o 18 procent, následované až Islandem s 11 procenty.

Česko zaznamenává silnou pozici také v rámci regionu střední a východní Evropy, kde se vyhouplo mezi nejvyhledávanější cíle. Po novoročním útlumu v roce 2026 zde obsazenost hotelů opět vzrostla nad hranici 60 procent.

Data zároveň ukazují nový trend: cestovatelé čím dál více sází na kulturně bohaté městské pobyty a přírodní turistiku v severní a střední Evropě, přičemž se odklánějí od tradičních turistických „hegemonů“.

Odkud lidé do Evropy míří a kam se léta nejvíce?

V období od dubna do září 2026 se očekává, že množství cestujících letadlem v Evropě dosáhne vrcholu s více než 160 miliony očekávanými obsazenými sedadly. Mezi největší zdrojové trhy patří Spojené státy, Španělsko a Německo.

V případě Japonska vzrostlo vyhledávání o 62 procent, což se propsalo do 19procentního nárůstu uskutečněných rezervací, čímž Japonci předstihli dánské cestovatele s 11procentním růstem a egyptské s 8 procenty. Japonci přitom podle výzkumu nejčastěji cestují právě po Evropě.

Z pohledu online vyhledávání pak skokově vzrostl zájem o destinace ve střední Asii jako Uzbekistán a Tádžikistán, u kterých zájem stoupl shodně o 64 procent. Významný růst vyhledávání zaznamenaly také Švýcarsko a Švédsko s nárůstem o 36 procent, Dánsko s 34 procenty, Irsko s 33 procenty, Belgie se 32 procenty a Norsko s 31 procenty.

Jižní Evropa trhá rekordy v leteckém spojení

Jižní a středomořská Evropa očekává během července a srpna špičku v podobě téměř 70 milionů leteckých cestujících. Tento region zároveň rozšiřuje své letecké spojení nejvíce z celého kontinentu. Za poslední rok zde přibylo přibližně 1 100 nových leteckých tras, z toho 96 z Německa, 58 z Francie a po 51 z Itálie a Španělska. Objevují se i nové linky ze Slovenska do Španělska, z Etiopie do Portugalska či z Číny do Řecka.

V jižním Středomoří plánuje více než polovina turistů, přesně 53 procent, svou dovolenou s předstihem minimálně jednoho měsíce. Největší podíl, zhruba 26 procent, tvoří rezervace v rozmezí 61 až 180 dní předem. Zároveň však výrazně sílí poptávka po last minute (na poslední chvíli pozn. red.) zájezdech, kdy 29 procent cest probíhá v rozmezí 1 až 14 dní před odletem a dalších 17 procent turistů kupuje letenky 15 až 30 dní předem. To nutí poskytovatele k flexibilní cenotvorbě a slevovým akcím.

Turismus v Česku se zlepšuje, útraty ale oproti EU zaostávají čím dál více

Průzkum ukazuje, že věková skupina od 46 do 65 let nyní tvoří přibližně 30 procent celkové poptávky v Evropě, což z ní dělá vůbec největší demografickou skupinu.

Tato klientela s vyššími příjmy vyhledává především autentické lokální zážitky, poznávání kultury, hlubší propojení s destinací či wellness a péči o zdraví.

Jakkoliv si mladší ročníky udržují významný podíl na trhu a přispívají k celkové návštěvnosti, právě starší věková kategorie je hybatelem poptávky po službách a kulturní nabídce.

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