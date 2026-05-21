V zemi je momentálně obchodů Bonveno 11, z toho naprostá většina v Praze. Společnost Makro Cash & Carry ČR patří do německé skupiny Metro AG, v níž vlastní většinový podíl investiční firma EP Global Commerce (EPGC) podnikatelů Daniela Křetinského a Patrika Tkáče.
Projekt Bonveno byl spuštěn v roce 2023 s cílem otestovat koncept sousedské prodejny malého formátu se zaměřením na convenience nabídku v městském prostředí v České republice, uvedl portál Zboží a prodej.
Firma Makro Convenience Czechia, pod kterou síť Bonveno spadá, podle ní provoz pilotního projektu Bonveno ukončila ke 24. dubnu. „Zákazníci i místní komunity jednotlivých prodejen budou průběžně informováni o konkrétních krocích souvisejících s uzavíráním provozoven. Obchodní partneři projektu Bonveno budou o této skutečnosti rovněž řádně informováni,“ uvedla mluvčí Formanová.
„V průběhu se ukázalo, že omezený počet vhodných lokalit výrazně limituje další rozvoj tohoto konceptu,“ zdůvodnila Formanová konec sítě Bonveno.
Podle posledních zveřejněných hospodářských výsledků Makra za finanční rok 2023/2024 dceřiná firma Makro Convenience Czechia prohloubila ztrátu na 101,1 milionu korun, kdežto tržby stouply na 44,4 milionu korun. Celá společnost Makro Cash & Carry ČR snížila meziročně čistý zisk o 81,8 procenta na 24,6 milionu korun, zatímco tržby vzrostly o 4,4 procenta na 36,5 miliardy.