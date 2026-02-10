Zatímco počet kyberútoků se meziročně zvedl jen mírně, jejich důsledky na peněženky klientů byl výraznější. Celkové škody v roce 2025 dosáhly 2,13 miliardy korun, což je oproti roku 2024 skok o více než 700 milionů.
Spolu s tím stoupla i průměrná ztráta na jeden případ: z necelých 16 tisíc na 23 462 korun. Banky přitom evidovaly 90 936 podvodů, zatímco o rok dříve jich bylo o téměř čtyři tisíce méně. Ve srovnání s rokem 2023 je nárůst ještě ještě zřetelnější. Tehdy šlo o 69 685 případů, které způsobily škodu 1,35 miliardy.
|
Kyberútoků v Česku stále přibývá. Nejohroženější skupinou nejsou senioři
Právě bankovní prevence ale podle dat ukazuje, jak velká část pokusů končí neúspěchem. Moderní kontrolní mechanismy a technologické inovace podle odhadů dokážou zachytit a zastavit více než 90 procent prostředků, které se útočníci snaží získat.
Za rok 2025 tak banky klientům uchránily 12,15 miliardy korun, zatímco v roce 2024 to bylo 7,95 miliardy. Podle České bankovní asociace (ČBA) se díky osvětě a bezpečnostním postupům se tento rok podařilo ochránit více než 85 procent peněz napadených klientů.
„Banky jsou dlouhodobě lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti, do které investují miliardy korun ročně. Stále dokonalejší technologie pomáhají odhalit a zastavit podvod ještě předtím, než dojde ke škodě,“ upozorňuje Tomáš Stegura, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace a ředitel kyberbezpečnosti skupiny ČSOB.
Podvody jsou stále sofistikovanější
Způsoby, jakými se e-šmejdi snaží oběti zmanipulovat, se přitom posouvají od „klasiky“ k sofistikovanějším trikům. Vedle podvodných telefonátů či e-mailů s falešnými výhrami nebo dědictvím se častěji objevují schémata využívající umělou inteligenci a deepfake videa. V nich mohou například známé osobnosti či politici působit dojmem, že doporučují „jisté“ investice s mimořádným zhodnocením.
|
Klientka chtěla podvodníkům poslat 1,5 milionu. Peníze jsme jí uchránili, říká expert
Mezi novější scénáře patří také převzetí účtu v chatovací aplikaci, typicky WhatsApp. Útočník se pak vydává za člověka z kontaktů, naváže běžnou konverzaci a následně požádá o rychlou finanční výpomoc. „Zákeřnost tohoto typu útoku je především v tom, že si píšete s někým, koho znáte a máte v kontaktech. Před unáhleným rozhodnutím poslat dotyčnému peníze doporučujeme mu například zavolat nebo se pouze zamyslet, jestli by vás vůbec někdy o něco podobného žádal,“ říká Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.
Na prevenci míří i vzdělávací aktivity ČBA, které mají posílit odolnost veřejnosti. Kybertest, zaměřený na rozpoznávání typických podvodů, si od startu projektu vyplnilo už více než milion lidí. Jen v roce 2025 proběhlo přibližně 336 tisíc vyplnění a průměrné skóre dosáhlo 75 procent.
Výsledky zároveň ukázaly rozdíly mezi věkovými skupinami. Nejlépe si vedli lidé ve věku 26 až 55 let, kteří v průměru dosáhli 81 procent. Na opačném konci byli účastníci starší 56 let se 71 procenty. Téměř stejně, o pouhý procentní bod lépe, dopadla i nejmladší skupina ve věku 12 až 17 let.
|
#nePINdej! Počet útoků na klienty bank vzrostl, asociace spouští kampaň
Kybertest je součástí kampaně #nePINdej!, kterou Česká bankovní asociace už několik let připravuje společně s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Podle Hildové sice milion dokončených testů představuje důležitý milník, rizikové online návyky u části populace však přetrvávají, a to zejména u mladších uživatelů, kteří častěji volí slabší hesla nebo podceňují zabezpečení platebních aplikací. „Proto se v posledních dvou letech zaměřujeme i na žáky a studenty ve věku 13-17 let prostřednictvím soutěže CyberGame, která je prověří a vzdělá v oblasti kyberbezpečnosti,“ dodala.
|2025
|2024
|2023
|Celková škoda
|2,13 mld. Kč
|1,39 mld. Kč
|1,35 mld. Kč
|Počet podvodů
|90 936
|87 407
|69 685
|Průměrná škoda
|23 462 Kč
|15 952 Kč
|19 357 Kč
|Zachráněná částka
|12,15 mld. Kč
|7,95 mld. Kč
|-
|Zdroj: ČBA