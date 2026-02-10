E-šmejdi využívají AI i zprávy od „známých“. Češi loni přišli o miliardy

Internetoví podvodníci se loni pokusili z účtů klientů odčerpat rekordní částky přesahující 14 miliard korun. Bankám se ale díky bezpečnostním kontrolám podařilo uchránit více než 85 procent z nich. Škody i průměrná ztráta meziročně přesto vzrostly, útoků byly desítky tisíc.
Zatímco počet kyberútoků se meziročně zvedl jen mírně, jejich důsledky na peněženky klientů byl výraznější. Celkové škody v roce 2025 dosáhly 2,13 miliardy korun, což je oproti roku 2024 skok o více než 700 milionů.

Spolu s tím stoupla i průměrná ztráta na jeden případ: z necelých 16 tisíc na 23 462 korun. Banky přitom evidovaly 90 936 podvodů, zatímco o rok dříve jich bylo o téměř čtyři tisíce méně. Ve srovnání s rokem 2023 je nárůst ještě ještě zřetelnější. Tehdy šlo o 69 685 případů, které způsobily škodu 1,35 miliardy.

Kyberútoků v Česku stále přibývá. Nejohroženější skupinou nejsou senioři

Právě bankovní prevence ale podle dat ukazuje, jak velká část pokusů končí neúspěchem. Moderní kontrolní mechanismy a technologické inovace podle odhadů dokážou zachytit a zastavit více než 90 procent prostředků, které se útočníci snaží získat.

Za rok 2025 tak banky klientům uchránily 12,15 miliardy korun, zatímco v roce 2024 to bylo 7,95 miliardy. Podle České bankovní asociace (ČBA) se díky osvětě a bezpečnostním postupům se tento rok podařilo ochránit více než 85 procent peněz napadených klientů.

„Banky jsou dlouhodobě lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti, do které investují miliardy korun ročně. Stále dokonalejší technologie pomáhají odhalit a zastavit podvod ještě předtím, než dojde ke škodě,“ upozorňuje Tomáš Stegura, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace a ředitel kyberbezpečnosti skupiny ČSOB.

Podvody jsou stále sofistikovanější

Způsoby, jakými se e-šmejdi snaží oběti zmanipulovat, se přitom posouvají od „klasiky“ k sofistikovanějším trikům. Vedle podvodných telefonátů či e-mailů s falešnými výhrami nebo dědictvím se častěji objevují schémata využívající umělou inteligenci a deepfake videa. V nich mohou například známé osobnosti či politici působit dojmem, že doporučují „jisté“ investice s mimořádným zhodnocením.

Klientka chtěla podvodníkům poslat 1,5 milionu. Peníze jsme jí uchránili, říká expert

Mezi novější scénáře patří také převzetí účtu v chatovací aplikaci, typicky WhatsApp. Útočník se pak vydává za člověka z kontaktů, naváže běžnou konverzaci a následně požádá o rychlou finanční výpomoc. „Zákeřnost tohoto typu útoku je především v tom, že si píšete s někým, koho znáte a máte v kontaktech. Před unáhleným rozhodnutím poslat dotyčnému peníze doporučujeme mu například zavolat nebo se pouze zamyslet, jestli by vás vůbec někdy o něco podobného žádal,“ říká Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.

Na prevenci míří i vzdělávací aktivity ČBA, které mají posílit odolnost veřejnosti. Kybertest, zaměřený na rozpoznávání typických podvodů, si od startu projektu vyplnilo už více než milion lidí. Jen v roce 2025 proběhlo přibližně 336 tisíc vyplnění a průměrné skóre dosáhlo 75 procent.

Výsledky zároveň ukázaly rozdíly mezi věkovými skupinami. Nejlépe si vedli lidé ve věku 26 až 55 let, kteří v průměru dosáhli 81 procent. Na opačném konci byli účastníci starší 56 let se 71 procenty. Téměř stejně, o pouhý procentní bod lépe, dopadla i nejmladší skupina ve věku 12 až 17 let.

#nePINdej! Počet útoků na klienty bank vzrostl, asociace spouští kampaň

Kybertest je součástí kampaně #nePINdej!, kterou Česká bankovní asociace už několik let připravuje společně s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Podle Hildové sice milion dokončených testů představuje důležitý milník, rizikové online návyky u části populace však přetrvávají, a to zejména u mladších uživatelů, kteří častěji volí slabší hesla nebo podceňují zabezpečení platebních aplikací. „Proto se v posledních dvou letech zaměřujeme i na žáky a studenty ve věku 13-17 let prostřednictvím soutěže CyberGame, která je prověří a vzdělá v oblasti kyberbezpečnosti,“ dodala.

Vývoj kyberkriminality v posledních letech
202520242023
Celková škoda2,13 mld. Kč1,39 mld. Kč1,35 mld. Kč
Počet podvodů90 93687 40769 685
Průměrná škoda23 462 Kč15 952 Kč19 357 Kč
Zachráněná částka12,15 mld. Kč7,95 mld. Kč-
Zdroj: ČBA
E-šmejdi využívají AI i zprávy od „známých". Češi loni přišli o miliardy

10. února 2026  10:52

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  16:51

Těžba lithia zase o něco blíž. Kraj schválil vymezení ploch v Krušných horách

Průzkumný vrt v Cínovci

Zastupitelé Ústeckého kraje napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Podle místopředsedy představenstva...

9. února 2026  12:50,  aktualizováno  16:28

