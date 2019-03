Česko chce zdanit internetové obry, zaměří se na příjmy z reklamy

Na celoevropské úrovni se o podobném kroku hovoří dlouhodobě. Proti jsou však země s nízkými daněmi pro právnické osoby jako Lucembursko či Irsko. Některé evropské státy proto chtějí digitální daň zavést samostatně.

„Chceme se inspirovat v Rakousku, jejich model jsou tři procenta z reklamy, respektive obratu uskutečněného v dané zemi. Giganti jako Facebook nebo Google realizují na reklamě obrovské peníze a neplatí tady vůbec nic,“ řekl Lidovým novinám předseda ČSSD Jan Hamáček.



S českou verzí digitální daně počítá i ANO, potvrdil minulý týden portálu iDNES.cz premiér Andrej Babiš. Ministerstvo financí v únoru odhadlo, že daň z obratu ve výši tří procent by do českého rozpočtu přinesla miliardu korun ročně. Podle premiéra by však sazba mohla být i vyšší. Speciální zdanění nadnárodních technologických firem podporují i komunisti a Piráti.

Česko by tak následovalo například Francii, která rovněž zavádí vlastní daň. Podle tamního ministra financí Bruna Le Maire toto opatření zemi vydělá půl miliardy eur (12,8 miliardy korun) ročně, informovala agentura Reuters. Paříž v souvislosti s vlastní daní však nemíní polevit v tlaku na přijetí celounijního řešení.



Návrh Evropské komise narazil

Blízko zavedení vlastní digitální daně je i Rakousko, kancléř Sebastian Kurz chce, aby opatření platilo od roku 2020. „Jsem přesvědčen, že nás v Evropě budou následovat další země, a to jednoho dne povede k vyššímu tlaku na dosažení celoevropského řešení,“ řekl v lednu.

Návrh na zavedení evropské digitální daně loni předložila Evropská komise. Počítal se zdaněním některých digitálních aktivit firem s celkovým minimálním ročním celosvětovým příjmem 750 milionů eur (19,2 miliardy korun). V prosinci však návrh nezískal podporu mezi členskými zeměmi EU.

Státy však budou dále hledat shodu. Dle stávajícího modelu totiž nadnárodní technologičtí giganti nedaní většinu svých digitální zisků tam, kde je vytváří, nýbrž v zemi, ve které mají své sídlo.



„Efektivní zdanění celé společnosti se posledních deset let pohybuje na úrovni 26 procent. Je pravda, že to platíme hlavně ve Spojených státech,“ řekl v únoru v rozhovoru pro MF DNES šéf Googlu Sundar Pichai. Podle něj firma daňovou reformu podporuje a chce být konstruktivní.

„Dnes daňový systém vychází z toho, že daně se platí tam, kde je vytvořeno nejvíc hodnoty, kde je výzkum a vývoj. I proto chceme postupně přesouvat výzkum a vývoj mimo USA do dalších zemí, kde se pak bude platit více daní,“ řekl Pichai.