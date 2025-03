Česko v názvu, majitel z ciziny. Které firmy jsou národní spíš jen podle jména

Část 1/6

Řada firem vzniklých v tuzemsku před rokem 1989 se ve svém názvu odvolávala na Česko či Československo. Po sametové revoluci však tyto podniky, které do té doby vlastnil stát, prošly transformací a převzaly je převážně zahraniční firmy. Samotných názvů se ale změna vlastnické struktury často nedotkla, z pojítka k Česku se ovšem stal spíše jen marketing.

„U značek, které odkazují k Česku dlouhodobě, lze tuto skutečnost vnímat jako snahu vzbuzovat dojem stability, důvěryhodnosti a tradice. V některých případech jde také o historickou záležitost, například u vzniku České spořitelny v 19. století označoval název její místo působení,“ říká Petr Lesenský, majitel a jednatel agentury Lesensky.cz.

„U firem působících v současnosti i na zahraničních trzích pak můžeme odkazování k České republice vnímat jako snahu propojit produkt či službu s lokálním ukotvením a čitelně se tak vymezit vůči jiným subjektům. Příkladem může být Česká zbrojovka,“ dodává.

Ekonomové upozorňují také na jiné důvody, které s tímto fenoménem souvisejí. „Roli hrají mimo jiné i historické faktory, například transformace podniků, které původně vznikly jako české. Mnoho zahraničních vlastníků si zachovává název kvůli silnému povědomí o značce mezi zákazníky,“ říká Milan Bednář, ekonom Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Již zmíněná Česká spořitelna, jakožto největší banka v tuzemsku co do počtu klientů, byla skutečně česká jen do roku 2000. Následně ji ovládla rakouská skupina Erste Bank, které patří dodnes. Významná část společnosti Erste náleží institucionálním investorům, kde mají podíl hlavně rakouští akcionáři. Řadí se mezi ně i některé další rakouské spořitelny. S akciemi Erste se ale obchoduje i na vídeňské a pražské burze.