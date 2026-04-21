Ceny nafty v Česku meziměsíčně vzrostly nejvíce z celé EU, upozorňuje Eurostat

V celé Evropské unii ceny nafty v březnu meziměsíčně v průměru stouply o 19,1 procenta, zatímco ceny benzínu se zvýšily o 10,6 procenta. Na meziročním základě ceny nafty v EU minulý měsíc vzrostly o 19,8 procenta, zatímco benzin meziročně zdražil o 9,4 procenta.
Nejnižší meziměsíční zvýšení cen nafty v březnu zaznamenalo Slovinsko (2,9 procenta), a dále Slovensko s Maďarskem (shodně o sedm procent). Také benzin nejméně zdražil ve Slovinsku (o 2,4 procenta), na Slovensku (o 3,8 procenta) a v Maďarsku (o 4,7 procenta).
|
Evropské země zavedly různá opatření proti vysokým cenám paliv v důsledku prudkého růstu cen ropy na světových trzích, způsobeného blokádou Hormuzského průlivu kvůli nynější válce na Blízkém východě.
Například Česko stanovuje maximální ceny pohonných hmot, zatímco Slovensko v březnu zavedlo mimo jiné objemový a finanční limit při nákupu nafty a také dvojí ceny tohoto paliva – odlišné pro vozy se slovenskou a se zahraniční registrační značkou.