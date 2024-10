Česko potřebuje levnější energie. Brzy se jich však nedočká, říkají experti

„Naše ekonomika nevzkvétá, naopak. Totálně jsme vyčerpali náš transformační model, zároveň se vyčerpal i růstový model v Německu, na které jsme silně napojeni,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Podle něj jsou jedním z klíčových důvodů špatného stavu ekonomiky drahé energie, protože Česko má ze všech zemí EU největší podíl energeticky náročných podniků v průmyslu. Kvůli cenám energií tak už část českých firem přesunula svůj provoz do zahraničí, zahraniční koncerny pak postupně přestávají v Česku investovat.

Brzký výhled levnějších energií však zatím podle člena představenstva ČEPS Pavla Šolce neexistuje. „Ve střednědobém horizontu to není příliš reálné. Spíše se obávám, že se to může ještě o něco zhoršit,“ řekl Šolc. Česko má podle něj problém s naplňováním energetických a průmyslových strategií.

Česká republika se tak v příštích letech stane čistým dovozcem elektřiny. Čím více však bude import elektřiny růst, tím se podle Šolce bude více vyčerpávat kapacita přeshraničních sítí a také zdroje v okolních zemích. Důsledkem tak může být vyšší cena energií v Česku.

Země tak podle expertů musí výrazně investovat do energetiky, a to včetně nových obnovitelných zdrojů. Špicar v této souvislosti připomněl, že masivní rozvoj obnovitelných zdrojů není pouze záležitostí EU. Zmínil příklad Velkou Británii a především Čínu, která má podle něj v oboru náskok a do budoucna z něj bude profitovat.

Stěžejní pro rozsáhlou změnu bude co nejefektivněji rozvíjet agregaci elektřiny a využívat hlavních forem flexibility. Pomohou totiž se stabilizací soustavy a povedou k účinnějšímu využívání obnovitelných zdrojů.

„Flexibilita umožňuje inteligentně korigovat i jinak neřiditelné obnovitelné zdroje, nebo třeba různé typy akumulace, spotřebu průmyslu a domácností podle aktuálních potřeb trhu a sítí,“ uvedl Petr Řeháček, ředitel Sdružení agregátorů a poskytovatelů flexibility.

Podle Jana Fouska, výkonného ředitele Asociace AKU-BAT, Česko v oblasti akumulace a flexibility dohání ujetý vlak. „Patříme na chvost Evropy, ale konečně si její význam začíná minimálně energetický sektor, ale i společnost celkově, uvědomovat,“ míní Fousek.

Co se týče akumulace, v Česku se zatím omezuje hlavně na domácí bateriová úložiště, a to nejčastěji v kombinaci s fotovoltaikou. Pro budoucí zajištění stability soustavy, zejména vzhledem k připojování nových velkých obnovitelných zdrojů a odstavování zdrojů konvenčních, ale musí podle expertů Česko výrazně přidat i ve velkokapacitní akumulaci a dalších flexibilních zdrojích. K tomu je třeba veškerou flexibilitu efektivně využívat, agregovat a chytře řídit.

„V opačném případě se připravme na to, že se zde mohou na poslední chvíli ještě masivněji nasazovat dieselagregáty a bude se zbytečně pálit elektřina, aby se vůbec uřídila soustava. Pojďme místo toho konečně modernizovat trh s elektřinou – podle pravidel Evropské unie, co nejvíce ekologicky, a investovat smysluplně do akumulace a flexibility,“ vyzval Fousek.