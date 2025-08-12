Češi nechtějí za přechod k šetrnější energetice připlácet, ukázal průzkum E.ON

  11:24
Dopady klimatické změny vnímá až 65 procent Čechů, třetina z nich očekává v příští dekádě dokonce značné zhoršení. Výrazně také podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy vodních, větrných nebo solárních elektráren. Ukazuje to první ročník rozsáhlého průzkumu E.ON Barometr udržitelnosti, který zmapoval postoje Čechů k odpovědnému chování a změnám v energetice.
E.ON Barometr udržitelnosti - tisková konference. (12. srpna 2025) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Třetina obyvatel České republiky očekává, že v příštích deseti letech pocítíme dopady klimatické krize výrazněji, ať už formou extrémního počasí, v ceně energií a vody nebo úbytkem biologické rozmanitosti. Průzkum realizovaný agenturou IPSOS pro společnost E.ON také odhalil silný rozpor mezi obavami z budoucnosti a ochotou něco změnit. Pouze 12 procent lidí je ochotno kvůli udržitelnosti výrazně omezit svůj komfort nebo platit více za udržitelnější produkty.

Ačkoliv Česká republika patří mezi země s nejpomalejším tempem výstavby větrných elektráren, 80 procent respondentů podporuje využití větrné energie. Každý pátý Čech si myslí, že by ČR měla raději zůstat u klasických zdrojů jako je plyn nebo uhlí, dokud nebudou obnovitelné technologie efektivnější. Naopak jádro podporuje až 68 procent respondentů.

„Češi výrazně podporují výrobu elektřiny z obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, ale jen pokud by nestála víc než ta běžná. Proti plynu je 28 procent a proti uhlí se vyslovilo 45 procent respondentů,“ říká Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti E.ON Česká republika. Podle něj se jedná o důkaz, že jako národ nejsme k ekologii a udržitelnosti tak skeptičtí, jak to někdy vypadá.

„Lidé vnímají dopady klimatické změny už dnes s tím, že ten trend bude pokračovat dál, že to bude změna k horšímu,“ uvedl Bělohoubek. Jak dodává, lidé si uvědomují, že transformace energetiky je nezbytná, nicméně se obávají, že to povede ke zvyšování cen za energie.

„Jsem přesvědčen, že budoucnost je v elektřině,“ zdůraznil Bělohoubek.

Komise porcovala fondy na modernizaci energetiky, Česko získalo přes miliardu eur

Podpora udržitelnosti se promítá i do osobního chování. Celkem 84 procent dotázaných říká, že chce nebo se snaží žít udržitelně. Avšak 56 procent z nich přiznává, že se v zájmu udržitelnosti nechce nijak omezovat, a dalších 16 procent uvádí, že odpovědněji žít chce, ale prakticky jim to nevyhovuje. Vyslovených odpůrců udržitelnosti a klimatické změny je v Česku pouze 6 procent, uvádí společnost E.ON. Po rozsáhlém výpadku dodávek elektřiny z 4. července výrazně také narostlo vnímané riziko blackoutu v Česku.

Nízké povědomí a vysoká očekávání

Podle průzkumu E.ON Barometru má 44 procent Čechů povědomí o pojmu energetická transformace, ale jen každý dvanáctý ví, co konkrétně obnáší. Po vysvětlení připouští polovina respondentů, že změna může přinášet jak výhody, tak nevýhody a jen 17 procent z ní má obavy.

Energetická transformace souvisí s postupným přechodem od fosilních paliv k výrobě energie z obnovitelných zdrojů. A s rostoucími nároky na modernizaci distribuce, decentralizaci a efektivitu sítě, která by ve finále měla přinést levnější energii a větší energetickou nezávislost Česka, potažmo Evropy.

Energetické společnosti bojují o zákazníky. Nabízejí akční fixace nebo slevu

„Většina lidí očekává, že hlavní roli sehrají stát a firmy. Tedy že my zajistíme spolehlivost sítě, investice do obnovitelných zdrojů i srozumitelné služby pro zákazníky,“ vysvětluje Bělohoubek. Podle něj je to zcela pochopitelný postoj.

„Právě proto vnímáme naši roli jako klíčovou. Naší odpovědností je lidem ukázat, že změna může být v důsledku realistická, dostupná a dlouhodobě výhodná,“ dodává jednatel společnosti E.ON Česká republika.

Zelená elektřina a stabilní ceny. Rakouské komunitní energetiky se účastní i mniši

Skupina E.ON plánuje v příštích pěti letech do transformace evropské energetiky investovat zhruba 27 miliard eur a to především do modernizace distribučních sítí, jejich digitalizace a rozvoje chytrých energetických služeb pro domácnosti i firmy. Do roku 2030 hodlá snížit své emise o 50 procent a do roku 2050 má v plánu dosáhnout klimatické neutrality (oproti roku 2019).

Spíš zhasnout než zateplit

Většina Čechů volí při úsporách hlavně jednoduchá opatření jako například zhasínání světel (78 procnet), snižování teploty topení (56 procent) nebo úplné vypínání spotřebičů (47 procent). Přesto významná část domácností už investovala nebo plánuje náročnější a efektivnější kroky, jako je zateplení domu nebo či výměna oken, uvádí průzkum.

Konkrétně zateplení realizovalo nebo dokončuje 41 procent českých rodin, dalších 21 procent o něm uvažuje. Výměnu oken či dveří provedla téměř polovina domácností (49 procent) a 18 procent ji plánuje. U zateplení střechy je to 28 procent provedených opatření a 22 procent zájemců.

Za nejpřínosnější opatření v oblasti ochrany biodiverzity považuje většina lidí sázení zeleně, podporu udržitelného zemědělství a minimalizaci tvorby odpadu a spotřebovávaných věcí. Upřednostňování udržitelných produktů a služeb, jako například energie z obnovitelných zdrojů považuje za velmi přínosné jen 15 procent Čechů.

Češi mění přístup k energiím. Chytré domácnosti už nejsou rarita, uvádí průzkum

„Češi rádi sází stromy,“ říká Karolina Filo, Head of Sustainability společnosti E.ON Česká republika.

„Lidé často nevědí, co si pod udržitelností představit a jaká opatření mají reálný dopad na životní prostředí nebo úspory energií. Proto považujeme za zásadní srozumitelně vysvětlovat, co změna energetiky obnáší, a nabízet lidem řešení, která pro ně dávají smysl,“ vysvětluje Filo.

