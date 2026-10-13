Všechny sousední státy zaznamenaly podle analýzy vyšší inflaci. V Polsku činila v září meziroční inflace čtyři procenta, v Německu 3,3 procenta, v Rakousku 3,6 procenta a na Slovensku v srpnu 3,1 procenta.
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České domácnosti odkládají větší část příjmů stranou. Brzdí tím ekonomický růst
Nejvyšší inflaci v Evropě měla Ukrajina s deseti procenty, následovalo Moldavsko s 8,6 procenta a Kosovo se 7,8 procenta. Nejnižší inflaci měly Švýcarsko a Lichtenštejnsko, obě jedno procento, následované Švédskem s 1,1 procenta.
Meziroční inflace v eurozóně podle předběžných odhadů letos v září zrychlila na 3,8 procenta ze srpnových 3,2 procenta, což bylo nad očekáváním trhu 3,6 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od září 2023 a zůstává výrazně nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky.
Za zrychlením stál především prudký růst cen energií v souvislosti s pokračujícími boji na Blízkém východě. Meziroční inflace v USA se v srpnu udržela na červencové úrovni 3,4 procenta, což odpovídalo očekávání trhu.
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Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím
Meziroční inflace v Číně v srpnu zrychlila na 0,8 procenta z červencových 0,5 procenta, které byly šestiměsíčním minimem, a odpovídala tak očekávání trhu. Údaje za září budou zveřejněny 14. října, trh u nich očekává zrychlení meziroční inflace na procento, uvedl analytik Portu Marek Pokorný.