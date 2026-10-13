Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko si pohoršilo v evropském žebříčku inflace. Drží se však stále vysoko

Autor: ,
  13:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česko si v září 2026 v evropském žebříčku inflace o dvě příčky pohoršilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 2,5 procenta znamenalo osmou nejnižší inflaci ze 42 sledovaných zemí, zatímco v srpnu bylo Česko s 1,9 procenta šesté. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu, jejíž závěry má ČTK k dispozici.

Všechny sousední státy zaznamenaly podle analýzy vyšší inflaci. V Polsku činila v září meziroční inflace čtyři procenta, v Německu 3,3 procenta, v Rakousku 3,6 procenta a na Slovensku v srpnu 3,1 procenta.

České domácnosti odkládají větší část příjmů stranou. Brzdí tím ekonomický růst

Nejvyšší inflaci v Evropě měla Ukrajina s deseti procenty, následovalo Moldavsko s 8,6 procenta a Kosovo se 7,8 procenta. Nejnižší inflaci měly Švýcarsko a Lichtenštejnsko, obě jedno procento, následované Švédskem s 1,1 procenta.

Meziroční inflace v eurozóně podle předběžných odhadů letos v září zrychlila na 3,8 procenta ze srpnových 3,2 procenta, což bylo nad očekáváním trhu 3,6 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od září 2023 a zůstává výrazně nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky.

Za zrychlením stál především prudký růst cen energií v souvislosti s pokračujícími boji na Blízkém východě. Meziroční inflace v USA se v srpnu udržela na červencové úrovni 3,4 procenta, což odpovídalo očekávání trhu.

Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím

Meziroční inflace v Číně v srpnu zrychlila na 0,8 procenta z červencových 0,5 procenta, které byly šestiměsíčním minimem, a odpovídala tak očekávání trhu. Údaje za září budou zveřejněny 14. října, trh u nich očekává zrychlení meziroční inflace na procento, uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh. Při zahájení mluvil premiér...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...

Česko si pohoršilo v evropském žebříčku inflace. Drží se však stále vysoko

ilustrační snímek

Česko si v září 2026 v evropském žebříčku inflace o dvě příčky pohoršilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 2,5 procenta znamenalo osmou nejnižší inflaci ze 42 sledovaných zemí, zatímco v...

13. října 2026  13:24

ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u soudu, sdělil Babiš

Pražské sídlo ČEZu

Polostátní energetická společnost ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci ČEZ jsou přesvědčeni, že uspějí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Aktivit ani...

13. října 2026  12:20,  aktualizováno  12:47

Stát neumí vybírat daně ani brzdit výdaje. Dluh poroste, varují ekonomové

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

České veřejné finance se dostávají do stále větší nerovnováhy. Příjmy státního rozpočtu po započtení inflace od roku 2019 klesly o více než 90 miliard korun, zatímco výdaje vzrostly zhruba o 250...

13. října 2026  12:34

Alkohol mladistvým i chybějící cenovky. Jak ČOI zkontrolovala letošní Dny NATO

Dnů NATO v Ostravě se zúčastnili i němečtí letci. (20. září 2026)

Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila nedostatky u šesti ze 14 stánkařů, které v září zkontrolovala na Dnech NATO v Ostravě a Dnech Vzdušných sil Armády ČR, které se konaly na letišti v Mošnově na...

13. října 2026  12:02

CSG získala největší podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií. Vlastní 9,5 procenta

Miliardář Michal Strnad, předseda představenstva a majitel výrobce munice a...

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala 9,5procentní podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space, a stala se tak jejím největším...

13. října 2026  7:33,  aktualizováno  11:59

Vystačí Evropě zásoby plynu? Banka propočítala tři scénáře

ilustrační snímek

Evropské i české zásobníky plynu jsou před zimou naplněné méně než v předchozích letech. Mohou za to vysoké ceny způsobené válkou v Íránu a opatrnější přístup obchodníků k nákupům strategické...

13. října 2026  10:02

Polské přístavy chtějí návrat českých firem. Zajímá je i Ostravsko

Zástupci polských přístavů a logistických firem představili na zářijové...

Polské přístavy Štětín a Svinoústí chtějí znovu získat větší podíl na přepravě českého zboží. Do Ostravy proto dorazili zástupci přístavů, terminálů i dopravních firem, aby tuzemským podnikům...

13. října 2026  6:14

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, letos čeká růst 1,8 procenta

ilustrační snímek

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, když nově očekává růst HDP letos o 1,8 procenta a příští rok o 1,9 procenta, oproti jarní prognóze 2,2 procenta v obou letech.

13. října 2026,  aktualizováno  4:14

Když dům, tak ze dřeva. S podporou byznysu vzniká polostátní marketingový fond

ilustrační snímek

Desítky milionů korun by každoročně mohly zamířit na propagaci spotřeby dřeva, například v podobě dřevostaveb nebo na osvětu o problematice hospodaření v lesích. Ministerstvo zemědělství podporuje...

13. října 2026

Regulace trhu s potravinami spí. Zdražování může přijít dřív než změny

Premium
ilustrační snímek

Konec levných potravin je na obzoru. Ačkoli předseda SPD Tomio Okamura zatím hlásá, jak „jeho“ ministr zemědělství Martin Šebestyán dokázal snížit ceny jídla, brzy nejspíš bude muset rétoriku změnit....

13. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miliony tun nafty domluvené s Trumpem vyveze Rusko každý měsíc, slibuje ministr

Alexandr Valentinovič Novak na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (7....

Dohoda s americkým prezidentem Donaldem Trumpem umožní Rusku obnovit do konce roku vývoz motorové nafty na úroveň mezi třemi miliony a 3,5 milionu tun měsíčně, což odpovídá obvyklým objemům vývozu...

12. října 2026  22:02

Lucembursko blokuje podíly ČEZ kvůli kauze Diag Human. Šikana, říká firma

ilustrační snímek

Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické společnosti ČEZ v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. Firma označila krok...

12. října 2026  21:44,  aktualizováno  21:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×