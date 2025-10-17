Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard

Autor: ,
  16:55
Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bilionu korun. Od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun, uvedlo v pátek ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 323 267 korun. V samotném třetím čtvrtletí se dluh zvýšil o 13,7 miliardy korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Míra zadlužení od konce roku 2024 vzrostla z 41,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 42 procent HDP. Za zvýšením státního dluhu stojí podle ministerstva především prodej státních dluhopisů kvůli pokrytí splátek dluhu a kvůli průběžnému krytí schodku státního rozpočtu. Na konci září byl rozpočtový deficit 153,9 miliardy korun.

Za první tři čtvrtletí letošního roku prodalo ministerstvo financí střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy za 327,1 miliardy korun. „Touto emisní činností došlo k bezproblémovému pokrytí korunových splátek státního dluhu v prvních třech čtvrtletích letošního roku, vytvoření dostatečného prostoru pro zajištění zbývajících letošních splátek státního dluhu, a dále k předfinancování významné části plánovaného schodku státního rozpočtu,“ uvádí zpráva o řízení státního dluhu.

Český státní dluh je rekordně vysoký. Na každého Čecha připadá 322 tisíc

K financování státu ministerstvo využilo také pokladniční poukázky, tedy obligace se splatností kratší než jeden rok. Za první tři čtvrtletí jejich čistá emise, tedy rozdíl mezi prodanými a splacenými poukázkami, dosáhla 69,9 miliardy korun u cenných papírů denominovaných v korunách. U eurových pokladničních poukázek byla čistá emise za tři čtvrtletí minus 500 milionů eur, ministerstvo tedy víc poukázek splatilo, než vydalo.

České státní dluhopisy mají průměrnou dobu splatnosti 6,2 roku. Je to blízko strategického cíle ministerstva financí, který je stanoven na 6,5 roku. Největší část českých státních dluhopisů, zhruba 44 procent, drží tuzemské banky, přibližně čtvrtinu drží zahraniční subjekty.

Dluh ještě poroste

Státní dluh tvoří dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy

Za posledních šest let se český státní dluh více než zdvojnásobil. Na konci roku 2019 dluh činil 1,64 bilionu korun, na každého Čecha tehdy teoreticky připadalo 153 500 korun.

Červnová aktualizace Strategie řízení a financování státního dluhu, kterou vydalo ministerstvo financí, předpokládá, že do konce letošního roku by měl státní dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 43,1 procenta HDP.

ROKSTÁTNÍ DLUH (v mld. Kč)
3. čtvrtletí 20253517,9
20243365,2
20233110,9
20222894,8
20212465,7
20202049,7
20191640,2
20181622
20171624,7
20161613,4
20151673
20141663,7
20131683,3
20121667,6
20111499,4
20101344,1
20091178,2
2008999,5
2007892,3
2006802,5
2005691,2
2004592,9
2003493,2
2002395,9
2001345
2000289,3
1999228,4
1998194,7
1997173,1
1996155,2
1995154,4
1994157,3
1993158,8
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard

Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bilionu korun. Od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun, uvedlo v pátek ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu...

17. října 2025  16:55

Trumpova mastná pomsta. Zbraní v obchodní válce s Čínou se stal kuchyňský olej

Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nabírá na obrátkách. Americký prezident Trump nově zvažuje cla na dodávky použitých čínských kuchyňských olejů, které se používají třeba pro výrobu...

17. října 2025  15:30

Tři úspěšní podnikatelé rostou i díky platebním terminálům

Advertorial

Různá odvětví, odlišné podnikatelské příběhy, rozdílné začátky. Ale jedno mají společné. Jak kavárenská síť Kafec, tak specialista na italské těstoviny Raviola či malířská firma Mokuso si váží svých...

17. října 2025  14:10

Úroda brambor je letos dobrá, zemědělci ale na prodeji tratí

Úroda brambor v Česku je letos velmi dobrá, a to především kvůli nasázenému množství a počasí. Na trhu je tak nyní spíše přebytek. Ten zvyšují i dovozy z ciziny, pěstitele si tak stěžují na nízké...

17. října 2025  13:09

Iphony a sluchátka za miliardy protékaly napůl fiktivními firmami, tvrdí Kovář

Zkrachovalý e-shop Mamut se podle mateřské firmy Plus4U spojené se skupinou Unicorn nepodílel na dodávkách většiny telefonů a zařízení Apple, jejichž pronájmy měl zprostředkovávat a za něž údajně...

17. října 2025  11:16

Americké truckery děsí zkoušky z angličtiny. Úřady už zabavily tisíce řidičáků

Nová zkouška z angličtiny, kterou Trumpova administrativa vyžaduje po řidičích kamionů, již stála řidičské oprávnění 6 000 řidičů. Odpůrci nového nařízení tvrdí, že úbytek pracovníků bude test...

17. října 2025  10:59

Dáte si pizzu za korunu? Experiment s QR kódem ukázal, jak je snadné naletět

Ve spolupráci

Platba QR kódem je velmi oblíbený způsob, jak si zjednodušit a urychlit nezáživnou platební proceduru. Bohužel někdy až moc jednoduchá. Lidé platí ve spěchu, aniž by uvažovali nad možnými riziky....

17. října 2025

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

17. října 2025

Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Premium

Problém s nedostupným bydlením zaplnil předvolební kampaně i volební programy mnoha kandidujících stran. „Bydlení je naše zbrojení,“ hlásaly plakáty SOCDEM s někdejší ministryní práce a sociálních...

17. října 2025

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

16. října 2025  21:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Americká města říkají ne datovým centrům. Už padla první žaloba

V době, kdy technologické společnosti investují stovky miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci, čelí návrhy na výstavbu datových center rostoucímu odporu po celých USA. Představitelé...

16. října 2025

V posledních letech jsme nezdražili, bez investic pekárny skončí, tvrdí svaz

Pekaři v posledních letech po velkém nárůstu cen v roce 2022 pečivo ani chléb nezdražovali, přesto jim náklady stále rostou, postěžovali si ve čtvrtek na tiskové konferenci zástupci Svazu pekařů a...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.