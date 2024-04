Cestovky v Česku zastavily prodej zájezdů do Izraele, klienty tam nemají

Podle zástupců CK Avetour a Hrdlička, které ČTK oslovila, klesl zájem o zájezdy do států sousedících s Izraelem, jako je například Jordánsko.

Z informací na webu Letiště Praha vyplývá, že pondělní let v 18:35 z Prahy do Tel Avivu zrušil řecký dopravce Blue Bird Airways. Neuskuteční se ani jeho let z Tel Avivu s příletem do Prahy v 17:30. U jednoho z dalších letů s příletem do Prahy v 17:25 se společností Arkia Israeli Airlines hlásí pražské letiště zpoždění. S Íránem Letiště Praha spojení podle informací na webu nemá, jeho vyjádření k dopadům konfliktu na lety do Izraele a okolních zemí ČTK shání.

Pokles poptávky po zájezdech do Izraele nebude podle Papeže trvalý. „Bude se (zájem) projevovat ve vlnách, závislých na konkrétní situaci. Ostatní země regionu se brzy vrátí do normálu,“ uvedl. Pobytů v Egyptě, který s Izraelem sousedí na východě, se boje podle Papeže nedotkly. „Ohledně Jordánska je situace složitější a cesty se musí připravovat se zřetelem na vzdálenost od hranice a na to, jak je daná lokalita propojena s rizikovou oblastí,“ doplnil Papež.

Egyptu nebezpečí nehrozí

Egypt podle mluvčí CK Čedok Kateřiny Pavlíkové stále patří mezi nejprodávanější destinace. Zájem je například o letovisko Hurghada a Marsa Alam u Rudého moře, kam klienti létají po celý rok, nebo Marsa Matrouh u Středozemního moře, které zahájí sezonu na konci května.

„Do těchto středisek, stejně tak i na další oblíbená místa pro návštěvu památek, se cestuje bez omezení a jsou pro turisty bezpečná. Klientům však doporučujeme vždy bez ohledu na lokalitu registraci do systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí) a běžnou obezřetnost na místech s vyšší koncentrací lidí,“ řekla ČTK Pavlíková.

Zájezdy do Izraele pak CK Čedok podle mluvčí přerušila. „Věříme, že jakmile budou opět vhodné podmínky, turisté se do destinace vrátí,“ míní Pavlíková.

Žádné zájezdy do Izraele od minulého podzimu nezorganizovaly ani další CK, které ČTK oslovila. „Zájem (o Izrael) ze strany klientů je navíc prakticky nulový. Došlo rovněž i k výraznému poklesu zájmu o zájezdy do sousedních zemí, jako je například Jordánsko,“ řekl ČTK produktový manažer CK Avetour Matěj Chválek, podle něhož může trvat i roky, než se poptávka vrátí do normálu. CK Hrdlička pak podle svého majitele Karla Hrdličky pozoruje o 30 až 40 procent nižší zájem o země sousedící s Izraelem. Kromě Egypta a Jordánska k nim patří také Libanon a Sýrie.