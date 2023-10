Česko bez kouře se neobejde bez zemního plynu, zaznělo na konferenci

„Pro nás je to velké téma. Období posledních tří let, kdy tuto konferenci spolupořádáme, bylo velmi náročné. Je pro nás důležité, aby podobné konference probíhaly, aby soukromý sektor i státní správa diskutovaly s médii, abychom i z této oblasti mohli přinášet seriozní a ověřené informace. Věřím, že debata bude přínosná,“ řekl v úvodu konference šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser.

Podle člena představenstva Pražské plynárenské Petra Kovaříka je udržitelnost potřeba vnímat komplexně, jak z pohledu byznysu, tak třeba i s ohledem na sociální aspekty. „Vidíme, že Česko bez kouře je Česko v horizontu několika desítek let Česko se zemním plynem. I když je to někdy kontroverzní, vychází nám, že další dvě dekády budeme potřebovat plynu více než dnes. Pro nás je den bez kouře vlastně den se zemním plynem,“ řekl.

Ministr dopravy Martin Kupka na dálku účastníkům konference vzkázal, že doprava se musí na šetrnějším vztahu k životnímu prostředí podílet, nesmí se to však přehánět s regulacemi a omezeními. „Jsem proto rád, že se podařilo upravit normu Euro 7. Do budoucna nás čeká ještě spousta kroků směřujících k tomu, aby byla doprava šetrnější, ale jsem přesvědčený, že dokážeme transformaci dopravy zvládnout. Znamená to sázet na prvním místě na inovace,“ řekl ministr.

Podle ředitele odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí Kurta Dědiče nabývá navzdory rostoucí kritice na významu evropský Green Deal. „Udržitelný rozvoj není jen o ochraně životního prostředí, ale o odpovědnosti aktérů, kteří se pohybují na trhu, odpovědnosti jednotlivců, odpovědnosti k budoucím generacím. To, že v tomto okamžiku využíváme planetu, neznamená, že ji musíme do posledních zdroje spotřebovat,“ uvedl.

Firmy to neberou na lehkou váhu

Konkrétní realizace Green Dealu ale do velké míry závisí na firmách. I ty si ale stanovují vlastní interní termíny, do kdy budou kompletně uhlíkově neutrální. Téma udržitelného rozvoje je totiž pro většinu z nich velmi důležité.

„Úlohou firem je praktické propsání do konkrétní podoby. U nás v Coca Cole jsme se na to podívali detailně a po dlouhých analýzách jsme si dali za cíl, že uhlíkově neutrální společností se staneme do roku 2040. U nás to znamená zejména redukci emisí při výrobě obalu. Musím ale říct, že nápojový průmysl je ve světě udržitelnosti už daleko,“ uvedl Michal Dyttert, ředitel pro korporátní záležitosti a udržitelnost v Coca-Cole HBC ČR a SR.

Své interní cíle má i automobilka Hyundai, která deklaruje, že se uhlíkově neutrální firmou stane z globálního pohledu do roku 2045. Český závod v Nošovicích má ale ještě přísnější cíl a Marek Trešl, který je product a marketing directorem v automobilce říká, že se tak stane dokonce do roku 2040.

Během konference došlo i na hodnocení počínání firem v Česku z pohledu Ministerstva životního prostředí. „Pokud se podívám na věc optikou českého prostředí, tak je tu u nás určitá rezistence vůči novým regulacím. Zatímco státy na Západě jsou vstřícnější, od Německa dál jsme k tomu konzervativnější. Českým firmám každopádně nelze příliš moc vytýkat,“ řekl Kurt Dědič z MŽP.

Drahé energie ale podkopávají průmyslu nohy

České firmy ale trápí vysoké ceny energií, které snižují jejich konkurenceschopnost na globální trzích. „U nás v Coca Cole používáme už jen stoprocentně zelenou energii, mimo jiné to ale pro nás znamená, že máme i vyšší náklady. Musím ale říct, že dražší energie nejvíce trápí malé a střední firmy, a i proto jsou některé v tom tak pozadu. Čekají na lacinější technologie,“ říká Dyttert z Cola Coly.

Firmy působící v České republice se i kvůli vyšším cenám snaží snižovat spotřebu. „My se dlouhodobě snažíme snižovat spotřebu plynu či elektřiny. Přešli jsme k tepelnými čerpadlům, zachytáváme přebytečné teplo z výroby a děláme i celou řadu jiných projektů,“ zaznělo na konferenci Česko bez kouře od Roman Grametbauer z tabákové společnosti Philip Morris.

Podaří se ambiciózní cíle splnit?

Splnění ambiciózních zelených cílů je velkou otázkou, kterou si firmy kladou. Většina z nich zůstává ambiciózní a domnívají se, že nám v tom velmi citelně pomůže rozvoj nových technologií. Ten opravdový rozmach by se podle nich měl odehrát po roce 2030.

Představitel automobilky Hyundai se ale domnívá, že v oblasti individuální dopravy bychom měli být ambicióznější. „Mrzí mne, že struktura českého trhu s novými vozy neodráží to, co se tu skutečně vyrábí. Momentálně se nás čistě elektrická auta podílí na celkovém počtu nově registrovaných vozů jen asi třemi procent. To je málo a je otázkou, jak se vláda postaví k tomu, aby takových aut bylo víc,“ dodal Trešl z automobilky Hyundai.