Stavba datového centra na Zbraslavi začala. Bude největší v Česku

  15:20
České Radiokomunikace (CRA) zahájily stavbu datového centra Prague Gateway na okraji Prahy v lokalitě Zbraslav-Jíloviště. Bude největší a nejmodernější nejen v regionu, ale také v Česku. Stavba za dvě miliardy korun bude trvat zhruba dva roky, první klienti by ho tak mohli začít využívat v roce 2027.
České Radiokomunikace (CRA) zahájily stavbu datového centra Prague Gateway na okraji Prahy v lokalitě Zbraslav – Jíloviště. (8. září 2025)

Výstavba se uskuteční v několika etapách. Zhruba do prosince by měly trvat zemní práce a zhruba do té doby CRA vyberou generálního dodavatele. Ten vzejde ze tří zájemců, kteří splňují zadávací podmínky. Prague Gateway DC bude sloužit klientům s nároky na vysoké příkony a vysoké provozní standardy, například pro zajištění mezinárodních služeb s vysokou dostupností nebo třeba pro trénování jazykových AI modelů.

„Na datových centrech stojí digitální svět. Zvyšují se i nároky na jejich parametry, jako je bezpečnost, příkon a další. To nejlepší, co je momentálně k dispozici, spojujeme do Prague Gateway DC. Věříme, že pomůže držet českým i zahraničním společnostem krok s rychlým tempem rozvoje AI i jiných oblastí,“ uvedl generální ředitel CRA Miloš Mastník.

V dalších fázích by se datové centrum Prague Gateway DC mohlo stát součástí projektu AI Gigafactory, což budou rozsáhlá zařízení, jejichž smyslem má být poskytování kapacit a podílení se na vývoji a trénování složitých AI modelů. Budou integrovat masivní výpočetní výkon. CRA podaly projekt v iniciativě Project AIGF CZ a v případě úspěchu by pak působily jako koordinátor projektu. Rozhodovat by se mělo v příštím roce.

Umělá inteligence podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) zásadně promění průmysl i služby a bez špičkové infrastruktury, jako jsou moderní datová centra, se tento rozvoj neobejde. „Prague Gateway DC bude patřit k největším a nejmodernějším v regionu, proto se nabízí zapojení CRA do projektu AI gigafactory,“ uvedl Vlček. Projekt podle něj posílí výzkum, vývoj a průmysl v AI a pomůže Česko dostat do top deseti zemí v souladu s hospodářskou strategií.

„Pro úspěšné dokončení procesu u Evropské komise děláme společně s Českými radiokomunikacemi a za podpory celé české AI komunity maximum. Pokud v Česku postavíme jednu z pěti AI Giga factories, staneme se navždy součástí evropské páteřní sítě superpočítačů a jedním z center umělé inteligence v (Evropské) unii.

Náš projekt je velmi kvalitní, intenzivně vyjednáváme s (Evropskou) komisí a sháníme podporu u ostatních členských států. Věřím, že můžeme uspět,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek.

Nové datové centrum staví CRA na vlastním pozemku, který dříve sloužil pro provoz rozhlasových AM vysílačů. Prague Gateway DC bude kapacitu více než 2 tisíce serverových míst, tzv. racků, na 12 datových sálech s celkovou podlahovou plochou datových sálů přes 4 tisíce metrů čtverečních. Pro datové centrum je zajištěno napájení 26 MW, v případě AI Gigafactory by to pak byl trojnásobek.

České Radiokomunikace již provozují osm datových center v České republice, například na pražském Žižkově, Strahově a nedalekém Cukráku, stejně jako v Brně, Ostravě, Pardubicích, Zlíně a Lužicích.

Stavba datového centra na Zbraslavi začala. Bude největší v Česku

8. září 2025  15:20

Albánie má smělou bezhotovostní vizi. Zemi ale čeká ještě mnoho překážek

Albánie by se do roku 2030 mohla stát první zcela bezhotovostní ekonomikou na světě. Tento ambiciózní plán nedávno oznámil premiér Edi Rama, jehož strana během letošního května ovládla parlamentní...

7. září 2025

Americké národní parky mají potíže. Trumpovy škrty ohrožují jejich existenci

V důsledku hlubokých škrtů hlásí více než devadesát amerických národních parků problémy, jako jsou ztráty příjmů anebo dramatická personální omezení. Odborníci jev označují za nebezpečnou cestu....

7. září 2025

