Česko bude za předsednictví Rady EU řešit uprchlíky i energetiku, říká Svaz

První prioritou Svazu je „odolná a otevřená Evropa“. Svaz se chce zasadit o upevňování vnitřního trhu Evropské unie. Měl by tak podle něj být zachován volný pohyb osob, a to i v dobách krize. Jakékoli výjimky pak mají být pouze dočasné a dobře zdůvodnitelné. Evropa podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara také potřebuje otevřít další trhy se zbožím a službami, aby se plně využil ekonomický potenciál EU. „Zásadní je i svoboda pohybu dat, která je nyní nejohroženější, a proto se na ni musíme zaměřit,“ řekl Špicar

Obnova Ukrajiny jako příležitost pro firmy

České předsednictví je rovněž značně ovlivněno děním na Ukrajině. Podle Svazu patří podpora kandidátského statusu Ukrajiny a pokračování integrace zemí západního Balkánu do Evropské unie k prioritám. „Podnikatelská komunita vidí v zemích západního Balkánu velký potenciál. Podporou členství v Evropské unii posílíme jejich směrování do atlantického, tedy ekonomicky a politicky více liberálního prostoru,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podle Špicara je také třeba už nyní diskutovat o hospodářské obnově Ukrajiny. V ní vidí i velkou příležitost pro české podniky. „Chceme v Česku vysvětlit, že hospodářská obnova Ukrajiny je v našem národním zájmu. Lidé, kteří teď migrují do Evropy, se na Ukrajinu vrátí pouze za předpokladu, že země bude fungovat. Zároveň když budeme s obnovou pomáhat, bude to příležitost pro české firmy, aby se této rekonstrukce mohly účastnit,“ dodává.

Green Deal musí být realistický

Evropa podle Svazu potřebuje být konkurenceschopná a udržitelná, což představuje druhý pilíř priorit. Jeho zástupci proto upozornili, že cesta Evropy k energetické bezpečnosti a také klimatické neutralitě musí zohledňovat dopady na konkurenceschopnost průmyslu. „Podporujeme diverzifikaci dodávek zemního plynu, společné nákupy plynu, výstavbu nových LNG terminálů a zajištění přepravních cest. Plán Green Dealu musí být nastaven realisticky s ohledem na současnou energetickou krizi a válku na Ukrajině,“ připomíná Špicar.

V rámci této priority se Svaz che zaměřit i na podporu podniků, na které extrémně dopadá zvýšení cen energií. Nemá jít ale o plošnou podporu, pomoc dostanou ty podniky, na které energetická krize dopadá nejvíc. Kolik podniků kompenzaci dostane a jak vysoká bude, zatím ale není jasné.

„Máme k dispozici kompenzační opatření na evropské úrovni. Tento nástroj už používá řada zemí včetně našich sousedů. Jednáme o tom proto s ministrem Síkelou. Trvá to dlouho, ale věřím, se kompenzací dočkáme. Peníze by mohly firmy vidět už na podzim, bavíme se asi o stovkách milionů korun. Upozorňuji ale, že to řeší elektřinu, ne plyn. Ten je přitom pro firmy obrovský problém, proto vládě jsme navrhujeme odpuštění daně z plynu,“ upřesnil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Během předsednictví se chce Svaz zaměřit také na odolnost a otevřenost digitální ekonomiky. Toho Evropa dosáhne spojenectvím s důvěryhodnými partnery, jimiž jsou USA, Japonsko, Kanada, Jižní Korea nebo Izrael. Modelem takové spolupráce by mohl být takzvaný Trade and Technology Council mezi EU a USA, tedy diplomatické fórum pro koordinaci technologií a obchodní politiky mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Tato iniciativa by měla zvýšit vzájemnou důvěru a přinést spolupráci v oblasti regulace, standardizace a také výzkumu a vývoje nových technologií.

Nutná transformace trhu práce

Třetím pilířem je pak „Evropa s dynamickým trhem práce“. Plánovaná a částečně již probíhající digitální a zelená transformace české ekonomiky přinese i změny na trhu práce. Některá pracovní místa tak budou vystřídána roboty. Radek Špicar ale upozornil, že cílem rozhodně není lidi připravit o práci. Naopak by měla být takto uvolněná pracovní síla přelita na jiné, potřebnější pracovní pozice.

Tématem jsou také další regulace, jako je evropská minimální mzda, transparentnost odměňování nebo směrnice ke slaďování pracovního a rodinného života. Ta totiž řada firem sleduje s obavami. „Zároveň podniky upozorňují na trvale rostoucí administrativní zátěž s tím spojenou. EU by se nyní měla zaměřit na to, jak firmách složitou situaci usnadnit a řešit akutní otázky jako je např. zaměstnávání uprchlíků,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.