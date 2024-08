Po dovolené se Češi těší na čepované pivo a český chléb, zjistil průzkum

Nejčastěji se Čechům na dovolených stýská po tradičním bochníku chleba, který chybí více než polovině dotázaných (55 procent). Stejně tak české rohlíky a housky jsou podle čtyř Čechů z deseti (39 procent) tím, co na dovolené postrádají.

Není velkým překvapením, že se na předních příčkách v tomto pomyslném žebříčku umístilo také české pivo, které chybí v průměru 37 procent dotázaným. Prim zde podle očekávání hrají muži, na pivo je natěšena skoro polovina z nich (48 procent), proti pouhé čtvrtině žen (26 procent). U žádné jiné položky není mezi oběma pohlavími tak výrazný rozdíl.

Necelé čtvrtině respondentů schází na dovolené zase české knedlíky (24 procent). A také sladké pečivo je to, na co se Češi těší domů. Nejčastěji pak na koláče (20 procent) nebo buchty (18 procent). Co Češi ovšem oželí, jsou „české“ konzervy – na ty se těší jen pět procent z nás.

Na čepované i za rodiči

Bezprostředně po návratu ze zahraničí vedou mužské a ženské kroky jinam. Ženy dávají přednost návštěvám rodičů a nejbližších příbuzných (33,5 procent) a až 25 procent mužů naopak preferuje návštěvu pivnice nebo hospůdky s čepovaným pivem.

Kam vedou vaše první kroky po dovolené v zahraničí? Co vám nejvíce chybí? celkem hlasů: 16 Do obchodu - nakoupit chléb, rohlíky a další české potraviny 6 %(1 hlas) Do restaurace na typický české jídlo 12 %(2 hlasy) Do restaurace na české čepované pivo 62 %(10 hlasů) Jdu navštívit rodiče či známé 12 %(2 hlasy) Pustím si český seriál, film či rádio 6 %(1 hlas) Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

Starší generace si pak velmi ráda po návratu domů pustí televizi s českým programem (21 procent), zatímco mladí lidé volí i sportovní aktivitu (12 procent). Celkem pětina respondentů napříč všemi věkovými skupinami také uvedla (21 procent), že si jako první dopřejí procházku českou přírodou.

„Výsledky průzkumu potvrdily to, že se Češi po dovolené těší na potraviny, které jsou spojeny s tradiční českou kuchyní,“ říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Penny.