České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu iDNES.cz. Josef Ciglanský ze společnosti Františkovy Lázně Aquaforum, Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, a Josef Pavlovic, ředitel marketingu Léčebné lázně Mariánské Lázně.

Podle Josefa Pavlovice si Česká republika na mezinárodní scéně vydobyla výsadní postavení díky Institutu lázeňství a balneologie (ILAB). „Vlastně jsme jediní, kdo tímto způsobem studuje a objektivizuje parametry lázeňské léčby. Dokážeme vědecky doložit účinky procedur na pacienta,“ řekl Pavlovic. Jinde v Evropě podle něj podobné zařízení tohoto rozsahu neexistuje.

Eduard Bláha vidí důvody světového uznání v širších souvislostech. „Naše lázně obdivuje celý svět kvůli jedinečné infrastruktuře, systému financování lázeňské péče a rozsáhlým nárokům, které na ni má český pacient. ILAB je až třešnička na dortu, kterou nám profesní veřejnost také závidí, protože jinde chybí. Ale klienti oceňují hlavně lázně jako takové.“

Podle diskutujících mají v českém zdravotnictví jasné místo. „Patří do následné péče, po akutním stavu zde probíhá doléčení. Je to forma rehabilitace, ke které se na rozdíl od jiné rehabilitace používá přírodní léčivý zdroj. To dělá lázně lázněmi,“ vysvětlil Bláha.

„Lázeňství je součástí zdravotní péče,“ doplnil Pavlovic. „Má roli v primární péči – může vás vrátit na cestu ke zdravému životnímu stylu. A pokud jste se již potkali se zdravotní příhodou, pomůže vám co nejrychleji zregenerovat.“ Jako klíčové skupiny zmínil pacienty po onkologických léčbách a s pohybovými obtížemi, kteří do lázní jezdí většinou přes pojišťovny, ale také rostoucí podíl samoplátců.

Stížnosti na krátký čas procedur

Moderátorka Elen Černá upozornila na výtky některých klientů, kterým vadí, že denně stráví na procedurách pouze hodinu až hodinu a půl. Podle Bláhy je to dáno nastavením léčebného plánu, který je pro většinu diagnóz obdobný a vychází z požadavků pojišťoven.

„První dny dochází k iniciaci, postupně si zvykáte. Tři procedury se nemusí zdát moc, ale když k nim připočtete přechody mezi objekty a nutný odpočinek, je den nabitý. Účinek navíc často nastupuje se zpožděním, ale pak trvá poměrně dlouho,“ vysvětlil Bláha. Chroničtí pacienti se podle něj do lázní pravidelně vracejí.

Kulatý stůl. Lázeňství a wellness. Hosté ve studiu zleva u stolu: Josef Pavlovic, ředitel marketingu, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. Josef Ciglanský, Františkovy Lázně Aquaforum a.s.

Personál je Achillova pata lázeňství

Stejně jako nemocnice se i lázně potýkají s nedostatkem personálu. Problém je markantní zejména v pohraničních lázeňských regionech, jako je ten západočeský.

„Je tam malá populace, nejsou vysoké školy. Paradoxně tam, kde se péče poskytuje nejvíc, je relativně největší nedostatek odborného zdravotnického i obslužného personálu,“ potvrdil Bláha.

Lázně se snaží situaci řešit náborem ze Slovenska, kde je systém vzdělávání velmi podobný, nebo z Ukrajiny. „Snažíme se jim prostředí maximálně kultivovat, ať už pracovními benefity nebo zajištěním ubytování,“ uvedl Pavlovic. Přesto je ochota zdravotníků přestěhovat se z Prahy do lázeňských měst nízká, byť kvalita života tam může být neporovnatelná.

„My jsme takový průtokový ohřívač. Slováky ‚dopečeme‘, naučíme, a oni, často po naučení němčiny, odcházejí dál za zkušenostmi,“ popsal drsnou realitu Bláha.

Spolupráce s městy je klíčová, ale ne vždy ideální

Lázeňská města se podle diskutujících výrazně obnovují, ale kvalita spolupráce s radnicemi se liší. „Některá města, jako Karlovy Vary, jdou příkladem a investují do infrastruktury. Jiná jsou spíš beneficienty,“ řekl Bláha.

Zástupci Františkových a Mariánských Lázní hodnotili svou současnou spolupráci s městy jako dobrou. „Město se stará o parky, podporuje kulturu. Díky vysokému počtu přenocování má město značné příjmy z lázeňského poplatku a je schopné tyto aktivity financovat,“ uvedl Pavlovic. Ciglanský doplnil, že jako velký zaměstnavatel v regionu jsou lázně s městem bytostně propojeny.

Kulatý stůl. Lázeňství a wellness. Hosté ve studiu zleva u stolu: Eduard Bláha, prezident, Svaz léčebných lázní ČR.

České lázně ve srovnání se zahraničím

Hosté se rovněž shodli na tom, že si tuzemské lázeňství ve světovém srovnání vede skvěle. Zásadní rozdíl třeba proti Německu vidí v majetkové struktuře. „Zatímco u nás proběhla privatizace a soukromí vlastníci začali masivně investovat, v Německu jsou lázně většinou městské a zdravotnický personál tam funguje spíš ambulantně. Nenajdete tam lázně tak, jak je známe my,“ popsal Bláha.

Jako unikátní výhodu českého lázeňství pak všichni označili fungující dětské lázeňství hrazené z pojišťoven, které v okolních zemích podle nich neuvidíte.

Třešničkou na dortu je pak zápis některých lázeňských měst na seznam UNESCO. „Obstáli jsme naprosto na světové úrovni. Bylo by nemyslitelné tam vstoupit s lázněmi, které nejsou konkurenceschopné,“ dodal Pavlovic.

Covidová omezení a následně válka na Ukrajině významně změnily strukturu klientely. „Trh se trošičku změnil. My na Karlovarsku jsme byli možná rozmazlení a trochu z vrchu koukali na českého hosta. Najednou všichni zjistili, že český host je dobrý,“ řekl Pavlovic.

„Z té špatné zprávy se stala obrovská příležitost. Péče o českého hosta je jednodušší,“ souhlasil Bláha. Dodal, že celkový počet zaplacených nocí zůstává dlouhodobě stabilní, ale průměrná doba pobytu se radikálně zkrátila. Místo dlouhých pobytů přibývá kratších, často wellnessových nebo tzv. medical wellness pobytů.

Wellness – hrozba, nebo příležitost?

Wellnessové trendy jsou podle diskutujících spíše příležitostí, jak přilákat mladší klientelu a využít kapacity, na které chybí zdravotnický personál.

„Představa, že léčící se pacient má stejná očekávání jako ten, kdo jede na wellness, je lichá. Nejde to skloubit,“ uvedl Bláha. „Wellness je ale úžasná příležitost, jak mladé lidi přilákat, ukázat jim lázně. Mohou od wellness přejít k regeneraci, prevenci a později, až to budou potřebovat, k léčbě.“

Na závěr se debata stočila k palčivému problému – nedostatku lékařů a sester. Eduard Bláha vyzval k odvaze a razantnímu zjednodušení procesů pro uznání kvalifikace zahraničních zdravotníků, například z Ukrajiny.

„Proč neuděláme víc pro to, abychom tu udrželi ukrajinské lékaře? Může být profesorem, ale protože nestudoval v EU, tak ho tu necháme ‚zametat‘. Přitom v pohraničních regionech chybí primární péče. Chybí mi odvaha bouchnout do stolu a říct, ať jdou evropské normy někam,“ uzavřel ostře Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR.

