Válku na Blízkém východě pociťuje většina českých firem, zjistil průzkum

Autor: ,
  15:50
Důsledky konfliktu v Perském zálivu pociťuje 86 procent českých firem. Čelí zejména dražším energiím, surovinám i dopravě a rostoucí nejistotě, která se promítá i do odkládání investic. Za nejvhodnější opatření státu firmy považují snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnil český Svaz průmyslu a dopravy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Průzkumu se účastnily členské firmy svazu napříč odvětvími a dotazování probíhalo od 27. března do 7. dubna. Za nejčastější problém v souvislosti s konfliktem v Perském zálivu uvádí společnosti rostoucí ceny energií, souhlasí s tím 67 procent dotázaných. 63 procent se shoduje, že se ceny znatelně zvýšily i u vstupů a surovin.

Potíže mnozí vidí i s ohledem na dopravu a logistiku, uvádí to 53 procent firem, přičemž třetina hlásí i narušení dodavatelských řetězců.

Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Na situaci společnosti reagují především přenášením vyšších nákladů do cen, a to v 80 procentech, a zaváděním úsporných opatření. Ty zmínilo 71 procent z nich. Klíčovým faktorem dalších odhadů bude délka trvání konfliktu.

Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael letos 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).

Investice se odkládají

„Největší nejistota se týká investic, které jsou jedním z nepřímých dopadů současného geopolitického vývoje. Negativní vliv očekává 40 procent firem, zatímco čtvrtina předpokládá pouze marginální vliv. Část firem už nyní zvažuje odložení investic, což se následně projeví v nižším růstu ekonomiky,“ uvedl prezident svazu Jan Rafaj.

„Proti našemu průzkumu z února 2026 je patrné zhoršení sentimentu, a to zejména u zakázek a investic, kde vidíme posun od očekávání růstu směrem ke stagnaci,“ doplnil viceprezident svazu Radek Špicar. Firmy očekávají od státu snížení daní i cílenou pomoc.

Válka na Blízkém východě komplikuje i dodávky léků, Česko má zásobu

Z průzkumu dále vyplynulo, že firmy jako pomoc od státu preferují opatření ke snížení cen pohonných hmot, a to zejména prostřednictvím snížení spotřební daně nebo DPH. Více než třetina respondentů očekává cílenou pomoc energeticky náročným firmám a 23 procent podporuje administrativní opatření proti navyšování cen.

„Vítáme rychlou reakci vlády v podobě snížení spotřební daně z pohonných hmot. Na druhé straně upozorňujeme na rizika dlouhodobější cenové regulace. Do budoucna bychom uvítali cílenou pomoc energeticky náročnému průmyslu, například v podobě znovuzavedení výjimky u daně z paliv pro metalurgické a mineralogické procesy, a otevření diskuse o povinném přimíchávání biosložky do paliv,“ upozornil Rafaj.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.