„Jsme potěšeni, že se můžeme podílet na tvorbě jídelního lístku pro České dráhy,“ uvedl pro iDNES.cz prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR Miroslav Kubec. „Nová sezonní jídla propojují tradiční české chutě s moderním přístupem a rozhodně nám ostudu v tuzemsku ani v zahraničí neudělají,“ okomentoval vytvoření čtyř nových chodů.

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky nyní vystřídal tomatový krém s mascarpone, bazalkovým pestem a sýrem Grand Moravia. Jak hlavní chod mohou cestující ochutnat trhané vepřové maso v BBQ omáčce s gratinovanými bramborami a zelným salátem s křenem a mrkví.

„Obecně je o hlavní jídlo sezonní nabídky největší zájem. V případě jarního menu to byl špalek z vepřového ramínka se šťouchanými brambory a zelným salátem,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Dodává, že každý týden se v restauračních vozech vydají tisíce pokrmů.

Opomenutí v nové nabídce nezůstanou ani vegetariáni, pro které kuchaři přichystali cuketové placky s uzeným sýrem. Ty doplňují šťouchané brambory a červená řepa. Sladkou tečkou na závěr se staly lívance s rozvarem z lesního ovoce a tvarohovým krémem. „Cestující nepřijdou ale ani o velmi oblíbený citronový cheesecake s medem a mandlemi z předchozího menu, který jsme se na základě zpětné vazby rozhodly ponechat,“ řekla Rajnochová.

Nové menu doplňuje stálý sortiment, takže o řízek, svíčkovou nebo snídaně cestující nepřijdou. Zůstává i obálka jídelního lístku, tedy dílo Milky Way výtvarnice Míly Fürstové. Tentokrát ovšem ve žlutozelené podobě.

České dráhy v současnosti denně vypravují přibližně 160 vlaků se službami ČD Restaurant. Do flotily postupně přibývají i vagony kategorie ComfortJet, které přepravují cestující z Česka do německých měst. V budoucnu by tyto vlaky měly směřovat i do Vídně, Budapešti nebo Kodaně.