Jezdit jako vlakvedoucí je ideální brigáda, a navíc dobrý odrazový můstek

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Někdo jim říká průvodčí a jiný zase lidově štíplístek. Přitom se může stát, že vám jízdenku ve vlaku Českých drah nekontroluje ani jeden z nich, ale vlakvedoucí. Jak poznáme rozdíl a v čem práce vlakvedoucího spočívá, nám během své směny vysvětlil jeden z těch nejzkušenějších, David Botur.
David Botur, vlakvedoucí ČD

David Botur, vlakvedoucí ČD | foto:  Petr Topič, MAFRA

David Botur, vlakvedoucí ČD
David Botur, vlakvedoucí ČD
David Botur, vlakvedoucí ČD
David Botur, vlakvedoucí ČD
5 fotografií

Potkáváme se před novým sídlem vlakvedoucích ČD, v pražské Olivově ulici nedaleko hlavního nádraží. V souvislosti s rekonstrukcí Fantovy budovy se zázemí vlakových čet posunulo na úroveň 21. století. „Rozdíl mezi průvodčím a vlakvedoucím je jednoduchý,“ vysvětluje nám sympatický mladý muž v bílo-modré uniformě. „Vlakvedoucí je nadřízený průvodčího, má na starosti celou soupravu a v případě potíží je to právě on, kdo má právo rozhodnout,“ dodává David Botur.

K práci vlakvedoucího se dostal jako mnoho dalších, sháněl brigádu a po absolvování vysoké školy dopravní už u vlaků zůstal. Titul inženýra prý v této práci může být výhodou. „Vlakvedoucí musí ovládat posun, musí vědět, jak spolu se strojvedoucím vyzkoušet brzdy, musí znát detaily všech vagonů, aby mohl ovládat dveře, a musí se vyznat třeba i v informačním systému,“ říká s úsměvem. Kontrola cestujících během jízdy je pak už jen třešinka na dortu.

Nastartuj svou kariéru u ČD!

Co tě čeká

  • jízda v roli strojvedoucí(ho), vlakvedoucí(ho)/průvodčí(ho), elektromechanika(čky), mechanika(čky) kolejových vozidel a dalších profesích
    • stabilita prestižního dopravce a benefity

Proč na palubu

  • náborový příspěvek až 200 tisíc korun
  • až 5 týdnů dovolené a 1 týden placeného volna pro určené profese
    • příspěvek na pojištění
    • levnější jízdné pro celou rodinu
    • příspěvek na stravu
    • příspěvek na sport
      a dovolenou
    • příspěvek na jazykové kurzy
      a mnoho dalšího

Kde začít

  1. Výběr volných pozic zde
  2. Pošli CV jedním klikem
  3. Přijď na pohovor

Přesouváme se na hlavní nádraží, v tu chvíli ještě netušíme, že nás během směny čekají opravdu horké chvilky. Jižní expres do Českých Budějovic přijíždí k nástupišti neobvykle brzy, takže cestující mají dost času se pohodlně usadit na svých místech. Jak vidí před vlakem muže v uniformě, hned se na něj vrhají s dotazy na čísla vagonů, umístění svých sedadel nebo na přípoje. Všemu čelí David Botur s úsměvem a odpovídá bez zaváhání, mnohdy i v angličtině. Ještě zkontrolujeme, zda jsou na konci vlaku rozsvícená červená koncová světla a vyrážíme na jih.

„Vlakvedoucí musí být dobrý psycholog. Vždy je dobré zachovat chladnou hlavu, protože nespokojený cestující ji už obvykle nemá,“ říká David. S kolegou má rozdělené vagony, které musí během cesty kontrolovat. Byť jedeme po koridoru, musíme chodit jako námořníci pěkně zeširoka, aby nás oblouky na trati nerozhodily. „Dobrý den, vaše jízdenky prosím,“ ozývá se kupé po kupé.

Maturita bez starostí

Vlakvedoucím se můžete stát už od 18 let. České dráhy nedávno navázaly úzkou spolupráci se středními dopravními školami po celé republice, pozice průvodčího či vlakvedoucího se dá totiž zvládat i při studiu. „Pokud student nastoupí na brigádu o letních prázdninách mezi třeťákem a čtvrťákem, může klidně pokračovat i během dalšího školního roku. Největší poptávka po práci vlakových čet je obvykle od prázdnin do konce roku. Od ledna si dají studenti pauzu, aby se připravili na maturitu, kterou se znalostmi provozu hravě zvládnou. A po ukončení studia mají kariéru u národního dopravce otevřenou,“ vysvětluje nám David Botur celý proces.

David Botur, vlakvedoucí ČD

Zkušenosti z provozu mladým lidem nikdo nevezme, pozice vlakvedoucího je tak vynikajícím odrazovým můstkem. Nováčci obvykle začínají na osobních vlacích, když se ale osvědčí, dostanou se na vlaky vyšší kvality, expresy nebo IC.

Pokud míří ještě výš, třeba na mezinárodní vlaky EC do Německa a Rakouska, není problém, záleží jen na jejich schopnostech. „Velkou výhodou práce vlakvedoucího je předvídatelnost směn, jsem schopný si naplánovat čas třeba čtvrt roku dopředu,“ vysvětluje David.

Drama na kolejích? Hlavně s úsměvem

Do Českých Budějovic dorazil Jižní expres přesně na čas. Ještě zkontrolujeme soupravu, jestli ve vagonech nezůstal některý z rozjařených vodáků, a vyrážíme do města na oběd. Na obratu máme více než dvě hodiny, takže není žádný spěch. Přesto jsme na nástupišti dobrou půl hodinu před pravidelným odjezdem.

Se „štamgasty“ z ranního vlaku se už známe, říká strojvedoucí

Za chvíli začne pípat aplikace ČD pro vlakvedoucí, nákladní vlak strhl u Hluboké trolej, náš vlak je proto odřeknut. Davidovi stačí jeden telefonát s dispečinkem, aby se dozvěděl další instrukce. Dirigující vlakvedoucí ho operativně přidělil k vlaku, který čeká ve Veselí nad Lužnicí, musí se tedy co nejrychleji přepravit tam. Svižně se přesouváme na stanoviště náhradní autobusové dopravy před budějovickým hlavním nádražím a chytáme první autobus, který míří na sever.

Když pasažéři zahlédnou uniformu Českých drah, opět se k ní vrhnou s prosbami o radu či o pomoc. I v takto stresové situaci se David Botur nenechá vyvést z míry. Odpovídá, radí, zároveň ale musí sám sledovat vývoj a co nejrychleji se přesunout náhradním autobusem do Veselí nad Lužnicí.

Tady na nás čeká souprava, která se už do Českých Budějovic kvůli stržené troleji nedostala. Rychle zkontrolujeme soupravu, zjistíme, jaké vagony jsou k dispozici a hlavně v jakém stavu. Cestující jsou usazeni, strojvedoucí jel naštěstí ve stejném autobusu jako my, takže netrvá dlouho a rychlík Vltava dostává souhlas k odjezdu do Prahy.

Ani teď se ale vlakvedoucí nezastaví, opět si musí s průvodčím rozdělit vagony a obejít je. Ani ne tak kvůli kontrole jízdenek, ale spíš, aby pasažérům vyhledal náhradní spojení a společně s dispečinkem zajistili přípoje. „Teď se krásně projevila souhra celé firmy,“ říká David, když si konečně na chvíli sedne. „Stačilo jen pár minut, aby nás dirigující přidělil k jinému vlaku, zavelel, že musíme stůj co stůj stihnout první náhradní autobus, a pak už šlo všechno jako po másle.“

David Botur, vlakvedoucí ČD

Do Prahy přijíždíme v pozdním odpoledni s minimálním zpožděním, zastavujeme na hlavním nádraží, odkud jsme v poledne vyráželi na jih. Cestující vystupují a někteří Davidovi děkují, že by bez jeho pomoci byli během dramatické cesty úplně ztraceni. „A to je ta nejlepší odměna,“ směje se sympatický vlakvedoucí, bere si svůj kufřík na kolečkách a vyráží k dalšímu vlaku.

Do konce směny ho měl čekat už jen obrat do Plzně, ale po dohodě s dispečerem ještě doprovází navíc další rychlík Vltava. V Praze totiž kvůli mimořádnosti chybí vlakový doprovod tohoto spoje, a díky Davidovi se tak podaří zabránit vyššímu zpoždění. Jedeme jen do Říčan, tady už vlak od Davida přebírá původně plánovaná vlaková četa.

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů

Nejjistější cestou k obrovskému bohatství je v současnosti vývoj umělé inteligence. Start-upy zabývající se AI vytvořily jen letos desítky nových dolarových miliardářů, upozornil server zpravodajské...

Jezdit jako vlakvedoucí je ideální brigáda, a navíc dobrý odrazový můstek

Advertorial

Někdo jim říká průvodčí a jiný zase lidově štíplístek. Přitom se může stát, že vám jízdenku ve vlaku Českých drah nekontroluje ani jeden z nich, ale vlakvedoucí. Jak poznáme rozdíl a v čem práce...

14. srpna 2025

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

14. srpna 2025

Zastávky a volné parkování. Státní info pro řidiče se rozroste o prvky MHD

Premium

Vyhledá trasu pro cestu autem, upozorní na komplikace na trase, vypočte délku kolon a zdržení a spočítá i průměrnou rychlost, kterou řidič pojede. Stávající státem provozovaný celostátní dopravní...

14. srpna 2025

Lískové ořechy spálil mráz, světový dodavatel hlásí nedostatek a ceny letí vzhůru

Turecko patří mezi největší světové dodavatele lískových ořechů. Tamní úrodu ale letos poškodilo chladné počasí, které mělo za následek i velké zdražení. Pro výrobce cukrovinek, kteří se potýkají i s...

13. srpna 2025  19:52

Řekové zatočili s poplatky u bankomatů. Ze zastropování budou těžit i Češi

Řekové se rozhodli zastropovat poplatky u bankomatů. Novinky, po kterých dlouhodobě volali místní i turisti, platí již od pondělí. Řečtí zákonodárci stanovili maximální poplatek u bankomatů třetích...

13. srpna 2025  18:30

RegioJet začne vozit cestující na lukrativní trase mezi Krakovem a Varšavou

Český železniční dopravce RegioJet začne od září vozit cestující mezi Krakovem a Varšavou, tvrdí polská média. Firma zatím informaci nepotvrdila. Český dopravce by tak připravil polské dráhy,...

13. srpna 2025  16:34

Výpadky mobilních plateb vrací Rusy k hotovosti. Z bankomatů dolují miliardy rublů

Rusko v posledních týdnech a měsících bojuje s opakovanými výpadky mobilního internetu. To ale mimo jiné znamená, že třeba v obchodech v takových chvílích nejsou možné platby kartou. I proto v Rusku...

13. srpna 2025  14:22

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

13. srpna 2025  13:50

Nákup jachet, solárií či luxusního nábytku, Polsko řeší skandál zneužití eurofondů

Polskem rezonuje kauza zneužívání evropských dotací z plánu obnovy. Vládní představitelé tvrdí, že kauzu řeší a podezření prověřují. Opozice hovoří o gigantickém skandálu a rozkrádání veřejných...

13. srpna 2025  11:28

Z mamahotelu jedině do nájmu. Realita bydlení mladých Čechů se odráží i na nábytku

Vlastní bydlení se pro mnoho mladých Čechů stává nedosažitelným snem. Vysoké ceny nemovitostí, rostoucí úrokové sazby a finanční nejistota na trhu je nutí hledat jiné možnosti. A odráží se to i na...

13. srpna 2025  10:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obliba prosecca v Česku stále roste, loni se dovezlo 17,5 milionu lahví

Do České republiky se loni dovezlo 17,5 milionu lahví italského prosecca, meziročně o 27,6 procenta více. Česko, kde jeho obliba roste od roku 2016, bylo loni sedmým největším dovozcem tohoto vína na...

13. srpna 2025  9:54

Šéfe, dnes nepracuji, je vedro. Na co máte nárok při práci v horku

Slunce svítí a rtuť teploměru stoupá. Z toho jistě mají radost všichni, kteří tráví dovolenou v Česku. Méně však již pracovníci v neklimatizovaných kancelářích nebo ti, kdo pracují venku. Jaké jsou...

13. srpna 2025  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.