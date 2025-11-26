Cestující by se divili, co všechno se ukrývá pod obložením vagonu

Open space jako ten, ve kterém pracuje pan Matěj, se jen tak někde nevidí. V hale o délce 350 metrů je efektivnější pohybovat se na kole, než chodit pěšky. Na jedny koleje se do této haly vejdou dvě kompletní soupravy rychlíku Krušnohor, a ještě zbyde místo. A teď si představte, že koleje jsou v této železniční katedrále hned čtvery. Matěj pracuje jako mechanik kolejových vozidel ve středisku údržby Praha Jih.
Mechanik kolejových vozidel Matěj | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Matěj je sympatický mladý muž v montérkách reflexní barvy. „Původně jsem pracoval v autoservisu, ale odmalička mě to táhlo k dráze,“ říká s úsměvem. Jako mechanik kolejových vozidel se stará o opravy a údržbu osobních vagonů. Ano – přesně těch, které na vás čekají u nástupiště.

Každý z nás má představu, jak funguje servis automobilů. Tahle práce je tomu velmi podobná, jen jednotlivé díly jsou výrazně větší. „Měníme brzdové obložení, měníme tlumiče, opravujeme interiéry a musíme umět zprovoznit třeba nefunkční toalety,“ vysvětluje náplň své práce Matěj.

Kromě těch rozbitých do haly pravidelně zajíždějí i vozy, které nemají hlášenou žádnou poruchu. Každý vagon má totiž určenou frekvenci preventivní kontroly. V takovém případě musí parta mechaniků prohlédnout úplně vše. „Cestující by se divili, co všechno se ukrývá pod obložením vagonu,“ usmívá se Matěj. „Ve stěnách vozů je elektrické vedení a rozvody topení nebo klimatizace. Jinudy zase vede tlakové potrubí a mechanismy ovládání dveří. Je to hotový labyrint. Ještě že máme ke každému vozu podrobné plány!“

Drážní čtyřhran? To je nutnost

Mechanici kolejových vozidel pracují s nejrůznějším nářadím. Musejí se naučit zacházet s klíči s metrovou rukojetí na povolování obřích matic například na podvozku, musejí ale taky ovládat výpočetní techniku – to když potřebují vagon „napíchnout“ na diagnostiku. „V interiéru je však naším nejčastějším vybavením pořád drážní čtyřhran. Bez toho se neobejdeme,“ vysvětluje Matěj.

Nastartuj svou kariéru u ČD!

Co tě čeká

  • jízda v roli strojvedoucí(ho), vlakvedoucí(ho)/průvodčí(ho), elektromechanika(čky), mechanika(čky) kolejových vozidel a dalších profesích
    • stabilita prestižního dopravce a benefity

Proč na palubu

  • náborový příspěvek až 200 tisíc korun
  • až 5 týdnů dovolené a 1 týden placeného volna pro určené profese
    • příspěvek na pojištění
    • levnější jízdné pro celou rodinu
    • příspěvek na stravu
    • příspěvek na sport
      a dovolenou
    • příspěvek na jazykové kurzy
      a mnoho dalšího

Kde začít

  1. Výběr volných pozic zde
  2. Pošli CV jedním klikem
  3. Přijď na pohovor

Jen pro vysvětlení: čtyřhran je jednotný klíč pro vozy v osobní železniční dopravě, který byl definován na mezinárodní konferenci v Bernu už v roce 1882. Železničáři po celé Evropě jsou tímto klíčem schopni otevřít všechny možné dveře a prostory ve vagonech.

Matějovi se líbí, že je jeho práce rozmanitá, mechanik většinou nedělá stále stejnou činnost. Jeden den mu mistr zadá kontrolu podvozků a brzd, takže velkou část směny stráví v prohlídkové jámě pod vagony, jindy pracuje v salonu, jak železničáři přezdívají části pro cestující. „Někteří lidé se neumějí ve vlaku chovat, poměrně často vyměňujeme poškozené sedačky nebo utržené police na zavazadla. Ani nechci vidět, jak to vypadá u nich doma,“ povzdechne si mladý mechanik.

Tým, který není vidět, ale chybět nesmí

Kdo má zkušenost s černým řemeslem, bude mít v této práci navrch. „Aspoň vyučení je podmínkou,“ říká mladý muž. Zájemce o profesi mechanika kolejových vozidel ČD samozřejmě zaučí. Přece jen, od roku 1918 mají dráhy se zácvikem svých lidí docela velkou zkušenost.

Mechanik kolejových vozidel Matěj

Výhodou práce v obří hale je – stejně jako u jiných profesí u Českých drah – předvídatelnost směn. Třeba Matěj slouží v turnusu, tedy odpracuje dvě denní směny, dvě noční a pak má čtyři dny volno. Pokud se ptáte, zda je nutná i ta noční, musíte si uvědomit, kolik osobních vozů u národního dopravce jezdí. Takové množství by se během dne nedalo opravit a zkontrolovat ani omylem. „Samozřejmostí je zaměstnanecká jízdenka, takže ve volných dnech se mohu sebrat a vyrazit, kam se mi zrovna chce.“

Práce mechanika kolejových vozidel sice mezi drážními profesemi není tak na očích, rozhodně to ale neznamená, že by nebyla důležitá, právě naopak. „Vždyť bez našeho týmu by žádný osobní vlak nemohl vyjet. My jsme ti, kdo se starají, aby se cestující mohli vozit v teple a bez obav použít třeba toaletu,“ říká na závěr s hrdostí Matěj a jde si „pohrát“ s mnohakilovými brzdovými destičkami osobního vozu.

Cestující by se divili, co všechno se ukrývá pod obložením vagonu

Mechanik kolejových vozidel Matěj

Open space jako ten, ve kterém pracuje pan Matěj, se jen tak někde nevidí. V hale o délce 350 metrů je efektivnější pohybovat se na kole, než chodit pěšky. Na jedny koleje se do této haly vejdou dvě...

