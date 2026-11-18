České dráhy představily k výročí 17. listopadu speciální menu Václava Havla. To se skládá z hovězího vývaru s játrovými knedlíčky a burgundského guláše, který kuchaři připravili přímo podle prezidentova receptu. Limitovaná nabídka bude ve vozech ČD Restaurant se servisem JLV dostupná od 18. listopadu do vyprodání zásob.
„Recept jsme dostali od bývalé první dámy Dagmar Havlové a očekáváme, že zásoby nám vystačí na čtyři až pět dní,“ uvedl pro iDNES.cz marketingový manažer JLV Pavel Vaníček.
Cena polévky i guláše se bude odvíjet od typu vlakové soupravy, podle Vaníčka však bude podobná jako u ostatních pokrmů v nabídce, kde se pro srovnání hlavní chod obvykle pohybuje lehce nad třísetkorunovou hranicí. Z každého prodaného menu pak padesát korun poputuje na Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
Kdo si tohle nemůže nechat ujít?
18. listopadu 2026 v 12:10, příspěvek archivován: 18. listopadu 2026 v 12:10
Recept na burgundský guláš podle Václava Havla otiskly Lidové noviny již v říjnu roku 1996. Jeho základem je hovězí kližka podlitá červeným vínem, dochucená směsí koření, zeleninou, rybízovým džemem a citronovou kůrou. Na závěr se přimíchá vyšlehaná šlehačka.
„Asociace Kuchařů a Cukrářů musela postup trochu přizpůsobit, aby vyhovoval vlakovým podmínkám. Chuť ale zůstala neměnná,“ dodal Vaníček. Limitovanou nabídku si cestující budou moct vychutnat v jídelních vozech Českých drah od 18. listopadu do vyprodání zásob.
Recept na burgundský guláš podle Václava Havla
Lidové noviny – 7. října 1996
1) 250 gramů uzeného bůčku nakrájíme na drobné kostičky a na sádle vysmažíme do středně hnědých škvarek.
2) Do stejného tuku následně přidáme kilo nakrájené cibule, kterou restujeme dozlatova.
3) Ke směsi přidáme kilo na kousky nakrájené kližky a po chvíli podlijeme červeným vínem. Guláš dusíme zhruba třicet minut až hodinu, dokud maso zcela nezměkne.
4) Zhruba deset minut před koncem přidáme nadrobno nakrájenou chlebovou kůrku a jednu nastrouhanou menší bramboru, aby se guláš zahustil. Přihodíme také nakrájenou klobásu a jednu kávovou lžičku hladké mouky.
5) Současně si na velké pánvi připravíme ochucovací kašičku. Na rozpáleném oleji orestujeme nastrouhanou mrkev, případně i trochu petržele a celeru.
6) Zeleninu ochutíme solí, velkým množstvím mleté sladké papriky a přiměřeným množstvím pálivých papriček, či jiným pálivým kořením. Přidáme také pepř, jalovec, majoránku a další zelené bylinky. Směs doplníme lžící rybízového džemu, nastrouhanou citronovou kůrou a lžičkou kečupu.
7) Vše dohromady několik minut restujeme a následně obsah pánve přesypeme do hrnce ke guláši.
8) Pár minut spolu celou směs provaříme a následně guláš odstavíme. Po vychladnutí přidáme ušlehanou šlehačku a servírujeme druhý den.