„Jsme si jistí, že služby, které cestujícím nabídneme, mohou být rozhodujícím prvkem, zda se vydají vlakem nebo autem,“ uvedl na tiskové konferenci Michal Krapinec,“ předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Mezi novinky patří čočková polévka s klobásou a mrkví, telecí sekaný řízek s čedarem, batátovo-bramborovým pyré a fazolkami a jablečný koláč se šlehačkou. K dispozici je i bezmasá možnost, a to těstoviny orechiette s rostlinným ragů alla bolognese.
Nové menu doplňuje stálý sortiment, takže o řízek, svíčkovou nebo snídaně cestující nepřijdou. „U nás v centrálních kuchyních vyrobíme zhruba od tří a půl do pěti tisíc jídel denně,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Pavel Moravec, ředitel pro obchod, výrobu a marketing ve společnosti JLV.
Stále stejný recept
Právě svíčková patří podle něj mezi nejoblíbenější pokrmy. Jak vysvětlil, vaří ji podle receptu šéfkuchaře Jaroslava Sapíka. „Dříve JLV spolupracovalo s panem Sapíkem. Následně jsme začali spolupracovat s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Ale podle receptu pana Sapíka se vaří dodnes a vaří to jeden a ten samý kuchař, který pracuje v JLV od roku 1988,“ řekl Moravec.
Nová sezonní nabídka bude k dispozici v restauračních a bistro vozech od čtvrtka. Službu ČD Restaurant se servisem JLV dráhy nabízí v jízdním řádu na 187 vlacích denně.
Nové menu na palubách vlaků připravila i společnost Leo Express, cestující ho mohou vyzkoušet od dnešního dne. „V novém jarním menu se mohou opět cestující těšit na výběr exotických i klasických českých jídel od snídaní a svačin až po velká jídla či dezerty a výběr z nealkoholických i alkoholických nápojů,“ uvedl Petr Vrabec, catering specialist ze společnosti Leo Express. Dopravce nově nabídne například smažený camembert, hot dog či jahodovou zmrzlinu.
Dopravce RegioJet pak představí nové menu v dubnu. „Dlouhodobě se snažíme držet velmi příznivé ceny a nabídnout cestujícím přidanou hodnotu – například kávu zdarma. Obliba našeho občerstvení navíc dlouhodobě roste, což dokládá i fakt, že jsme v loňském roce prodali více než jeden milion koláčů,“ uvedl tiskový mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.