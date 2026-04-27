Lokomotivě je třeba umět naslouchat, říká budoucí mechanik

Narodil se v Praze a k železnici měl blízko odmalička. „U dráhy pracuje hodně nadšenců. Já jsem si k tomu vztah vytvořil už jako malý kluk. Od té doby rád jezdím vlakem kamkoliv,“ říká Lukáš Holásek. Dnes už ale není jen fanouškem. Pomalu se stává součástí světa, který ho očaroval z nástupiště.
Když stojí na nádraží a kolem projede lokomotiva, nedívá se na ni jen očima cestujícího. „Někdy už i slyším, že je něco špatně. Samozřejmě to není dokonalé, ale větší problém dokážu rozpoznat. Člověk se učí poslouchat zvuky, vnímat detaily,“ popisuje student oboru Mechanik opravář kolejových vozidel na Akademii řemesel Praha. V hlavě si zároveň přehrává, co by v takové situaci dělal strojvedoucí. Právě tahle kombinace technického zájmu a snu řídit vlak ho k oboru přivedla.
Od stolu až k mašinám
Studium je rozdělené na týden teorie a týden odborného výcviku. V prvním ročníku tráví studenti hodně času v dílnách v pražských Vršovicích, kde se učí základům řemesla. Každý má svůj pracovní ponk, svěrák i vlastní skříňku s nářadím. „Mistři nám zadají výrobek a my ho musíme podle výkresu vyrobit. Učíme se pracovat s pilníkem, pilkou, měřidly. Připravuje nás to na druhák, kdy už budeme víc na mašinách a v depu,“ vysvětluje Lukáš.
Pro někoho může být začátek šok. Práce s kovem vyžaduje přesnost, trpělivost i sílu. „Není to jen tak. Člověk musí zapojit hlavu, všechno si dopředu promyslet, narýsovat, opilovat na správný rozměr. Ale když se to naučíte, dá vám to hodně. Pak už se nezaleknete žádné práce,“ říká Lukáš.
Ve třídě je jich osmnáct. Dva mistři dohlížejí na to, aby každý výrobek odpovídal výkresu a normám. Výuka je podle Lukáše náročná, ale férová. „Kdo neumí pracovat rukama, může mít začátky těžké. Ale důležité je chtít. To je základ všeho.“
Teorie, která dává smysl
Teoretická část připomíná běžnou střední školu – čeština, matematika, ale také fyzika, která Lukášovi dává zabrat. „Nikdy jsem nebyl úplně na fyziku,“ přiznává otevřeně. O to víc ho baví strojírenská technologie, strojnictví nebo technické kreslení. „Jsou to věci, které vím, že budu potřebovat. Dává mi smysl učit se něco, co pak využiju přímo v praxi.“
Velkou motivací je i stipendijní program ČéDes, který nabízí České dráhy. Studenti díky němu získávají měsíční finanční podporu ve výši 1500,- Kč a 500,- Kč jako kredit na jízdné.. Podmínkou je následný pracovní závazek u národního dopravce. „Díky stipendiu mám jisté místo u Českých drah. To je velká výhoda, protože vím, že po škole nemusím práci složitě hledat,“ říká student Lukáš.
Cílová stanice: Kabina strojvedoucího
A možností je podle něj opravdu hodně. České dráhy mají depa po celé republice a absolventi si můžou vybrat, kde chtějí začít. Nejvyhlášenější je depo v pražských Vršovicích, kde jsou doma nejnovější lokomotivy Siemens Vectron. Příležitosti jsou ale i v dalších regionech. Lukáš už teď přemýšlí o brigádě v pražských depech, aby získal co nejvíc zkušeností.
Jeho plán je jasný: Nejprve dokončit školu, projít praxí v dílnách, možná si vyzkoušet i pozici vlakvedoucího nebo průvodčího – a postupně se posunout až na strojvedoucího. Lákají ho lokálky, například Posázavský pacifik zná „jak své boty“, ale do budoucna by se nebránil ani větším tratím. „V Praze je člověk zařazován všude. To vás naučí nejvíc,“ usmívá se Lukáš Holásek.
Široká škála uplatnění
Vedle školy si udržuje i fyzičku. Pravidelně chodí do posilovny. „Když přijdu z praxe, někdy se mi nechce. Ale je to zase o tom chtít. Když má člověk vůli, tak to jde,“ vypráví. Právě tuhle vytrvalost Lukáš vnímá jako nejlepší recept pro ty, co právě sedí nad přihláškou na střední školu.
„Můj obor je cesta mnoha cest. Když ho doděláte, otevře se vám široká škála možností. Je to technický a strojnický základ, který můžete využít různě. A hlavně – máte jistotu uplatnění,“ shrnuje student oboru Mechanik opravář kolejových vozidel.
České dráhy podle něj nejsou jen zaměstnavatel. „Jsou unikátní, specifické. Pro Česko hodně důležité. Já v tom vidím něco, co nemusí vidět každý,“ říká mladý muž, který si svůj sen o kabině strojvedoucího plní krok za krokem. A začal tam, kde to dává největší smysl – u poznání mašiny od šroubku až po stanoviště.
