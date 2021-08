Jaký budou mít lidé důchod, napovídá nová aplikace

„Aplikace především pomůže lidem v produktivním věku 30 a více let, kteří už mají něco odpracováno a chtějí mít přehled do budoucna,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Aplikace počítá počet získaných let pojištění, dosavadní výdělky a ­počet vyloučených let, což jsou léta, kdy člověk nemá příjem, přesto se tato doba pro důchodové účely počítá, typicky například rodičovská.

„Naopak odhad výše důchodu nezohledňuje pozdější výdělky ani budoucí vyloučené doby. V případě, kdy bude pojištěnec používat službu IDA v pravidelných ročních intervalech, bude se měnit i hodnota odhadu výše starobního důchodu, a to právě s ohledem na výdělky, kterých před jeho prováděním dosáhl,“ doplňuje Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Péče o dítě i roky studia

Informace je orientační, aby měl člověk přehled o tom, jaký propad příjmů může čekat při odchodu do důchodu, není ovšem konečná. „Vzhledem k právní úpravě důchodového pojištění lze nicméně ve většině případů garantovat, že tato odhadovaná výše starobního důchodu bude minimální hodnotou, kterou bude pojištěnec v budoucnu pobírat,“ doplňuje Drmolová. Velmi zjednodušeně by se u vydělávajícího člověka odhad měl každým rokem zvyšovat s tím, kolik do systému odvede.

Pro lepší pochopení se pojďme podívat na modelový příklad ženy narozené v roce 1981, která studovala ještě po svých osmnáctých narozeninách v letech 1999 až 2005. Následně pracovala od roku 2005 do dnešního dne, tedy necelých 16 let, mezitím se jí narodilo jedno dítě v roce 2012, s nímž byla tři roky na mateřské a rodičovské dovolené.

V rámci výdělečné činnosti vydělávala před narozením dítěte průměrně 35 tisíc korun, po návratu z rodičovské nastoupila na zkrácený úvazek a vydělává 25 tisíc korun.

Na výpočet jde kalkulačka následovně. Nejdříve stanoví důchodový věk ženy. Toho dosáhne žena z­ příkladu v roce 2050, následně kalkulačka vyhodnotí dobu pojištění podle evidence. Je nutné ještě doplnit dobu studia, dobu péče o dítě a poslední dva roky, kdy pracovala.

Této ženě se započítá podle současné právní úpravy studium na střední a vysoké škole po dosažení věku 18 let, a to v rozsahu prvních 6 let jejího studia na střední škole a­ vysoké škole. Dále jí aplikace započítá výdělečnou činnost včetně výdělků, které budou přepočteny koeficientem nárůstu platným pro výpočet starobního důchodu v roce 2021.

Léta, kdy pečovala o dítě a nedosahovala výdělků, se počítají jako vyloučené dny. Aby mohla aplikace stanovit procentní výši odhadovaného starobního důchodu, vychází z předpokladu, že do dosažení důchodového věku bude tato žena výdělečně činná.

Sečteno a podtrženo, odhad výše starobního důchodu bude zahrnovat šest let studia, dvanáct let výdělečné činnosti včetně výdělků, tři roky péče o dítě a 30 let předpokládané doby pojištění do dosažení jejího důchodového věku v roce 2050.

Do důchodové aplikace se může člověk přihlásit několika způsoby, například prostřednictvím datové schránky, přes bankovní identitu nebo eObčanku. Službu může použít každý, komu je více než 19 let a alespoň jeden rok se účastnil důchodového systému. Výpočet záměrně nezahrnuje budoucí valorizace důchodů ani inflaci a další faktory.

Reforma v nedohlednu

Je třeba mít na paměti, že důchodová aplikace pracuje se systémem penzí tak, jak je nastavený nyní, a ten může projít v budoucnu zásadními změnami.

Dlouhodobě se mluví o tom, že je třeba udělat v Česku důchodovou reformu. Tu slibovaly předchozí vlády, slibovala ji i vláda současná a slibují ji i ti, kteří se o hlasy voličů ucházejí v nadcházejících volbách.

Systém penzí je podle řady odborníků neudržitelný. Podle propočtů Komise pro spravedlivé důchody za dvacet let budeme muset najít na stávající systém penzí v rozpočtu kvůli demografickým změnám o tři sta miliard víc než platíme nyní.