Se Spořitelnou do 15. století. Na kartách se objeví hrdina počítačové hry

Klienti si mohou v telefonu nastavit jednu z dostupných variant a při placení tak využít buď tvář herního hrdiny Jindřicha ze Skalice, motiv rytíře a dvorní dámy anebo jezdeckou pózu Jindřicha a jeho věrného druha Jana Ptáčka.

Vizuály jsou zatím určené jen pro virtuální karty v telefonu, jen u nich však zůstat nemusí. „Klient si může jednoduše vybrat jeden z těchto tří designů a kartu začít ihned používat. Do budoucna určitě nevylučujeme průnik gamingových témat také do dalších komunikačních kanálů včetně fyzických platebních karet,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

S Kingdom Come 2, který bude mít celosvětovou premiéru 11. února, se Spořitelna plánuje během podzimu propojit ještě víc. „Ve slevovém programu nabídneme zvýhodnění na nákup merchandisingu a ve spořitelní herní zóně na Mistrovství ČR v hraní PC her budou mít návštěvníci možnost si vůbec poprvé v Česku Kingdome Come 2 zahrát,“ vypočítává Hrubý.

Dabing studio zatím tají

Na zmiňovaném herním šampionátu na konci listopadu by měl také poprvé zaznít i český dabing hry, jehož obsazení zatím studio Warhorse důsledně tají. Postavu hlavního hrdiny Jindřicha pak Spořitelna využije i v televizní kampani ve spotu, který celý vznikl v herním softwaru Unreal Engine.

Využití Kingdom Come 2 pro svůj marketing není prvním podobným počinem, Spořitelna se do herního byznysu zapojuje už delší dobu. „Považujeme oblast gamingu za prostor, v němž tráví podstatnou část svého osobního života a rozvoje podstatná část české populace. Podle průzkumů se hraní her v Česku pravidelně věnuje 37 procent obyvatel, tedy 2,5 milionu lidí, kteří v průběhu hraní online her provádějí množství finančních transakcí,“ vysvětluje Hrubý.

Proto se banka rozhodla do této oblasti vstoupit aktivněji, od vstupu na herní sociální síť Twitch přes partnerství s různými herními akcemi a soutěžemi až po spolupráci s influencery. „Zatímco první dva roky jsme se soustředili na etablování v herní komunitě, v následujícím období se chceme zaměřit na komplexnější témata, která se týkají například podpory žen v gamingu nebo posilování mentálního zdraví a odolnosti u hráčů a hráček,“ uzavírá Hrubý.