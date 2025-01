Exmanžel si z mého účtu poslal stovku. Klienty Spořitelny zaskočila změna

Disponentem je někdo, komu majitel účtu udělil oprávnění nakládat s peněžními prostředky na daném účtu. Často jde na příklad o manžele, což se týká i paní Evy. Ta serveru Peníze.cz, který na změnu upozornil, popsala své překvapení, když se v mobilní aplikaci George podívala na svůj účet a zjistila, že vidí i na účet svého bývalého manžela. „Protože spolu vycházíme, zavolala jsem mu. Podíval se do svého telefonu, do George, a zjistil, že i on vidí můj účet,“ vypráví o nepříjemném překvapení Eva. „Řekla jsem mu, ať si zkusí z mého účtu poslat stovku, jestli s mým účtem může skutečně disponovat. A šlo to,“ sdělila paní Eva redakci Peníze.cz.

Paní Eva proto ihned kontaktovala klientskou linku, kde jí poradili, že zrušení práv je možné v internetovém bankovnictví, nikoli v telefonní aplikaci. „Byli s exmanželem přesvědčeni, že jsme v době rozvodu disponentská práva zrušili. Teď jsme tedy zjistili, že asi ne,“ vysvětluje paní Eva dále v článku.

Založili vám účet rodiče? Možná máte problém

Velké diskuze novinka vyvolala také na sociální síti Reddit. Jeden z diskutujících upozornil, že v nepříjemné situaci se kvůli změně mohou nacházet lidé, jimž jako dětem založili účet rodiče, protože rodič, který účet zakládal, na něm stále může být v roli disponenta. „Dneska mi rodiče řekli, že vidí můj účet v Georgi. Kolik tam mám peněz a můžou s nimi manipulovat. 1. 1. 2025 v appce poslali oznámení, že přidali disponenta. Takže kdo nevycházíte dobře s rodiči a zakládali vám rodiče účet v patnácti, tak pozor. My máme vztahy dobrý, ale někomu to určitě může udělat v rodině pěknou neplechu,“ upozorňuje jeden z diskutujících.

Hůře na tom je jiná diskutující, která s rodinou dobré vztahy nemá. „ Zjistila jsem, že moje matka, se kterou máme vztah na úrovni mrazu, vidí do mého bankovnictví. Ne že vidí, ona si stáhla veškeré transakce a pohyb na mém bankovním účtu a ty si dopodrobna prostudovala. Jsem podnikatelka a i když od nového roku mám s.r.o., moje matka viděla všechny transakce, které mi za poslední půl rok podnikání přišly. Všechny si je stáhla společně s mými výdaji za běžný život (občas uber, nějaký nákup oblečení, výlety, občas foodora) a začala obvolávat ostatní z rodiny a povídat jim o tom, jak si žiju a přitom po ní chci vánoční dárky,“ píše uživatelka sítě Reddit.

Klienty jsme upozornili, říká Spořitelna

Mluvčí České spořitelny Filip Hrubý na dotaz iDNES.cz odpověděl, že Spořitelna na novinku své klienty upozorňovala zprávou v aplikaci George, e-mailem nebo dopisem, a to v říjnu, listopadu i prosinci. Ve zprávě si klienti mohli přečíst, že od ledna 2025 budou disponenti nově moci nakládat s jejich účty také v internetovém bankovnictví George, tedy nejen na pobočce, jak tomu bylo dosud. „Podstatné je, že skutečně v žádném případě nedošlo k tomu, že by disponentská práva k účtu dostal někdo, komu ho sami klienti již dříve neudělili,“ zdůraznil Hrubý.

Ze zhruba půl milionu oslovených klientů, kteří v minulosti udělili disponentská oprávnění, se České spořitelně ozvalo několik desítek klientů, kteří na upozornění a změnu disponentských oprávnění nereagovali nebo si jich nevšimli. „Proto v pondělí klientům změnu znovu připomínáme e-mailem a upozorněním v internetovém bankovnictví George,“ dodal Hrubý.

Změnu disponentských oprávnění mohou klienti provést ve svém internetovém bankovnictví v sekci Disponentská oprávnění, případně na kterékoli pobočce České spořitelny.