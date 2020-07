Česká spořitelna omylem účtovala platby dvakrát, problém již napravila

Na problém upozornil na svém twitterovém účtu třeba sportovní novinář Adam Sušovský z projektu Bez Frází. „Česká spořitelna dneska aktualizovala George (systém internetového bankovnictví, pozn. red.), a to tak, že bankovní systém části klientů duplikoval platby z posledního týdne. Spousta lidí skončila na účtu v mínusu a nejsou schopni zaplatit třeba na benzínce, linka je zahlcená,“ popsal. Dodal, že obdobný problém měl i on.

Podle Kropíka z České spořitelny k tomu skutečně došlo, aktualizace internetového bankovnictví však příčinou není. „Původně jsme se domnívali, že to souvisí s odstávkou systému. Tento problém se ale týká karetních záležitostí,“ vysvětlil.

Přesnou příčinu tak společnost zatím nezná, chyba může být i na straně provozovatele karetních systémů. „Ještě v noci jsme udělali update, takže jsme ty zdvojené platby klientům ihned vrátili na účet,“ řekl Kropík.

Řádově se podle něj celý incident dotkl několika tisíců klientů. „Nedělali jsme podrobnou analýzu, jestli se to stalo úplně všem, kteří v daném období platili kartou. Řadu lidí to mohlo postihnout a oni to ani nezaznamenali,“ dodal.