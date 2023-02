Česko pomáhá. Na Ukrajinu loni poslalo zboží za desítky miliard korun

„Z potravin se na Ukrajinu nejvíce exportují konzervy či instantní polévky, ze strojů a dopravních prostředků nákladní automobily nebo zařízení pro telekomunikaci,“ řekla ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina Oksana Antonenko.

K významným vyváženým položkám podle ní patří také zdravotnické potřeby nebo ochranné prostředky, jako jsou rukavice a speciální obuv. Český export na Ukrajinu loni nejvýrazněji klesl v březnu, dubnu a květnu, od srpna pak začal růst, uvedla.

Pomáhá i Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Od vypuknutí ruské invaze poslala na Ukrajinu humanitární pomoc za zhruba 300 milionů korun.

„V prvním dovozu byly hlavně zdravotnické sety, například lůžka, stojany na infuze, oblečení pro lékaře, stříkačky a jehly. Pak zase byly potřeba trvanlivé potraviny. Dovezli jsme 127 tun paštik, těstovin a sušená mléka. Pak jsme tam poslali vlak plný ochranných pomůcek. A když Rusové začali ostřelovat elektrárny a rozvodnou síť, tak se zase hodily naše elektrocentrály. Tento týden v našem skladu nakládáme provizorní mosty,“ uvedl předseda správy Švagr.

Pomoc správa na Ukrajinu přepravila desítkami železničních vagonů a stovkami automobilů. Každá zásilka byla podle Švagra koordinovaná s českým ministerstvem zahraničních věcí, s dopravou pak správě pomáhají hasiči.

Odešly i zbraně

Česko kromě toho poskytlo za posledních 12 měsíců Ukrajině i vojenskou pomoc. Ministerstvo obrany poslalo ze svého majetku mimo jiné 38 tanků, 55 bojových vozidel pěchoty, čtyři kusy letecké techniky a 13 samohybných kanonových houfnic. Do země Česko vyslalo také vojenský materiál nebo ochranné pomůcky.

Armáda ČR @ArmadaCR 89 tanků, 226 obrněnců, 38 houfnic, 33 raketometů, velké množství munice a dalšího materiálu. Pomáháme Ukrajině. Z našich skladů šla zhruba třetina této techniky při zachování vlastní bojeschopnosti. Pomáháme, protože je to správné a v našem zájmu. #StandWithUkraine https://t.co/dYBnlPONXF oblíbit odpovědět

„Díky výhodné tranzitní poloze, velkým zemědělským plochám a kvalifikované pracovní síle je Ukrajina zemí se značným ekonomickým potenciálem,“ řekla Antonenko.

„V současné době má Ukrajina status kandidátské země EU a v návaznosti na to plní různé úkoly, mezi které patří například to, aby stát podnikl příslušné legislativní kroky k dosažení evropských standardů. To významně vylepší podnikatelské prostředí v zemi a naláká do země hodně investorů v době rekonstrukce,“ uvedla.

Do programu Export pro obnovu Ukrajiny agentury CzechTrade se zatím přihlásily firmy, které vyrábí energetická zařízení, čističky odpadních vod, zařízení na zpracovaní pitné vody nebo odpadu, řekla Antonenko.

Trh má potenciál

Do obnovy Ukrajiny, kterou přesně před rokem napadlo Rusko, se zatím plánují zapojit tuzemské firmy z oboru stavebnictví nebo vodohospodářství. ČTK to sdělili zástupci státní agentury CzechTrade a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

SP ČR podle prezidenta Jaroslava Hanáka eviduje i zájem podniků ze stavebnictví, infrastruktury nebo dopravy.

„Země potřebuje dělat neustále opravy, aby fungovala infrastruktura. V této fázi války je nejdůležitější spolupráce na obnově energetické sítě, například zajištěním dieselových agregátů či opravou přenosové soustavy,“ uvedl Hanák.

Podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka by měl český stát s pojištěním a financováním exportu na Ukrajinu pomoci. „Tento trh má zcela určitě vysoký potenciál růstu, ale v současné době je stále s vysokým rizikem,“ doplnil.