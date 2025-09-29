V Česku příští rok přibude 70 kilometrů silnic a dálnic, začne se stavět dalších 140

Premium

Fotogalerie 7

Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jeho předchůdcem Karlem Havlíčkem slavnostně otevřeli 32 kilometrů dlouhý úsek nové dálnice D4. Jde o první dálniční projekt, který v Česku vystavěl soukromý kapitál. (17. prosince 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomáš Cafourek
Česká dálniční a silniční síť se napřesrok rozroste o dalších 66,7 kilometru. Vyplývá to alespoň z dat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má výstavbu dálniční sítě a silnic prvních tříd na starosti. Budoucí ministr dopravy tak bude moci stříhat pásky na celkem 23 stavbách.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pokud by mu ovšem jako dostatečně důstojné pro takovouto formu veřejného uvedení do provozu připadaly pouze dálniční úseky, čeká na něj jen 11 pásek při slavnostních otevřeních.

Necelých 67 kilometrů je dlouhodobě slušný výsledek, byť z pohledu posledních let rozhodně nejde o nejvyšší číslo. Rekordní byl rok 2024, kdy délka zprovozněných dálničních úseků přesáhla stovku kilometrů.

S cenou zhruba 1,2 miliardy korun ale obchvat Sezemic na Pardubicku, jehož nejnáročnější součástí je 800 metrů dlouhý most, nepředstavuje jednu z největších položek.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník

V příštích měsících je ještě čeká výrazný růst, pak přijde pád. Takový osud předpověděl americkým akciím šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Propad by podle něj...

Důležité nákupy z počítače, ty emoční z mobilu. Preference Čechů se mění

I když by se mohlo zdát, že nákupy na webu provádějí Češi vždy stejně, dokážou technologické firmy vystopovat zajímavé rozdíly. Ty se týkají jak vyhledávání různých druhů sortimentu, tak i toho, jak...

29. září 2025

V Česku příští rok přibude 70 kilometrů silnic a dálnic, začne se stavět dalších 140

Premium

Česká dálniční a silniční síť se napřesrok rozroste o dalších 66,7 kilometru. Vyplývá to alespoň z dat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má výstavbu dálniční sítě a silnic prvních tříd na...

29. září 2025

Z uličky hrůzy je květinový ráj. Sousedé v Anglii proměnili skládku v oázu klidu

V britském Manchesteru vyčistili místní obyvatelé uličku, která byla roky místem pro nelegální skládky a domovem spousty potkanů. Po pětiletém úsilí a i díky finanční podpoře města se prostor...

28. září 2025

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

28. září 2025  15:30

Nechci být jen youtuber. MrBeast pozvolna proměňuje slávu v zábavní impérium

Mistr virálních videí MrBeast nezahálí. Přijal nového generálního ředitele, který bude mít na starosti omezení výdajů v jeho firmě a také zajistí ještě větší dosah jejich úspěšného obsahu. Přestože...

28. září 2025

Haribo vzalo svět outdooru útokem. Ne medvídky, ale powerbankou

Věhlasný výrobce gumových medvídků uvedl na trh powerbanku se svým logem a obligátním žlutým medvědem. Produkt si vzápětí pro své jedinečné vlastnosti nalezl početnou skupinu příznivců, kteří na něj...

28. září 2025

V životě jsem si nemusela půjčovat peníze. Jak se žije tvůrcům v Hollywoodu

Hollywood byl odnepaměti symbolem slávy. Každý, kdo se toužil prosadit v zábavním průmyslu se přestěhoval právě do Los Angeles. Tento neustálý příliv ambiciózních lidí ale v roce 2010 ustal. Z města,...

28. září 2025

Lopatky z větrníků jako ekologická výzva. Průmysl hledá způsoby jejich recyklace

S rychlým růstem využívání větrné energie přichází i nová ekologická výzva – recyklace starých lopatek větrných turbín. Podle organizace WindEurope do roku 2030 Evropa demontuje více než deset tisíc...

28. září 2025

Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit

Premium

Během života hrajeme různé hry, platí to i při návštěvě moravského sklípku. Jak se chovat, když se ve víně úplně nevyznáte, ale nechcete to dát najevo? Poradí vám Magazín Víkend DNES, který si o...

28. září 2025

Nad ruskými taxíky se smráká. Dohled státu nad provozem je čím dál znatelnější

Taxíky v Rusku jsou každým dnem stále více nedostupné. Trh se monopolizuje, mezi zákazníky začíná převládat nedůvěra, a to i kvůli až nesmyslným cenám. Ruské státní zásahy do jejich provozu trhu jsou...

28. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pokud vyhraje ANO, nejlepší by byla jeho koalice s vládní stranou, míní ekonomové

Vítězem voleb se s nejvyšší pravděpodobností stane hnutí ANO Andreje Babiše. Podle analytiků z Oxford Economics je tedy klíčové, koho vezme vítězná strana do vlády, to totiž ovlivní směřování české...

27. září 2025  17:21

Čína zvládá výpadek exportu do USA lépe, než se čekalo. Boduje v Indii i Africe

Čínský export do světa je navzdory americkým clům stále silný. Zemi se daří vyvážet zboží do Indie, Afriky či jihovýchodní Asie, proto i čínský obchodní přebytek momentálně dosahuje na rekordních 1,2...

27. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.