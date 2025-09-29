Pokud by mu ovšem jako dostatečně důstojné pro takovouto formu veřejného uvedení do provozu připadaly pouze dálniční úseky, čeká na něj jen 11 pásek při slavnostních otevřeních.
Necelých 67 kilometrů je dlouhodobě slušný výsledek, byť z pohledu posledních let rozhodně nejde o nejvyšší číslo. Rekordní byl rok 2024, kdy délka zprovozněných dálničních úseků přesáhla stovku kilometrů.
S cenou zhruba 1,2 miliardy korun ale obchvat Sezemic na Pardubicku, jehož nejnáročnější součástí je 800 metrů dlouhý most, nepředstavuje jednu z největších položek.