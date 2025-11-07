V porovnání s loňským létem hosté strávili v tuzemských ubytovacích zařízeních i více nocí. Počet jejich přenocování se zvýšil o procento na 21,2 milionu nocí.
„Příjezdy rezidentů (do ubytovacích zařízení ve třetím čtvrtletí) v porovnání se stejným obdobím minulého roku stagnovaly a nerezidentů se ubytovalo o 3,3 procenta více,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Roman Mikula.
Zahraničních hostů se v ČR ubytovalo v létě 3,3 milionu, českých ubytovaných bylo 4,6 milionu. Hosté z Česka strávili v létě v místních hotelech, penzionech či kempech podobně jako před rokem 13,2 milionu nocí. Na hosty z ciziny připadlo přes osm milionů nocí, což bylo meziročně o 3,4 procenta více.
„Je dobře, že letošní léto dopadlo o něco málo lépe než v minulém roce. Velkým varováním ale je, že růst táhl jen vyšší počet cizinců, zatímco počet ubytovaných Čechů stagnoval. Ukazuje se tak, že nám selhává propagace a podpora domácího cestovního ruchu, což je velká chyba,“ řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.
Z ciziny směřovali do Česka zejména Němci, kterých bylo mezi ubytovanými zhruba 660 tisíc. Následovalo 340 tisíc turistů z Polska a 290 tisíc ze Slovenska. Z mimoevropských zemí byli v Česku nejvíce zastoupeni hosté ze Spojených států, kterých se zde ubytovalo 190 tisíc, uvedli statistici.
Udržet vzrůstající trend
Ředitel státní agentury CzechTourism František Reismüller poukázal na to, že ve třetím čtvrtletí přibylo i turistů ze vzdálenějších zemí. Například ze Spojených arabských emirátů do Česka přicestovalo o 33,9 procenta více turistů, počet hostů z Turecka se zvýšil o 31,6 procenta a počet turistů z Argentiny o 24 procent.
V případě Japonska růst činil 21,5 procenta. „Naší prioritou je udržet tento pozitivní trend, prodloužit délku pobytů a zvýšit útraty turistů,“ řekl Reismüller ČTK. „Mezi nejbonitnější země aktuálně patří Německo, USA, Velká Británie a Itálie. Zároveň cílíme na vzdálené trhy, jako je Čína, Kanada nebo arabské státy,“ dodal.
Turisté v létě preferovali k ubytování zejména hotely, ve kterých se počet registrovaných hostů proti loňskému roku zvýšil o 2,9 procenta na 4,8 milionu, z toho více než polovina byla ze zahraničí.
V návštěvnosti si polepšily také penziony, chatové osady a turistické ubytovny. Služeb penzionů v létě využilo meziročně o 4,5 procenta více, 1,1 milionu hostů a v chatových osadách a turistických ubytovnách přibylo o 5,7 procenta na více než 360.000 hostů. Naopak o téměř 11 procent ubylo lidí v kempech, kde se ubytoval milion hostů.
Z hlediska regionů podle statistiků v letních měsících meziročně přibylo ubytovaných hostů ve většině krajů s výjimkou Královéhradeckého, Jihočeského, Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Meziročně nejvíce jich pak přibylo v Olomouckém, Karlovarském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Češi si v létě pro svůj pobyt nejčastěji volili Jihočeský a Jihomoravský kraj, zatímco zahraniční hosté už tradičně Prahu, doplnili statistici.
|3. čtvrtletí 2023
|3. čtvrtletí 2024
|3. čtvrtletí 2025
|Domácí turisté
|4 768,108
|4 569,374
|4 571,366
|Cizinci
|3 043,520
|3 175,360
|3 281,686
|Celkem
|7 811, 628
|7 744,734
|7 853,052