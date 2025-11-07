Léto dopadlo lépe než loni. Ubytované turisty táhli cizinci, počet Čechů stagnoval

Autor: ,
  13:15
V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více. Přibylo hostů ze zahraničí, počet českých hostů naopak stagnoval.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  František Vlček, MAFRA

V porovnání s loňským létem hosté strávili v tuzemských ubytovacích zařízeních i více nocí. Počet jejich přenocování se zvýšil o procento na 21,2 milionu nocí.

„Příjezdy rezidentů (do ubytovacích zařízení ve třetím čtvrtletí) v porovnání se stejným obdobím minulého roku stagnovaly a nerezidentů se ubytovalo o 3,3 procenta více,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Roman Mikula.

Zahraničních hostů se v ČR ubytovalo v létě 3,3 milionu, českých ubytovaných bylo 4,6 milionu. Hosté z Česka strávili v létě v místních hotelech, penzionech či kempech podobně jako před rokem 13,2 milionu nocí. Na hosty z ciziny připadlo přes osm milionů nocí, což bylo meziročně o 3,4 procenta více.

Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko

„Je dobře, že letošní léto dopadlo o něco málo lépe než v minulém roce. Velkým varováním ale je, že růst táhl jen vyšší počet cizinců, zatímco počet ubytovaných Čechů stagnoval. Ukazuje se tak, že nám selhává propagace a podpora domácího cestovního ruchu, což je velká chyba,“ řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Z ciziny směřovali do Česka zejména Němci, kterých bylo mezi ubytovanými zhruba 660 tisíc. Následovalo 340 tisíc turistů z Polska a 290 tisíc ze Slovenska. Z mimoevropských zemí byli v Česku nejvíce zastoupeni hosté ze Spojených států, kterých se zde ubytovalo 190 tisíc, uvedli statistici.

Udržet vzrůstající trend

Ředitel státní agentury CzechTourism František Reismüller poukázal na to, že ve třetím čtvrtletí přibylo i turistů ze vzdálenějších zemí. Například ze Spojených arabských emirátů do Česka přicestovalo o 33,9 procenta více turistů, počet hostů z Turecka se zvýšil o 31,6 procenta a počet turistů z Argentiny o 24 procent.

Pět let a čtyři miliardy. Bývalý hotel InterContinental v Pařížské se opět otevřel

V případě Japonska růst činil 21,5 procenta. „Naší prioritou je udržet tento pozitivní trend, prodloužit délku pobytů a zvýšit útraty turistů,“ řekl Reismüller ČTK. „Mezi nejbonitnější země aktuálně patří Německo, USA, Velká Británie a Itálie. Zároveň cílíme na vzdálené trhy, jako je Čína, Kanada nebo arabské státy,“ dodal.

Turisté v létě preferovali k ubytování zejména hotely, ve kterých se počet registrovaných hostů proti loňskému roku zvýšil o 2,9 procenta na 4,8 milionu, z toho více než polovina byla ze zahraničí.

V návštěvnosti si polepšily také penziony, chatové osady a turistické ubytovny. Služeb penzionů v létě využilo meziročně o 4,5 procenta více, 1,1 milionu hostů a v chatových osadách a turistických ubytovnách přibylo o 5,7 procenta na více než 360.000 hostů. Naopak o téměř 11 procent ubylo lidí v kempech, kde se ubytoval milion hostů.

Hotely během letní sezony zaplnili hlavně Češi, cizinců výrazně ubylo

Z hlediska regionů podle statistiků v letních měsících meziročně přibylo ubytovaných hostů ve většině krajů s výjimkou Královéhradeckého, Jihočeského, Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Meziročně nejvíce jich pak přibylo v Olomouckém, Karlovarském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Češi si v létě pro svůj pobyt nejčastěji volili Jihočeský a Jihomoravský kraj, zatímco zahraniční hosté už tradičně Prahu, doplnili statistici.

Počet hostů v českých hromadných ubytovacích zařízeních ve vývoji (zdroj: ČSÚ)
3. čtvrtletí 20233. čtvrtletí 20243. čtvrtletí 2025
Domácí turisté4 768,1084 569,3744 571,366
Cizinci3 043,5203 175,3603 281,686
Celkem7 811, 6287 744,7347 853,052
Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Léto dopadlo lépe než loni. Ubytované turisty táhli cizinci, počet Čechů stagnoval

Čínští turisté v Praze

V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více. Přibylo hostů ze zahraničí, počet českých hostů naopak stagnoval.

7. listopadu 2025  13:15

Kancléř Merz podpoří plán na ochranu ocelářů, preferuje domácí produkci

Ocelář uprostřed jisker surového železa vycházejících z vysoké pece v ocelárně...

Německo podporuje nový plán Evropské komise na ochranu ocelářského sektoru v Evropské unii. Oceláře chce vláda podpořit také snížením cen energií. „Německá a evropská ocel by měly mít přednost při...

7. listopadu 2025  11:57

Přežijí jen dynamické firmy s hlubokým know-how, říká manažer Šmejc

Jiří Šmejc

Finančník a dlouholetý manažer PPF Jiří Šmejc se po delší době objevil na veřejnosti. Vystoupil na investiční konferenci SHIFTS25, kde zakladatel skupiny Emma Capital varoval před nedostatečnou...

7. listopadu 2025  11:12

Biometan je chytrá cesta k dekarbonizaci. Brzdí ho nejistota investorů, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou...

Biometan umí nahradit část fosilního plynu, využívá české suroviny a dá se bez úprav pouštět do stávající plynárenské sítě. „Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jakýkoliv zdroj, který má...

7. listopadu 2025

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem

Elon Musk (20. ledna 2025)

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard...

6. listopadu 2025  23:46,  aktualizováno  7. 11. 8:51

Výsledek zákazu plastových příborů: přežily, jsou dražší a spotřebují víc materiálu

Premium
Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší.

Zákaz plastových příborů se u ­českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné alternativy, ale i po třech letech, co evropské nařízení začalo platit také v tuzemsku, jsou lžíce či...

7. listopadu 2025

Originalita, tuny kerosinu a hra na udržitelnost. Jak cestují čeští superboháči

Bombardier Global 6000 - létají s ním například moderátorka Oprah Winfreyová

Průměrná denní útrata přes 35 tisíc korun, ale i cesty soukromým tryskáčem za milionové částky. V Česku a na Slovensku žije zhruba deset tisíc lidí, pro které cestovní kanceláře připravují luxusní...

7. listopadu 2025

Na tokijském letišti zkoušejí robotickou kočku. Obsluhuje v obchodu

Robotická kočka obsluhuje zákazníky v obchodě se suvenýry na letišti Narita u...

Na letišti Narita u Tokia začal fungovat obchod se suvenýry, kde zákazníky obsluhuje robot připomínající kočku. Projekt má ověřit, zda by podobní roboti mohli pomoci řešit nedostatek pracovníků v...

6. listopadu 2025  21:32

Nejvyšší soud má pochybnosti o Trumpových clech. Může je smést ze stolu

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Nově nastolená celní politika USA by mohla být zanedlouho minulostí. Napovídají tomu závěry středečního slyšení Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Podle agentury Reuters má instituce...

6. listopadu 2025

Boeing se vyhnul stíhání za nehody letadel MAX. Soud schválil dohodu

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký soud ve čtvrtek schválil květnovou dohodu vlády Spojených států s výrobcem letadel Boeing, díky které se tento americký podnik vyhne trestnímu stíhání v případě dvou nehod letadel 737 MAX....

6. listopadu 2025  19:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Americký úřad způsobil paniku na čtyřiceti letištích. Ruší 10 procent spojů

Americký Federální letecký úřad ruší 10 procent letů na 40 amerických...

Americký Federální letecký úřad ruší deset procent letů na čtyřiceti amerických letištích. Důvodem jsou obavy o bezpečnost leteckého provozu v době, kdy Spojené státy už více než měsíc sužuje...

6. listopadu 2025  16:16,  aktualizováno  18:52

Většina hlodavců odolává jedu v nástrahách. Může přijít supermyš, varuje odborník

Tyto myši jsou „kamarádky“. Kdyby měla jedna z nich problém, druhá se bude...

Rezistence proti léčivům není problém jenom u bakterií a antibiotik, stále více se ukazuje i u jiných organismů. Podle poslední studie až 80 procent myší v Česku má pozměněný gen, proto jsou více či...

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.