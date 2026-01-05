Česká pošta zvýšila poplatek za SIPO až na 39 korun, už není osvobozené od DPH

,
  11:42
Česká pošta od začátku ledna zvýšila poplatek za platby SIPO o dvě až šest korun. Za zaplacení v hotovosti na přepážce si pošta nově naúčtuje 34 korun, za placení doručovateli dokonce 39 Kč. Důvodem je konec osvobození od daně z přidané hodnoty, což představuje nárůst o 21 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká pošta

Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) umožňuje sloučit několik pravidelných plateb do jedné. Výhoda inkasních příkazů je v tom, že pošta ohlídá skutečnou výši měsíční platby, která může být například za telefon nebo předplatné novin pokaždé jiná. Plátce nemusí hlídat ani datum splatnosti, inkasní příkaz se provede automaticky.

Proč miliony lidí stále platí přes SIPO? Jedna věc je pro ně důležitější než peníze

Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti zdražila na 34 korun ze současných 28 korun, se zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.

Pokud složenku SIPO platí v hotovosti na poštovní přepážce, zdražení uvidí na lednovém dokladu. U platby převodem by se měli lidé přesvědčit, že mají nastavený dostatečný limit pro inkaso.

Nové ceny za úhradu SIPO

  • zaplacení v hotovosti na poště 34 Kč
  • zaplacení kartou na poště 27 Kč
  • zaplacení v hotovosti u doručovatele 39 Kč
  • platba inkasem z účtu při doručení složenky poštou 22 Kč
  • platba inkasem z účtu při doručení potvrzení e-mailem 7 Kč

Kdo a co platí přes SIPO?

SIPO v Česku využívají zhruba tři miliony lidí. Platí přes něj nájem, elektřinu, plyn, vodu, internet, telefon, kabelovou televizi, rozhlasové a televizní poplatky, ale také například daň z nemovitosti.

SIPO jako způsob jednorázového placení pravidelných měsíčních poplatků má pro své uživatele tu výhodu, že jim doručí do schránek papírové vyúčtování. Především starší klienti ho vyžadují, aby měli potvrzení, že platby proběhly. Přestože naprostá většina z nich má i bankovní účet.

Kdy se SIPO vyplatí a kdy je naopak lepší přejít k bezplatné bance?

Porovnání SIPO versus inkaso
KritériumSIPO (Česká pošta)Inkaso z účtu (banka)
Základní principJedna souhrnná platba za všeKlient sám nastaví částku
Měsíční poplatek7 až 39 Kč (dle typu úhrady)Obvykle zdarma
PotvrzeníJeden papírový/elektronický dokladViditelné pouze na bankovním výpisu
Cílová skupinaSenioři, domácnosti s mnoha službamiAktivní uživatelé online bankovnictví

SIPO je také jedinou možností platby pravidelných účtů pro lidi, kteří sice mají bankovní účet, ale nevlastní nebo nechtějí vlastnit chytrý mobilní telefon. Ten pro je mobilní bankovnictví nezbytnou nutností.

Jak bezplatně zrušit SIPO? Jít na poštu je až ten poslední krok

Od ledna zdražilo i doručení důchodu poštou do místa bydliště klienta, do jeho vlastních rukou, a to ze 78 na 94 korun. Netýká se to podle sociální správy lidí, jimž přiznala penzi před rokem 2010. Za ně bude dál poštovné hradit.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Majitel řetězce Kijoši Kimura ukazuje 243kilogramového tuňáka modroploutvého v...

Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů (více než 67 milionů korun) za jediného tuňáka obecného. Ryba vážící 243...

5. ledna 2026  10:32

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

5. ledna 2026  9:12

Čekání jako součást zážitku. Proč jsou lidé ochotní stát na jídlo dlouhé fronty

Kvůli snímku s krabičkou hranolek jsou lidé ochotní stát ve frontě i 20 minut....

Gastronomicky orientovaný cestovní ruch celosvětově stále roste, a to především díky sociálním sítím. Na TikToku a Instagramu se zviditelnění dočkalo již mnoho dříve neznámých podniků. Z dlouhých...

5. ledna 2026

Velký mzdový průzkum. Kolik firmy letos zaměstnancům přidají

Premium
ilustrační snímek

Většina firem svým zaměstnancům na mzdách s novým rokem přilepšila, i když o něco méně než loni. Vyplývá to z velké ankety, kterou redaktoři iDNES.cz provedli mezi podniky ve všech krajích. Firmy...

5. ledna 2026

Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam

Lidé protestují proti miliardářům ve čtvrti Pacific Heights v kalifornském San...

Hrozba kalifornské daně pro miliardáře vyvolává ostrou kritiku ze strany těch nejbohatších. Odpůrci opatření tvrdí, že návrh daně vyžene obyvatele s vysokým čistým jměním jinam. Společnosti dvou...

4. ledna 2026

Francouzští farmáři oživují pěstování mandlí. A vzkřísili i tradiční cukrovinku

Zaměstnanec cukrářství Le Roy Rene připravuje z mandlí tradiční cukrovinky...

Francouzi se vracejí k pěstování mandlí. Farmáři v Provence obnovují sady a dodávají lokální mandle cukrářům, kteří z nich vyrábějí tradiční francouzské cukrovinky calissons, poprvé uvedené na stůl...

4. ledna 2026

Počet firemních bankrotů je v USA nejvyšší od roku 2010

Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho...

Spojené státy zasáhla největší vlna firemních bankrotů od finanční krize v roce 2010. Největší problémy hlásí společnosti závislé na dovozu ze zahraničí. Ty se v posledních měsících musí vypořádávat...

4. ledna 2026

Čína rozšiřuje výrobu jaderných hlavic, Rusko a USA může dohnat už za pár let

Vojenská přehlídka v Pekingu. DF-26D je protilodní balistická střela. (3. září...

Čína se v posledních měsících zaměřila na zdokonalování svého jaderného arzenálu. Modernizuje i závody, ve kterých se vyrábějí důležité části jaderných hlavic. Odborníci soudí, že v blízké...

4. ledna 2026

Nový „Orient Express“ má spojit Evropu s Indií. Nyní je však projekt v ohrožení

Premium
Námořní terminál v izraelské Haifě

Od naší spolupracovnice v Izraeli Plánovaná železnice, která má spojovat Ejlat na břehu Rudého moře a Bejt Šean na severu u hranic s Jordánskem, čelí problémům. Kolem projektu totiž v Izraeli panují nejasnosti a státy se zatím...

4. ledna 2026

Placená hodina pro kontakt s blízkými. Švédská lékárna bojuje proti osamělosti

Apotek Hjärtat je švédský řetězec lékáren s více než 390 lékárnami ve Švédsku,...

Švédský lékárenský řetězec Apotek Hjärtat testuje pilotní projekt, v rámci kterého mohou zaměstnanci během pracovní doby využít čas ke komunikaci s přáteli a posilování sociálních vazeb. Jde o...

4. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nápoje na spaní dobývají trh. Důkazy o účinnosti jsou smíšené, říkají odborníci

som sleep nápoj spánek

Mnoho lidí trpí problémy se spánkem, proto se na trhu objevují nápoje, které slibují, že tyto potíže pomohou odstranit. Nová generace takzvaných nočních nápojů obvykle kombinuje minerály, vitaminy a...

3. ledna 2026

Údery ve Venezuele poničily přístav, na ropu nemířily. Experti nemají obavy o ceny

Ropný tanker nedaleko venezuelského přístavu Puerto Cabello (29. prosince 2025)

Státní venezuelská ropná společnost Pdvsa zatím nemá informace o tom, že by americké údery poničily její hlavní ropná zařízení. Podle agentury Reuters škody zaznamenal přístav ve městě La Guaira u...

3. ledna 2026  14:33,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.