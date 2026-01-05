Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) umožňuje sloučit několik pravidelných plateb do jedné. Výhoda inkasních příkazů je v tom, že pošta ohlídá skutečnou výši měsíční platby, která může být například za telefon nebo předplatné novin pokaždé jiná. Plátce nemusí hlídat ani datum splatnosti, inkasní příkaz se provede automaticky.
Proč miliony lidí stále platí přes SIPO? Jedna věc je pro ně důležitější než peníze
Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti zdražila na 34 korun ze současných 28 korun, se zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.
Pokud složenku SIPO platí v hotovosti na poštovní přepážce, zdražení uvidí na lednovém dokladu. U platby převodem by se měli lidé přesvědčit, že mají nastavený dostatečný limit pro inkaso.
Nové ceny za úhradu SIPO
- zaplacení v hotovosti na poště 34 Kč
- zaplacení kartou na poště 27 Kč
- zaplacení v hotovosti u doručovatele 39 Kč
- platba inkasem z účtu při doručení složenky poštou 22 Kč
- platba inkasem z účtu při doručení potvrzení e-mailem 7 Kč
Kdo a co platí přes SIPO?
SIPO v Česku využívají zhruba tři miliony lidí. Platí přes něj nájem, elektřinu, plyn, vodu, internet, telefon, kabelovou televizi, rozhlasové a televizní poplatky, ale také například daň z nemovitosti.
SIPO jako způsob jednorázového placení pravidelných měsíčních poplatků má pro své uživatele tu výhodu, že jim doručí do schránek papírové vyúčtování. Především starší klienti ho vyžadují, aby měli potvrzení, že platby proběhly. Přestože naprostá většina z nich má i bankovní účet.
Kdy se SIPO vyplatí a kdy je naopak lepší přejít k bezplatné bance?
|Kritérium
|SIPO (Česká pošta)
|Inkaso z účtu (banka)
|Základní princip
|Jedna souhrnná platba za vše
|Klient sám nastaví částku
|Měsíční poplatek
|7 až 39 Kč (dle typu úhrady)
|Obvykle zdarma
|Potvrzení
|Jeden papírový/elektronický doklad
|Viditelné pouze na bankovním výpisu
|Cílová skupina
|Senioři, domácnosti s mnoha službami
|Aktivní uživatelé online bankovnictví
SIPO je také jedinou možností platby pravidelných účtů pro lidi, kteří sice mají bankovní účet, ale nevlastní nebo nechtějí vlastnit chytrý mobilní telefon. Ten pro je mobilní bankovnictví nezbytnou nutností.
Jak bezplatně zrušit SIPO? Jít na poštu je až ten poslední krok
Od ledna zdražilo i doručení důchodu poštou do místa bydliště klienta, do jeho vlastních rukou, a to ze 78 na 94 korun. Netýká se to podle sociální správy lidí, jimž přiznala penzi před rokem 2010. Za ně bude dál poštovné hradit.